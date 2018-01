Kim Čong-un jako Rocky. Na olympiádu možná dorazí kapela Moranbong, složená z vojaček KLDR

PCHJONGJANG Na zimní olympiádu do jihokorejského Pchjongčchangu kromě severokorejského olympijského týmu možná dorazí i jejich nejpopulárnější popová kapela Moranbong (Pivoňkový kopec). Skupina důstojnic, které si Kim nejspíše vybral sám, hraje vlastní verze světových hitů a zpívá propagandistické ódy.

Skupina Moranbong, což doslova znamená Pivoňkový kopec, vznikla v roce 2012. Pojmenovala se podle památného místa nedaleko hlavního města Pchjongjangu, na kterém měl Kim Ir-sen přednést plamennou řeč proti japonským okupantům.

Skupinu důstojnic severokorejské armády si měl do kapely vybrat Kim Čong-un sám. Moranbong, který ukazuje určitou modernizovanou podobu země, sice hraje předělané verze populárních světových hitů, ale větší část jejich repertoáru tvoří propagandistické písně. Právě propagandu by ale kapela na olympiádě šířit nesměla. „Jestli členky Moranbongu dorazí na olympiádu v uniformách, mohlo by to vzbudit neklid u Jihokorejců. Pokud navíc budou opěvovat Kima, mohl by z toho být i skandál,“ soudí Cheong Seong-chang, analytik Sejongského institutu v soulu.

V pondělí se představitelé obou Korejí sešli, aby dohodli umělecké složení severokorejské olympijské delegace. Ze závěrečné zprávy pouze plyne, že Kim na olympijské hry určitě posílá stočtyřicetičlenný orchestr Samjiyeon. Členem Kimovy delegace byla ale Hyon Song-wolová, hlavní členka Moranbongu, což jen přiživuje domněnky, že kapela na olympiádě opravdu vystoupí. Zvlášť když jde o Kimovu „výkladní skříň“ režimu, se kterou se určitě bude chtít prezentovat.

Kim má tak sladký úsměv

Do repertoáru Moranbongu patří třeba smyčcová předělávka My Way, populárního hitu Franka Sinatry. Také vlastním způsobem předělali znělky k filmové sérii Rocky. Většina písní, zpívaných v korejštině, ale chválí samotného Kim Čong-una. „Umí být tak milý. Má tak hřejivý a sladký úsměv. Nezbývá mi jiná možnost, než se jeho úsměvu a srdci poddat,“ zpívá se v jedné z písní.

Kapela Moranbong měla v roce 2015 vystoupit na koncertě v Pekingu v rámci udobřování severokorejských vztahů s Čínou. Kimova čistka ve vlastní armádě byla ale pravděpodobným důvodem následného zrušení koncertu.