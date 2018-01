Dubček se v roce 1968 podělal hrůzou, řekl Zeman na slavnostním večeru na Hradě

Předvolební kampaň: Zeman byl kritizován již za způsob, jakým jeho tým před pěti lety vedl kampaň. Nejvyšší správní soud (NSS) potom rozhodoval o 119 stížnostech na volby, žádné nevyhověl. Soud tak potvrdil Zemanovo vítězství, přestože v kampani našel přinejmenším tři protizákonnosti. "Volební výsledek byl takový, že jsme nedospěli k přesvědčení, že kdyby k těmto protizákonnostem nedošlo, že by volby mohly dopadnout jinak," řekl soudce Vojtěch Šimíček. Podle časopisu Týden o Zemanově kampani řekl: "Označili jsme tři skutečně lživá tvrzení... Nepoužili jsme slovo nepravda, ale lež. Protože to lži byly." Jmenování vlády Jiřího Rusnoka: Vlnu kritiky vyvolal Zemanův postup při jmenování dočasné vlády po pádu kabinetu Petra Nečase (ODS). Vláda v čele s Rusnokem vznikla v létě 2013 z vůle Zemana přes nesouhlas hlavních politických stran. Vláda také proto nezískala důvěru Sněmovny, ale úřadovala v demisi až do jmenování vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) koncem ledna 2014, která vzešla z předčasných voleb. Rusnokův kabinet tak ustanovil rekord vládnutí v demisi - 169 dní. Podle řady politiků Zeman svým postupem český politický systém přiblížil prezidentskému. Zeman opakovaně prohlásil, že jmenováním vlády chtěl vyvolat předčasné volby. Vláda byla také kritizována za úzké napojení na Stranu práv občanů - zemanovců (SPOZ), ve volbách neúspěšnou.

Jmenování velvyslanců: Krátce po převzetí úřadu se prezident Zeman dostal do prvních sporů s ústavními činiteli, když s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) nemohli najít shodu na obsazování velvyslanců. Zeman prosazoval na ambasádu v Bratislavě manželku exprezidenta Livii Klausovou a do Moskvy europoslance za KSČM Vladimíra Remka. Spor zablokoval jmenování ambasadorů i v jiných zemích a nakonec skončil až po jmenování Rusnokovy vlády, za které oba Zemanovy návrhy prošly.

Povolební vyjednávání s částí vedení ČSSD: Zeman výrazně zasáhl do situace po předčasných volbách v říjnu 2013, když přijal část špiček ČSSD (strana ve volbách zvítězila, ale získala překvapivě málo hlasů) v čele s tehdejším místopředsedou strany Michalem Haškem (označovaným v médiích za prezidentova favorita ve straně) bez vědomí předsedy Bohuslava Sobotky. Sobotka situaci označil za vnitrostranický puč, Hašek nakonec rezignoval na stranický post a opustil Sněmovnu.

Životospráva a zdravotní stav: Zeman se v minulosti netajil nezdravým životním stylem, je vášnivý kuřák. Při odemykání komory s korunovačními klenoty počátkem května 2013 působil unaveně a nejistě. Podle oficiálního prohlášení měl virózu, v médiích se spekulovalo o opilosti. V srpnu 2013 lékaři oznámili, že prezident trpí onemocněním nervů, kvůli kterému hůř cítí nohy. Potíže souvisí s cukrovkou druhého typu. Jeho zdraví je častým tématem médií kvůli prezidentově obhajobě funkce. Loni v listopadu Zeman hovořil o tom, že mu "odešla cukrovka", lékaři dali zlepšení stavu do souvislosti s dodržováním diety.

Jmenování profesorů: Procedura jmenování profesorů se ostře sleduje od jara 2013, kdy Zeman dlouho odmítal jmenovat literárního historika Martina C. Putnu. Vadilo mu jeho veřejné vystupování. V roce 2015 zase odůvodňoval to, že nejmenuje některé profesory, například jejich působením ve strukturách minulého režimu. Tři kandidáti se proti jednání hlavy státu bránili žalobou. Na rozdíl od dřívější praxe nyní novým profesorům vysokých škol dekrety nepředává hlava státu, ale šéf resortu školství.

