Vášáryová: Drahoš není jako Andrej Kiska, bral peníze od boháčů

PRAHA Velmi solidní výsledek Jiřího Drahoše v prvním kole prezidentské volby vedlo některá slovenská média k jeho srovnání se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou. Jejich příběhy se prý podobají především tom, že jako občanští kandidáti stojí proti silnému politickému soupeři. Herečka, diplomatka a někdejší kandidátka na slovenskou prezidentku Magda Vášáryová takový pohled však rozporuje, podle ní není Drahoš nezávislý.

„Jiří Drahoš na sebe váže celou protizemanovskou veřejnost, která čistě matematicky má podle výsledků prvního kola větší sílu než sám Zeman. Pokud se Drahoš až do finálního hlasování nedopustí hrubých chyb, může se radovat po vzoru slovenského prezidenta,“ napsal třeba slovenský list Hospodárske noviny na svém webu.

Podnikatel Andrej Kiska vstoupil do slovenské prezidentské volby roku 2014. Jako občanský kandidát bez politické zkušenosti se postavil tehdejšímu premiérovi Robertu Ficovi, který stejně jako na české půdě Miloš Zeman představoval mimořádně ostřílenou a jasně vyprofilovanou politickou figuru. Kiskovi se však povedlo spojit antificovskou veřejnost, díky čemuž předsedu vlády v boji o nejvyšší ústavní funkci v zemi zdolal.

Sám Drahoš o mluvil o tom, jak je mu příběh slovenského prezidenta blízký. „Nejsem Andrej Kiska, ale to, jakým způsobem na Slovensku vyhrál prezidentské volby, mě docela inspirovalo. Říkal jsem si, že i člověk úplně mimo politiku, s úplně jiným zázemím, který za sebou netáhne politické stíny minulosti, může zvítězit proti velmi zkušenému politikovi. Andrej Kiska je pro mě určitě velkou inspirací,“ prohlásil po prvním kole volby.

Ne všichni však v osudech obou mužů vidí podobnost. Srovnávání Kisky s Drahošem odmítá například slovenská herečka a uchazečka o funkci slovenské prezidentky z roku 2009 Magda Vášáryová. „Jejich příběh určitě není podobný. Andrej Kiska byl zcela nezávislým kandidátem. Jiří Drahoš musel posbírat peníze od řady bohatých lidí,“ svěřila se slovenskému webu aktuality.sk.

‚Drahoš byl roky funkcionářem‘

Naráží tím na to, že Drahoš prostředky na kampaň nashromáždil i díky štědré podpoře několika českých byznysmenů, od nichž k vědci zamířily statisícové či milionové dary. Zemanova hlavního vyzyvatele zadotoval třeba šéf Jablotronu Oldřich Dědek, Libor Winkler ze skupiny RSJ nebo šéf Škody Transportation Tomáš Krsek. Kiska si přitom náklady na kampaň pokryl jako mimořádně úspěšný podnikatel ze svého.

Herečka také připomíná, že Kiska byl politickým světem úplně nedotčený. Na Drahoše tak prý podle jejího soudu nahlížet nelze. „Pan Kiska přišel jako nepolíbený politikou, Jiří Drahoš byl dlouhé roky funkcionářem. Možná se mu to srovnání jen hodilo,“ poznamenala v souvislosti tím, že Drahoš se jako šéf Akademie věd s politiky jednal.

Vášáryové se přitom volba českého prezidenta dotýkala. Působila totiž jako poradkyně jednoho z Drahošových soupeřů Michala Horáčka, jemuž byla po ruce coby konzultantka v oblasti zahraniční politiky. Podle ní právě Horáček snese srovnání s Kiskou.

Jako herečka zářila Vášáryová především v období od 60. do 80. let. Po roce 1989 se naplno pustila do diplomacie a politiky. Působila jako federální velvyslankyně v Rakousku, v letech 2000 až 2005 sloužila Slovensku jako velvyslankyně v Polsku. Mezi roky 2006 až 2016 zasedala jako poslankyně ve Slovenské národní radě.