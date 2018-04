Důvěryhodnost ČT klesla na 63 procent. Reportéři by možná měli ubrat, radí expert

TV Barrandov vs. Česká televize Majitel TV Barrandov Jaromír Soukup odstartoval průběžnou kritiku České televize ve svém kanálu 28. února v jednom z vydání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, ČT se pak věnoval ještě několikrát.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) do uplynulé středy obdržela přesně 30 stížností na to, jak Soukup pořady o veřejnoprávní stanici vedl. Autoři podnětů se stěžovali mimo jiné na manipulaci.

S úrovní svého vysílání má přitom problém především právě TV Barrandov. „RRTV v současnosti vede šest řízení o přestupku s provozovatelem Televize Barrandov,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda rady Ivan Krejčí s tím, že důvody jsou porušení zásad objektivity a vyváženosti. Jedno řízení probíhá kvůli prvnímu vydání pořadu o hospodaření ČT.