SENÁTNÍ SOUBOJ: Druhý pokus uchazečů o Hrad. Drahoš, Hilšer, Fischer a Hannig se utkají znovu

PRAHA Zatímco Miloš Zeman úřaduje na Pražském hradě, jeho poražení soupeři Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Petr Hannig si dají volební repete. Pokusí se proniknout do vysoké politiky ve volbách do Senátu.

Jako by se v Praze měla na podzim uskutečnit téměř repríza letošních prezidentských voleb. Hned čtyři poražení konkurenti Miloše Zemana z bitvy o Hrad svedou další politický souboj. O křesla v Senátu se bude v hlavním městě soupeřit hned ve čtyřech volebních obvodech.

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš se dostal až do prezidentského finále. Nyní zkouší štěstí v Praze 4, kde dlouho žil. „Je potřeba bránit naše ukotvení v Evropě před snahami některých politiků ho zpochybnit a podkopat,“ hlásí před podzimním kláním.

Z jeho slov je zřejmé, že alespoň zčásti navazuje na svou prezidentskou kampaň. Při ní se vymezoval vůči Zemanovi, jemuž oponenti vyčítají příklon k Rusku a Číně i jeho mnohdy kritická slova na adresu Evropské unie.

Herman ustoupil Drahošovi

Podporu pro svou kandidaturu získal Drahoš hned od několika stran. Stojí za ním TOP 09, lidovci, Zelení a také Starostové a nezávislí. KDU-ČSL ve své podpoře zašla dokonce tak daleko, že se v Praze 4 zřekla kandidatury svého favorita Daniela Hermana. Bývalý ministr kultury namísto toho kandiduje v Chrudimi.

Pokud by se Jiří Drahoš do Senátu skutečně dostal, bude muset vyřešit otázku, v jakém senátorském klubu nakonec zakotví. Nároky si na něj bude dělat každá ze stran, které ho podporují. „Po dohodě jsme nechali tu věc otevřenou. Pokud budu zvolen, budeme se bavit o tom, do kterého klubu bych šel,“ říká respektovaný fyzikální chemik.

Na vymezování proti současné hlavě státu zkouší politicky vydělat také někdejší velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Již po prohrané přímé volbě prohlásil, že by chtěl vystupovat jako „stínový prezident“.

Zemana zkritizoval na počátku roku, kdy svou senátní kandidaturu oznamoval. Tehdy se do něj pustil zejména kvůli úmyslu promluvit na sjezdu KSČM, která je dědičkou totalitní KSČ.

„Demokraticky zvolený prezident ohlašuje, že vystoupí na sjezdu komunistické strany, budou tak legitimizovaní,“ vymezil se Fischer vůči vítězi prezidentského souboje.

V senátní volbě ale nepůjde proti Drahošovi. Kandiduje v jiném obvodu – v Praze 12. Podporují ho ODS nebo hnutí STAN.

Hilšer: Nevystupujme z EU

Proniknout do Valdštejnského paláce zkouší také dvaačtyřicetiletý lékař Marek Hilšer. Nejmladší účastník lednové prezidentské volby kandiduje v Praze 2. Kvůli senátnímu tažení si založil vlastní hnutí „Marek Hilšer do Senátu“.

Jako člen horní parlamentní komory by chtěl přispět ke změně stylu české politiky, vadí mu vliv populistů a extremistů. Dlouhodobě se distancuje od premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, stejně jako od komunistů. Hlasitě pak kritizuje spolupráci ANO s poslanci KSČM na vládní úrovni.

„Nesouhlasím s bezhodnotovou pragmatickou politikou, která nehledí na žádné principy a ideje a spojuje se jenom kvůli moci a kvůli penězům,“ řekl před časem Hilšer, když oznamoval úmysl ucházet se o senátní křeslo.

Člen vědeckého týmu zaměřeného na výzkum léčby rakoviny se podobně jako Fischer a Drahoš orientuje na západní spojence České republiky.

„Naše přirozené ekonomické a kulturní vazby spočívají v demokratické Evropě a jsme její součástí. Vystoupení z EU by znamenalo zpřetrhání těchto vazeb,“ říká.

Nezmar Hannig podesáté

Rekordmanem v počtu pokusů proniknout do Senátu je hudební producent Petr Hannig. Skladatel a objevitel zpěvačky Lucie Bílé se do Valdštejnského paláce zkouší dostat už podeváté. Všechny předchozí pokusí byly marné. Stejně jako jeho epizoda v prezidentské volbě, kde skončil předposlední. V prvním kole přeskočil jen někdejšího manažera mladoboleslavské Škody Vratislava Kulhánka.

Hannig bydlí v Praze 4, kde se také rozhodl kandidovat. V souboji o Senát se tedy přímo utká s Jiřím Drahošem. A už si také naplánoval průběh podzimní volby. „Chci se s panem Drahošem utkat ve druhém kole a porazit ho,“ prohlásil sebevědomě počátkem června pro deník Mladá fronta DNES.

Hannig kandiduje v barvách své vlastní strany Rozumní. Minoritnímu politickému uskupení také šéfuje. Letos dvaasedmdesátiletý absolvent pražské HAMU v minulosti mimo jiné spolupracoval s další „věčnou prezidentskou kandidátkou“ Janou Bobošíkovou.

Migranti šíří podle Hanniga HIV a tuberkulózu

Oproti Drahošovi, Hilšerovi či Fischerovi se Hannig velmi rázně vymezuje proti migraci. Na temnou strunu lidského strachu z neznáma hrál už v prezidentské kampani.

„V současné vlně valící se ze Středozemního moře je velká množina ilegálních ekonomických migrantů z Nigérie, která je jednou z nejnakaženějších zemí virem HIV. A co je velmi, velmi nebezpečné pro široké vrstvy obyvatelstva, i tuberkulózou,“ hrozí Hannig.

Jak senátní volby dopadnou, bude známo za necelé dva měsíce. Voliči půjdou k prvnímu kolu volby 5. a 6. října, případné druhé kolo se uskuteční o týden později.