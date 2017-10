Dva Poláci dělali ‚nájezdy‘ do Česka. Vyloupili desítky bytů

NÁCHOD Náchodská policie v minulých dnech zatkla dva Poláky, kteří při svých výpravách do Česka podle kriminalistů vyloupili desítky bytů v panelových domech. Škodu policie zatím vyčíslila na půl milionu korun, ale předpokládá, že celková škoda bude výrazně vyšší. Poláci ve věku 32 a 37 let z bytů brali jen peníze a šperky. V pátek to sdělila mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Cizince policisté zadrželi ve středu odpoledne pár desítek metrů před hranicí s Polskem v Náchodě-Bělovsi, když se autem pokoušeli opustit Českou republiku. V autě u nich policie našla kompletní zlodějské náčiní od různě velkých páčidel až po upravené šroubováky. Dvojice byty v Česku podle policie vykrádala přes půl roku.



„Pachatelé při svých výpadech navštívili vždy více bytů na jednom patře, zpravidla po vypáčení jejich dveří,“ uvedla mluvčí. V první fázi vyšetřování kriminalisté Poláky prozatím obvinili z deseti vloupání, při nichž vnikli do dvaceti bytů v Náchodě, Trutnově, Hradci Králové, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Opavě, Jihlavě, Přerově či Pardubicích. Státní zástupce v pátek navrhl pro oba podezřelé vazbu.