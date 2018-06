‚Chtěli jsme dojít k nejbližšímu žebříku.‘ Dívka, která přežila tragédii v pražském podzemí, promluvila

PRAHA Dva páry mladých lidí se vypravily v sobotu hledat kešky do pražského podzemí. Po přívalech vody ale vyvázli s jistotou živí jen dva - muž a žena. Tělo jedné dívky už záchranáři našli, po jednom muži stále pátrají. „Já a můj přítel jsme se ještě chvíli drželi, ale pak nás to vzalo také,“ popsala pro Seznam Zprávy tragické okolnosti odloučení od pohřešovaného přítele zachráněná žena.

Čtveřice dobrodruhů se vydala hledat kešky, krabičky, které je možné nalézt jen za pomocí služby GPS. Souřadnice je zavedly do podzemní části Motolského potoka, kde měli plnit úkoly, aby se do skrytých schránek dostali. „Kešky v podzemí, jako je toto, jsme už hledali také, ale mně to moc nezaujalo. Raději pro ně chodím do přírody,” řekla dívka serveru Seznam Zprávy.

„Úkoly byly v postranních úzkých chodbách, a když jsme byli zhruba tak ve dvou třetinách, v jedné jsme se trochu zdrželi. V tu dobu asi začalo pršet, protože když jsme vylezli zpátky na hlavní cestu, tekla už voda z potrubí a začalo se to velmi rychle plnit,” popsala začátek boje o život dívka.

Když si uvědomili hrozící nebezpečí, snažili se dle jejích slov dostat zpět k východu z podzemních tunelů v pražských Košířích. V podmínkách, které v podzemí potoka nastaly, se však již nešlo vrátit.



Hasiči hledali pohřešovaného muže, který ve stokách Motolského potoka hledal kešky.

„Chtěli jsme aspoň dojít k nejbližšímu žebříku a zkusit se dostat ven kanálem. Ale ani to už jsme nestihli. Kluci by to třeba zvládli, ale my holky jsme už neměly takovou sílu, abychom zdolaly ten silný proud, který celkem rychle sílil,” popsala dívka. Všichni čtyři proto zůstali spolu. Ne však na dlouho, silnému proudu se brzy podařilo skupinku rozdělit.



Proud jako první údajně odnesl dívčinu kamarádku, jejíž tělo později vyplavila řeka. „Její přítel hned běžel za ní, aby ji chytil, ale nepodařilo se mu to a za chvíli byli oba pryč.”

Nakonec se živlu povedlo rozdělit i druhý pár. „Já a můj přítel jsme se ještě chvíli drželi, ale pak nás to vzalo také. Drželi jsme se celkem dlouho, jenže pak přišel splav a ten nás od sebe oddělil a už se nám nepodařilo se chytit. Ještě celkem dlouho jsem ho slyšela, jak na mě volá, ale bylo to pořád z větší a větší dálky,” popsala pro server tragédii zachráněná.

Doufala prý, že se její přítel alespoň chytil některého ze žebříků vedoucího nahoru na ulici. „Vedl nahoru a mohl se dostat ven kanálem. Nebo tam mohl čekat, než to trochu opadne. Fakt nevím.”

Hasiči ve stokách Motolského potoka hledali pohřešovaného muže.

Podle dívčiných slov ale neexistovala jiná možnost, než že valící se proudy vody všechny odnesou do Vltavy. „Jiná možnost, než že skončíme v té Vltavě, ani nebyla. Všechny tři nás to tam vyplivlo. Jen jeho ne,” řekla dívka.



Předpověď počasí si údajně ověřovali, o dešti prý ale nic nečetli. Událost si vyžádala nejméně jeden život, v tunelech zahynula kamarádka dívky a velkou pravděpodobností i přítel zachráněné, po kterém záchranáři stále pátrají.