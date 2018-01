Na některé lidi působil Drahoš zle, nechtěli další házení hnoje, říká předseda Mladých lidovců

PRAHA Podporu Jiřímu Drahošovi slíbilo a vyslovilo několik jeho protikandidátů z prvního kola. Jejich voliči se k Drahošovi ale automaticky s nadšením nerozeběhli. Tím se naplnily obavy Filipa Chvátala, předsedy Mladých lidovců, který s dobrovolníky přímo jednal. „Voličům Pavla Fischera vadilo, že Jiří Drahoš začal v debatách útočit a nezůstal pevný,” říká Chvátal. Lidovci s Pavlem Fischerem jednají o spolupráci.

Lidovky.cz: Úspěch Pavla Fischera se hojně připisoval dobrovolníkům - a to právě mladým křesťanům a lidovcům. Podařilo se vám ty samé lidi stejně nadchnout i pro aktivní podporu Jiřího Drahoše v druhém kole?

Určitě v druhém kole nebylo tolik aktivních podporovatelů kandidáta jako u Pavla Fischera. Nadšení tu ale stále bylo, a to i díky panu Horáčkovi a Hilšerovi. Jenže kriticky musím říct, že co se týče roznášení letáků, chození do ulic a přemlouvání k zvolení podporovaného kandidáta, tak se ta dvě kola nedají srovnat. Podporovatelé Pavla Fischera byli hodně urputní a brali to velmi vážně - což některým až vadilo. Ale pan Drahoš v lidech tuhle dravost nevybudil.

Lidovky.cz: Proč si myslíte, že Drahoš nedokázal lidi přirozeně zaktivizovat?

Problém byl v tom, že pan Drahoš často nedokázal jasně formulovat vizi nebo myšlenku. Bylo několik otázek, v kterých se zamotal. Pavel Fischer se něčeho podobného dopustil ohledně jeho výroku s homosexuály, ale tím u křesťanů body neztratil. A to i proto, že se omluvil.

Přemluvit potenciální voliče, aby volili pana Drahoše často nebyla sranda. Vadilo jim, že v debatách začal útočit na Miloše Zemana. Měl mít svůj pevný názor a zůstat svůj. Lidi nechtěli další házení hnoje na protikandidáta.



Na některé lidi působil Drahoš až zle. Navíc, přestože měl podporu KDU-ČSL, tak se i negativně vymezil vůči nějakým křesťanským otázkám. Lidi chtěli důrazného, suverénního prezidenta, který v klidu ustojí nátlak. Na druhou stranu - i o Havlovi někteří říkali, že “je měkkej”.

Lidovky.cz: Co Fischerův úspěch a finální výhra Miloše Zemana znamená pro Mladé lidovce?

Zrovna teď máme v Olomouci krajskou konferenci a téma prezidentské volby tu rezonuje.Zeman zvítězil nad Drahošem jen o malé procento. Kandidáti Hilšer, Horáček, Fischer, Drahoš vyvolali v lidech pocit, že je tu šance na změnu, že se lidi mají spojit a ukázat, že chtějí v politice slušnost. Ta tam totiž v prvním kole volby byla. Lidi viděli, že politika má smysl a může být slušná. Pro mladé lidi byla tahle volba vzpruha, zážitky z tyrkysové revoluce z prvního kola jsou pro mě strašně silné.

Pro nás vidím velký potenciál v navázání spolupráce se zmíněnými kandidáty. Myslím, že se jim nepodaří zůstat apolitičtí. Pro lidovce je velký úkol spolupráce s panem Fischerem.

Lidovky.cz: Jednání mezi Fischerem a lidovci už tedy probíhá?

Ano, ano, ale nemůžu říkat interní detaily. Já jsem Fischera pozval na sjezd mladých Lidovců a říkal, že se pokusí přijet, měl velkou radost, že má okolo sebe mladé lidi a podporovatele. Mám i pocit, že je mu právě naše strana blízká.

Lidovky.cz: Jak vnímáte, že se díky Fischerovi dostalo pozornosti křesťanským hodnotám?

Bylo zajímavé, že z Fischera dělali automaticky všichni křesťana, přitom on se tak neprezentoval. Pro něj to mohl být až handicap. Ale za jistými křesťanskými hodnotami si stál. Já si nemyslím, že mohou oslovit 40 % lidí, ale i když si třeba jenom 10 % lidí uvědomí, že je třeba si za těmito hodnotami slušnosti a férovosti stát, je to úspěch.