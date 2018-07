Dva prezidenti jaderných velmocí u jednoho stolu. Putin vsadí na rozhádaný Západ

Maximálně čtyři hodiny by podle plánu měli odpoledne ve finských Helsinkách jednat dva prezidenti jaderných velmocí, americký Donald Trump a ruský Vladimir Putin. První část rozhovorů se odehraje mezi čtyřma očima.

Nikdo nesledoval poslední schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa v Evropě s větším napětím než jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Fotbalové zápasy byly sice velkou konkurencí, ale větší vzrušení v Kremlu vyvolal brífink Trumpa a britské premiérky Theresy Mayové, na němž bylo Rusko jedním z hlavních témat. Jak konstatují ruští komentátoři, prezident Putin může být spokojen. Trump se s mnohými svými evropskými partnery nepohodl, má na kontě pár trapasů a hlavně – jeho návštěva starého kontinentu potvrdila prohlubující se rozpory v euroatlantickém společenství. Tak to alespoň rozšifrovali kremelští poradci. Putin teď bude bezesporu chtít trhlin ve spojenectví mezi evropskými státy a USA využít.



Podle britského listu The Times jede ruský lídr na summit s mnohem přesnější představou, čeho chce dosáhnout, než jeho americký protějšek. Zatímco Trumpovi může samotný fakt schůzky s nejvyšším představitelem země, která je pod sankcemi, okupuje území svých sousedů a je obviňována z hackerských útoků na Spojené státy, spíš uškodit, pro Putina je již setkání s prezidentem USA jednoznačným úspěchem. Ruská média v těchto dnech často připomínají předchozí schůzky nejvyšších představitelů Sovětského svazu a USA v době bipolárního světa a konstatují, že Putin se může alespoň chvíli cítit jako „generální tajemník supervelmoci“, byť dnes ovládá o dost menší území.

Svým významem ale dnešní summit Putin–Trump sotva dosáhne na památnou schůzku George Bushe staršího a Michaila Gorbačova v Helsinkách v roce 1990, případně na reykjavický summit mezi Gorbačovem a Ronaldem Reaganem v roce 1986.

Začátek beze svědků

První část jednání se uskuteční mezi čtyřma očima. To vyvolává pochybnosti o tom, zda se veřejnost dozví skutečný obsah rozhovorů; jak Trump, tak Putin jsou známí tím, že často interpretují výroky své i jiných osob velmi kreativně. Později se uskuteční oběd a na něm se k prezidentům mají přidat nepočetné delegace. Hlavní témata jsou předem jasná: Sýrie, Ukrajina, jaderná bezpečnost, sankce a návrat Ruska do skupiny G8. Americký prezident již prohlásil, že by Rusko ve spolku nejrozvinutějších států světa zase rád viděl.