Duch Špindlu se změnil, město ztrácí svůj původní obraz, míní tamní starosta

PRAHA Původně malebný Špindlerův Mlýn s tradičními chalupami se k nelibosti místních pod nájezdem vlivných a bohatých finančníků přetváří v místo luxusních a robustních vil. V současnosti městem hýbe kauza zbořeného Švýcarského domu, na jehož místě roste hacienda kamaráda lobbisty Romana Janouška. Starosta města Vladimír Staruch v rozhovoru pro LN vysvětluje, že někteří investoři by český Aspen nejraději jen „dojili“.

LN: Ve vašem městě jsme narazili na zklamání místních z toho, že byl odstraněn historický Švýcarský dům. Ve hře je stále sestavení jeho repliky. Jaká je nyní situace?

Šlo o historický objekt, který jsem považoval za nedílnou součást centra Špindlerova Mlýna. Je škoda, že takový dům zmizel. Lidé na něj byli zvyklí. Řadu let dům tvořil historii města a dotvářel jeho vzhled. Záleží samozřejmě na vlastníkovi, jakým způsobem s domem zachází. Dům byl velice starý a bylo otázkou, zda by vůbec bylo možné jej rekonstruovat tak, aby jej majitel mohl používat pro vybrané účely.

LN: K čemu dům sloužil?

Dle platného územního plánu měl sloužit k ubytování – tedy tak, jak do té doby sloužil. Když pan Ledecký dům prodal, nový vlastník (právník Daniel Kučera – pozn. red.) se zajímal, jak s objektem naložit. Původně se mluvilo o snaze dům zachovat, samozřejmě za použití nových materiálů. Zastupitelstvo i rada města projednávaly rovněž variantu, že by se zachovala podoba objektu a přesunul se na jiný pozemek. Problém je, že dopředu nevíte, jaký materiál po rozmontování domu budete moci použít po jeho přesunu.

Na místě Švýcarského domu roste nová dřevostavba

LN: Na čem se přesun „Švýcárny“ zadrhl?

Otázkou především bylo, na jaký pozemek dům přestěhovat – pozemky ve Špindlu jsou natolik cenné, že do navrhovaných lokalit nebylo možné objekt přestěhovat. Vlastníkovi se asi nechtělo čekat dva tři roky, než by došlo ke schválení změny územního plánu a umožnění přesunu.

LN: Takže plán na jeho smontování je definitivně u ledu?

V případě, že by se našlo vhodné místo a povedlo se zachovat nějaký původní materiál, mohla by se na jeho základě vytvořit jakási replika Švýcarského domu. Není to snadné hledání, protože vzhledem k jeho původní velikosti nemůžete takový dům dát nyní do centra.

LN: Pokud by se záměr dotáhl do konce, k čemu by měl znovuzrozený Švýcarský dům sloužit?

Mohlo by jít o muzeum a infocentrum. Je škoda, že vzhledem ke stáří a odkazu Švýcarského domu se debata o jeho budoucnosti nevedla dříve – ať už za předchozích či současných vlastníků. Možná se měl dům prohlásit za památku, protože pak by bylo možné jej chránit. Teď to památkově chráněné nebylo a vlastníkovi nebránilo nic v tom, aby původní stavbu zboural a postavil místo ní novou. Jako město jsme neměli možnost demolici zabránit. Pro nás je závazný územní plán, podobu stavby ale nemáme příliš šancí ovlivnit.

LN: Jak se místní obyvatelé staví k tomu, že zde bohatí podnikatelé a manažeři převážně z Prahy masivně staví hotely, vily či bytové domy? Změnila se atmosféra ve Špindlerově Mlýně?

Můj subjektivní dojem, který opírám i o názory místních obyvatel, je, že je docela škoda, že město ztrácí svůj původní obraz. Je to samozřejmě dané vývojem doby. Před 30 lety byl Špindlerův Mlýn především rekreačním městem, ve kterém různé podniky, ministerstva nebo ROH budovaly a vlastnily svá ubytovací zařízení. Tyto chalupy se ale po revoluci začaly prodávat soukromým osobám. Fungování těchto staveb se začalo měnit.