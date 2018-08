Druhý pokus uchazečů o Hrad. Drahoš, Fischer, Hilšer i Hannig chtějí kandidovat do Senátu

PRAHA Zatímco Miloš Zeman úřaduje na Pražském hradě, jeho poražení soupeři Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Petr Hannig si dají volební repete. Pokusí se proniknout do vysoké politiky ve volbách do Senátu.

Jako by se v Praze měla na podzim uskutečnit téměř repríza letošních prezidentských voleb. Hned čtyři poražení konkurenti Miloše Zemana z bitvy o Hrad svedou další politický souboj. O křesla v Senátu se bude v hlavním městě soupeřit hned ve čtyřech volebních obvodech.

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš se dostal až do prezidentského finále. Nyní zkouší štěstí v Praze 4, kde dlouho žil. „Je potřeba bránit naše ukotvení v Evropě před snahami některých politiků ho zpochybnit a podkopat,“ hlásí před podzimním kláním.



Z jeho slov je zřejmé, že alespoň zčásti navazuje na svou prezidentskou kampaň. Při ní se vymezoval vůči Zemanovi, jemuž oponenti vyčítají příklon k Rusku a Číně i jeho mnohdy kritická slova na adresu Evropské unie.



Herman ustoupil Drahošovi

Podporu pro svou kandidaturu získal Drahoš hned od několika stran. Stojí za ním TOP 09, lidovci, Zelení a také Starostové a nezávislí. KDU-ČSL ve své podpoře zašla dokonce tak daleko, že se v Praze 4 zřekla kandidatury svého favorita Daniela Hermana. Bývalý ministr kultury namísto toho kandiduje v Chrudimi.



Pokud by se Jiří Drahoš do Senátu skutečně dostal, bude muset vyřešit otázku, v jakém senátorském klubu nakonec zakotví. Nároky si na něj bude dělat každá ze stran, které ho podporují. „Po dohodě jsme nechali tu věc otevřenou. Pokud budu zvolen, budeme se bavit o tom, do kterého klubu bych šel,“ říká respektovaný fyzikální chemik.