Vulgarismy: Nečekaný konec měl prezidentův rozhlasový pořad Hovory z Lán, vysílaný od června 2013. V živém vysílání Zeman v listopadu 2014 opakovaně pronesl hrubé vulgarismy, kvůli kterým se pořadem Českého rozhlasu zabývala vysílací rada. Rozhlas poté přišel s návrhem na předtáčení, což ale Hrad odmítl a Zemanova vystoupení se přesunula z veřejnoprávní stanice na soukromou. Kromě vulgarismů tehdy Zeman vyvolal kritiku i kvůli ostrému odsouzení ruské umělecké skupiny Pussy Riot.

Vulgárně se Zeman vyjádřil i v nedělním rozhovoru na rádiu Frekvence 1. "Já opravdu nevidím důvod, proč pořádat pochody Prahou a ukazovat tam nahou prdel," řekl v souvislosti s každoročním pražským průvodem gayů, leseb a bisexuálů. Dnes na slavnostním večeru na Pražském hradě řekl, že ministři, kteří v roce 1948 podali demisi, byli blbí nebo že Alexander Dubček patřil mezi ty, kteří se v roce 1968 podělal hrůzou.

Kancléř Mynář: Zemanův kancléř Vratislav Mynář dodnes nemá bezpečnostní prověrku, ve své funkci přesto zůstává. Loni v březnu Zeman řekl, že pokud Mynář bude dobře vykonávat svou práci a kvůli důvodu pomalých soudů nebude rozhodnuto o jeho odvolání, nevidí důvod, aby z funkce odcházel. Mynář také dlouho tajil své příjmy, otálel s podáním majetkového přiznání a například v roce 2014 vyvolal diskusi jeho nákup vily v Praze, který byl podle odborníků podezřele levný. Své majetkové poměry Mynář zveřejnil až na přelomu roku, přiznal stamilionový majetek, mimo jiné pozemky, domy v Praze či Brně, akcie i miliony na účtech.

Cesta do Číny a do Ruska: Zeman sklidil kritiku za vystoupení v čínské televizi v říjnu 2014, kde mimo jiné řekl, že jel do Číny nikoliv proto, aby poučoval o lidských právech, ale aby se naučil, jak stabilizovat společnost. Prezident byl kritizován i za to, že se do ČR vrátil letounem pronajatým soukromými společnostmi PPF a J&T. V souvislosti s cestou do Ruska na oslavy 70. výročí konce II. světové války v květnu 2015 byl kritizován za zvažovanou účast na vojenské přehlídce ruské armády, kterou kvůli ruské anexi Krymu bojkotovala většina západních lídrů. Zeman se přehlídky nakonec nezúčastnil. Nad jeho návštěvou Ruska se pozastavil také tehdejší americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro, jehož vztahy s Hradem byly od té doby chladné.

Kritika Ferdinanda Peroutky: Spory začaly, když Zeman v lednu 2015 na pražském fóru k holokaustu hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu. "Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem 'Hitler je gentleman'," řekl tehdy. Článek, který podle odborníků Peroutka nikdy nenapsal, se prezidentské kanceláři nepodařilo dohledat. Peroutkova vnučka Terezie Kaslová se soudní cestou snaží jméno svého děda očistit. Pravomocný verdikt dosud nepadl.

Udělování státních vyznamenání: Výběr některých oceněných u příležitosti svátku 28. října vzbudil v médiích kritické ohlasy, Zeman podle nich odměnil své podporovatele. Na slavnostní ceremoniál prezident také opakovaně nezval některé rektory, s nimiž měl v minulosti spory. Předloni vzbudil pozornost případ Jiřího Bradyho, jenž byl podle svých slov nejprve Hradem informován o udělení vyznamenání a poté, co se jeho příbuzný, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) sešel s dalajlamou, už na seznamu nebyl.

Vztahy s bývalým premiérem Sobotkou: S expremiérem neměl Zeman vřelé vztahy, Sobotkovo jméno totiž figuruje na seznamu údajných 27 "zrádců", tedy zákonodárců ČSSD, kteří při volbě prezidenta v roce 2003 odmítli Zemana podpořit. Předloni například prezident řekl, že "neumětelové vedou ČSSD do nižších pater politiky". Sobotka naopak řekl, že Zeman nesmyslně rozděluje společnost. Loni v lednu se dostali do sporu kolem Sobotkova rozhodnutí nepodepsat jmenování Karla Srpa členem Etické komise pro ocenění účastníků protikomunistického odboje. V květnu se pak oba politici střetli na Hradě, kam Sobotka dorazil bez dříve ohlášené demise kabinetu, Zeman však nechal připravit sál, jako by ministerský předseda demisi přinesl.