Drahošovi utekli hlavně ti voliči, kteří chtějí Babiše za premiéra, říká sociolog Prokop

PRAHA Jmenování Andreje Babiše premiérem, nedůvěra k médiím či kritika menšin. Právě témata, která až tolik nezajímají příznivce Jiřího Drahoše, ale dokážou přitáhnout voliče Miloše Zemana, mohla podle sociologa a šéfa společensko-politických výzkumů agentury Median Daniela Prokopa ovlivnit výsledky prezidentské volby. „Kampaň Miloše Zemana nastolovala spíše témata štěpící a mobilizující proti elitám,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Z analýzy, kterou jste v agentuře Median prováděli, vyplývá, že Drahošovi utekli ti voliči, kteří si přejí Andreje Babiše jako premiéra. Čím to je způsobeno?

Přesně tyto lidi zmobilizoval Miloš Zeman. Část z nich byla nerozhodnutá, část z nich nechtěla volit. Může to být ze třech důvodů. Jednak to může být vlivem podpory ANO a Andreje Babiše, nebo tím, že Jiří Drahoš byl opatrnější ve výrocích ohledně jmenování Andreje Babiše premiérem, případně může jít o falešnou korelaci či náhodu. Někteří lidé slyší na témata, která se povedla nastolit Zemanovi v posledním týdnu. Jde o témata kulturní, která dominovala i v některých debatách. Ta pravděpodobně přitáhla voliče k urnám.

Lidovky.cz: V průzkumu také upozorňujete na Zemanův „nový populismus“. Zmínil jste tři témata, která jako hlava státu nastolil. A to konkrétně nedůvěru k médiím, kritiku k menšinám a zjednodušování politiky. Jak je možné, že díky těmto jmenovaným věcem Zeman uspěl?

Zeman a jeho tým nepřinesl moc nových témat ohledně vize, jak by se mělo Česko změnit, neřešili příliš ani zahraniční politiku. Tato témata byla přehlušená těmi, která se zrovna řešila v debatě na Primě. Nešlo o migraci obecně, ale o zbraně, uprchlíky, kouření a podobně.

Lidovky.cz: Prováděli jste průzkumy ještě před druhým kolem. Co z nich vyplývalo?

My jsme prováděli porovnávací průzkumy. Šlo o stejnou skupinu 1146 respondentů, které jsme zpovídali třikrát. V pondělí, pak ve středu a v pátek. Vyplývá z toho, že Zeman nabral voliče ANO a že zmobilizoval neúčastníky ve volbách. Hodně lidí, kteří se v pondělí nechtěli voleb zúčastnit, nakonec k volbám šlo. Bylo to vlivem posledního týdne. Vytratila se témata, která byla důležitá pro voliče Jiřího Drahoše a která nechávala klidný takový ten pasivní elektorát. Jde o lidi, kteří nemají zájem o politiku, zahraniční politiku a často nevolí ani ve sněmovních volbách. Tato témata jako by se vytratila. Kampaň Miloše Zemana naproti tomu nastolovala spíše témata štěpící a mobilizující proti elitám.

Lidovky.cz: Jak si lze vysvětlit vysokou volební účast, která byla například oproti očekávání vyšší než v kole prvním?

To je důsledek toho, že Zeman mobilizoval část společnosti. Je tam několik zajímavých momentů. Když se podíváme na některé „chudé“ okresy v Moravskoslezském kraji – Bohumín, Karviná a tak dále - , tak se ukazuje, že volební účast stoupla až o sedm procentních bodů. Nárůst volební účasti byl ještě větší než u těch bohatých regionů. Takže se srovnaly spíše nerovnosti mezi volební účastí. Kdyby v těchto okresech byla volební účast třeba o patnáct nebo dvacet procent nižší než v Praze, což se někdy stává, tak by Zeman jen těžko vyhrál. Ale jelikož účast v těch chudších regionech byla menší třeba jen o deset nebo dvanáct procent než v Praze, tak tím redukovaly tu prohru v Praze.

Lidovky.cz: Byla kontaktní kampaň Jiřího Drahoše dobře zvoleným krokem v předvolební strategii? Ukazuje se, že půlka míst, kam akademik zamířil, zůstala prozemanovská. Udělal tedy chybu, když se věnoval kampani mezi lidmi?

Myslím, že na kontaktní kampaň bylo trochu pozdě. Není chyba ji dělat, objet města. Nevím, jestli měl být místo toho v debatě na televizi Barrandov, tu přeci jen nesleduje tolik lidí a její diváci jsou spíš už rozhodnutí. Pokud jde o Novu, tak těžko říct. Nevíme, jak by tam ta debata vypadala. Kdyby probíhala stejně jako na Primě, tak by to asi ničemu nepomohlo. Je to otázka, těžko soudit. Ale myslím, že na kontaktní kampaň už bylo zkrátka pozdě. Také myslím, že akorát Drahoš a jeho tým uvolnil prostor negativní kampani Miloše Zemana.