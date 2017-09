Dvě ruské letušky zažalovaly Aeroflot kvůli diskriminaci. Staly se symbolem boje žen

MOSKVA Dvě „staré, tlusté, strašné“ palubní průvodčí zažalovaly svého zaměstnavatele, polostátní ruské aerolinky Aeroflot kvůli nespravedlivému zacházení. Rozpoutaly tím mediální bouři a k vlastnímu překvapení se staly v Rusku symbolem tažení za práva žen, uvedla nadace Thomson Reuters Foundation k případu Jevgenije Magurinové (42) a Iriny Jerusalimské (45).

Obě letušky zažalovaly Aeroflot kvůli diskriminaci na základě věku, váhy a vzhledu poté, co vedení aerolinek začalo požadovat, aby se letušky vešly do stejnokrojů ruské velikosti 48. A ty, co se nevešly, vyřadilo z mezinárodních letů a snížilo jim platy o prémie a příplatky.



„Všechny palubní průvodčí - a je jich okolo šesti tisícovek - nejprve vyfotografovali, změřili a rozdělili do několika kategorií podle vzhledu. Proto vznikla taková žertovná zkratka STS jako staré, tlusté, strašné. Samozřejmě, vše se dělo potichu,“ řekla novinářům Magurinová. Ta se do „osmačtyřicítky“ nevešla kvůli „příliš velkému“ poprsí, což vzápětí pocítila na menší výplatě.

Soud zprvu letušky zamítl, ale ty se odvolaly. A soudci moskevského městského soudu rozhodli, že vynucování takových norem v odívání porušuje pracovní právo, i když žádnou diskriminaci neshledali. Letuškám přiznali symbolické odškodnění 5000 rublů (asi 1875 Kč) plus nevyplacené příplatky. Aerolinky si ale rozsudek vykládají jako své vítězství, protože u soudu „se prokázalo“, že letušky nediskriminují.

Verdikt vítají bojovnice za ženská práva jako milník v bitvě proti diskriminaci žen v zemi, kde státní instituce hlásají konzervativní hodnoty a ženy jsou často vnímány jen jako manželky a matky. „Obě ženy a jejich právnička odvedly skvělou práci. Ženy budou vědět, že stojí za to bojovat,“ zdůraznila advokátka Aljona Popovová, která vede síť podporující ženy.

Že nebylo snadné případ vyhrát, připouští i moskevská právnička obou letušek, specialistka na pracovní právo Xenija Michajličenková, podle níž se Rusky jen vzácně pouštějí do podobných sporů, které stojí hodně času, energie i peněz. „V Rusku spočívá důkazní břemeno v těchto případech na žalující straně, tedy žena by musela u soudu prokázat, že byla diskriminována. Navíc spor se zaměstnavatelem může ohrozit další kariéru. To není každá ochotná riskovat,“ konstatovala.

Aeroflot od začátku připouštěl, že má na letušky jisté nároky ohledně váhy a velikosti, ale považoval tyto požadavky za oprávněné. Prý jeden kilogram letuščiny nadváhy stojí společnost ročně 759 rublů (asi 285 Kč) dodatečných nákladů na palivo. A společnost prý chce také vyjít vstříc klientům, kteří dávají přednost mladým a štíhlým letuškám.

„Tyto požadavky se ale uplatňují jen při mezinárodních letech. Pasažéři na vnitrostátních linkách mají snášet odpudivé tlusté letušky, uvízlé v uličce mezi sedadly?“ ironicky se ptá Jerusalimská. Ani nevyplacených prémií, ani přeřazení z domácích linek se dosud nedočkala. Magurinová tento týden podnikla svůj poslední let v roli letušky.

Spor dvou letušek s Aeroflotem byl jako příklad diskriminace uveden na poradě, které předsedala vicepremiérka Olga Goloděcová. Podle optimistů je to snad známka, že i vláda si je vědoma potřeby změn.

Podle vládních dokumentů zastoupení Rusek v řídících funkcích kleslo z 37,3 procent v roce 2006 na předloňských 32,7 procenta - a ve federálních orgánech jen 25,3 procenta. Rusky vydělávají v průměru o 27,4 procenta méně než muži. Stále platí i seznam 476 profesí, od hasičů přes potápěče, strojvedoucí a řidiče kamionů po tesaře, které jsou ženám v Rusku zapovězeny jako příliš nebezpečné.