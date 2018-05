Dva velké požáry třídíren odpadu ve čtyřech dnech? Úmysl firma odmítá

PRAHA Sotva se podařilo uhasit následky rozsáhlého požáru ve vratimovské pobočce třídírny odpadu, vypukl v jiné hale na druhém konci republiky další. U téže firmy. Společnost FCC, která se zabývá nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb, odmítá, že by mohlo jít o úmysl. Případem se zabývá policie jako možným obecním ohrožením z nedbalosti.

Třídírny odpadu mají těžkou úlohu. Česko totiž i nadále řeší problém s vytříděným odpadem poté, co Čína, která je největším odběratelem odpadu, v loňském roce omezila jeho dovoz.

Firma FCC (dříve fungující pod názvem .A.S.A. - pozn. red.), která je jednou z nejvýznamnějších evropských firem zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb, nyní řeší i další nepříjemnosti. A to dva rozsáhlé požáry ve dvou pobočkách společnosti, které vypukly pouhé čtyři dny po sobě na konci dubna.

Ve Vratimově na Ostravsku byl nahlášen požár 27. dubna, tedy devět dní poté, co tam společnost FCC slavnostně zahájila provoz nové třídicí linky. Kapacita nového zařízení na zpracování druhotných surovin je 20 000 tun ročně. Oheň se podařilo jednotkám hasičů dostat pod kontrolu, avšak předběžná škoda byla vyčíslena na půl milionu korun. Případem požáru se nyní zabývají jak hasiči, tak policie.

„Okolnosti požáru, ke kterému došlo odpoledne 27. 4. 2018 prověřujeme. K objasnění okolností události jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Moravskoslezského kraje Gabriela Holčáková.

Mluvčí společnosti FCC Kristina Jakubcová v krátkosti uvedla, že se momentálně hledají příčiny požárů. Ve Vratimově byl podle jejích informací provoz již plně obnoven, v Úholičkách se stroje rozjedou až později. „Tam je to na delší dobu, protože tam hořela technologie, tudíž to bude trvat trochu déle,“ řekla.

S motivem, že by za požáry stál něčí úmysl, podle Jakubcové firma „zatím nepracuje“. „Pokud by to na šetření ukázalo, tak bychom se podle toho zařídili, ale zatím tomu asi nic nenasvědčuje,“ dodala.

Škody vzniklé požárem v Úholičkách, při němž byl vyhlášen třetí poplachový stupeň, budou nicméně vyšší než po požáru pobočky v Moravskoslezském kraji. Podle majitele se budou pohybovat v řádu desítek milionů korun. Jeden z odhadů mluví o šedesátimilionové částce. Případem se nyní zabývají hasiči.

Už z prvotního ohlášení bylo zřejmé, že půjde o požár většího rozsahu, proto operační důstojník vyhlásil ihned druhý stupeň požárního poplachu. K místu tak zamířilo deset profesionálních, podnikových a dobrovolných jednotek. Požár byl viditelný z velké dálky.

„V době jejich příjezdu byla hala o rozměrech 20 krát 50 metrů požárem zcela zasažena a zároveň požár zachvátil i nabalíkovaný materiál před halou. Hasiči se prvotně soustředili na záchranu dalších objektů v těsném sousedství haly, mezi kterými byla i nadzemní nádrž s pohonnými hmotami,“ uvedl Petr Svoboda z oddělení integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.



Zároveň s příjezdem prvních jednotek bylo zřejmé, že hydrantová síť, kterou je areál vybaven, má nedostatečnou kapacitu pro tak rozsáhlý zásah. „Proto velitel zásahu rozhodl o vyhlášení třetího stupně požárního poplachu a požádal o povolání dalších sil a prostředků,“ dodal Svoboda.

K požáru, který byl viditelný z velké dálky, postupně vyrazilo ještě téměř třicet jednotek – v rámci mezikrajské výpomoci přijeli i hasiči z Prahy.

Hned další den ráno bylo požářiště předáno policii, která ve spolupráci s dobrovolnou jednotkou začala areál hlídat. Podle majitele objektu se škody vzniklé požárem budou pohybovat v řádu desítek milionů korun.