Češky zabloudily cestou k Mrtvému moři. Palestinci na ně zaútočili kameny, zachránila je izraelská policie

TEQOA/PRAHA České turistky, které na cestě k Mrtvému moři zabloudily, musela zachraňovat izraelská policie. Vstoupily na území kontrolované Palestinci. Pod doprovodem policistů se dostaly zpět na izraelské území, ale na jejich automobil zaútočili místní obyvatelé.

Dvě české turistky byly v úterý zachráněny izraelskou dopravní policií poté, co ve vypůjčeném voze omylem vjely do oblasti Západního břehu Jordánu a skončily u palestinské vesnice Teqoa.



Policisté si podle deníku Times of Israel všimli automobilu, který vjížděl do oblasti kontrolované palestinskými úřady, a okamžitě se za ním vydali. Na záběrech z policejního vozu je poté vidět, jak strážci zákona vysokou rychlostí kličkují na silnici mezi kamením a zastavují u bílého auta, ve kterém jsou podle médií dvě Češky.

Podle dostupných informací turistky chtěly jet k Mrtvému moři, ale na cestě špatně odbočily.

V momentě, kdy se v doprovodu policistů vracely z Palestinci kontrolovaného území, dorazilo na místo několik místních obyvatel a začali na jejich auto házet kamení. Jeden z policistů dokonce musel vystřelit do vzduchu, aby dav rozehnal.

Vozidlo dívek bylo podle médií lehce poškozeno, Češky jsou podle informací médií nezraněné. Teqoa leží 12 kilometrů jižně od Betléma, nedaleko židovských osad Tekoa a Nokdim. Ve středu byla na celém Západním břehu Jordánu byla posílena bezpečnostní opatření, kvůli vraždě izraelského civilisty.

Dvě české turistky zabloudily ve vypůjčeném autě do palestinské vesnice Teqoa. Poté, co je na omyl upozornila náhodná hlídka izraelské policie, napadl ženy dav Palestinců s kameny. Jeden z policistů vypálil do vzduchu, aby útočníky odehnal. https://t.co/TyaMniwzoL — Jakub Szanto (@JakubSzanto) 10. ledna 2018

Ministerstvo zahraniční věcí zatím zjišťuje detaily celé záležitosti. Podle mluvčí ministerstva Michaely Lagronové se Češky neozvaly ani styčnému úřadu v Izraeli, zastupitelskému úřadu v Ramaláhu.

„Snažíme se získat nějaké doplňující informace. Velvyslanectví bude v kontaktu s izraelským ministerstvem, ale prozatím víme jen to, co se objevilo v médiích. Turistky se nám neozvaly a ostatně to ani není jejich povinnost, pokud nepotřebují pomoc,“ uvedla pro Lidovky.cz Lagronová.