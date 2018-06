Dvě stě lidí na ulici? Konec ubytoven v Ústí může vyvolat dominový efekt, varuje neziskovka

PRAHA Obyvatelé dvou ubytoven v Ústí nad Labem, které mají k poslednímu červnu ukončit svůj provoz, chystají na čtvrtek demonstraci v centru města. „Přijďte, po nás jste na řadě vy,“ uvádí na plakátů organizátoři akce s názvem „Na ulici nepůjdeme“. To je ale přitom podle zástupců Člověka v tísni u více než 200 lidí, z toho přes 80 dětí, pravděpodobný scénář. Město situaci zatím neumí řešit, lidem v zoufalé situaci připomíná jejich „osobní zodpovědnost“.

„Jsme chudí lidé, většinou Romové a do 30.června musíme opustit své domovy ve dvou ústeckých ubytovnách v Purkyňově a Klíšské ulici. Ubytovny se zavírají. Nemáme kam jít. Jako Romové v Ústí nad Labem nemáme možnost si pronajmout normální byty za normální ceny,“ píší ve společném prohlášení organizátoři čtvrteční demonstrace v Ústí nad Labem. Ta začne úderem sedmnácté hodiny.

Obchod s chudobou

V prohlášení nespokojení obyvatelé uvádějí, že jediné možné ubytování se rýsuje ve „špatných čtvrtích města“ u takzvaných obchodníků s chudobou. To jsou podle jejich definice lidé, „kteří jsou asi jako jediní ochotní pronajmout byty i Romům, ale za ceny mnohem vyšší, než kolik stojí byty v hezkých částech města“.

Akce je svolaná kvůli urgentní situaci více než 200 lidí, která trápí město od konce května. Ve zmíněné skupině je i přes 80 dětí. Ví se pouze to, že společnost CPI BYTY se rozhodla neprodloužit nájem provozovatelce ubytoven Lee Anderlové. Proč, nebylo blíže vysvětleno.

Vykupte ubytovny, navrhují obyvatelé městu

Obyvatelé navrhují dvě řešení současné situace. Buď by město mělo ubytovny vykoupit, přičemž obyvatelé ubytoven by si s „nezbytně nutnou podporou“ založili družstvo, či spolek, kterému by město následně ubytovny svěřilo do správy.

„Družstvo začne hospodařit, městu bude za ubytovny odvádět každý měsíc nájem v rozumné výši. Když odpadne nutnost platit velké zisky původních majitelů a provozovatelů, budeme si moct snížit nájmy na běžnou výši a budou nám sníženy dávky na bydlení, které už nebudeme akutně potřebovat,“ navrhují v prvním plánu.

Příspěvek na bydlení V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří do státní sociální podpory, doplatek do pomoci v hmotné nouzi.

Dávky se vypočítávají z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. Ministerstvo původně navrhlo, aby se lidem v ubytovnách započítávala jen polovina normativu místo nynějších 80 procent. Nyní resort své představy o něco zmírnil, mělo by to být 60 procent normativu. Původně se měl snížit také příspěvek početným rodinám, čtyři členové a víc by dostali maximálně dávku jako tříčlenná domácnost. Tento plán z novely vypadl. Přísnější posuzování a omezení nároku na pomoc ale v normě zůstává. zdroj: ČTK

Druhá varianta počítá s tím, že by město poskytlo obyvatelům podporu, aby si mohli pronajmout byty za běžné, nikoli „lichvářské“ ceny , a to mimo sociálně vyloučené lokality. „Pronajmout si běžný byt, za běžnou cenu, je naše právo. I přesto, že jsme Romové,“ tvrdí v narážce na to, že se jim coby zástupcům menšiny nedaří kvůli údajné diskriminaci sehnat byty.

Vedení města je ale ve svém přístupu nekompromisní. Obyvatelům ubytoven dává najevo, že jde především o jejich vlastní odpovědnost.

„Obyvatelé mají podepsané smlouvy o ubytování s termínem ukončení 30. června již od počátku roku. Město nemá informace, že by se v uplynulých měsících zodpovědně o své budoucí bydlení starali sami, ale od města se chce, aby se k řešení situace postavilo zodpovědně,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí kanceláře primátorky Romana Macová.

Řešením situace se podle primátorky Věry Nechybové zabývají sociální pracovníci. „Město postupuje přesně tak, jak ukládá zákon. Sociální poradenství poskytováno je a lidé mají na výběr z mnoha variantních řešení dalšího ubytování. Je však nutná součinnost a ochota obyvatel bydlet tam, kde jsou volné kapacity. Město nevyplácí žádné podpůrné dávky, kauce ani jiné dávky v hmotné nouze. Toto je pouze v kompetenci Úřadu práce, který naopak informoval, že finance na kauce může žadatelům v odůvodněných případech poskytnout,“ dodala mluvčí.

‚Složitá situace‘

Server Lidovky.cz zjistil od sociálních pracovníků, kteří působí přímo na místě, že je situace v souvislosti s blížícím se koncem dvou ubytoven poměrně chaotická. Člověk v tísni poskytuje pomoc nejen v kanceláři. „Situace je dost složitá. Město nabídlo sociální služby a zároveň vyzvalo poskytovatelé sociálních služeb, což je Člověk v tísni a neziskové organizace, aby konaly. Na začátku měsíce přišlo oznámení, že se budou uzavírat ubytovny. Taková je výzva, ale to je naprosto nedostatečné. Jenom sociální práce to nevyřeší,“ uvedl Martin Kovalčík z organizace Člověk v tísni.

Podle jeho informací město poskytlo seznam dalších ubytoven v zemi, v nichž si brzy vystěhovaní lidé podle vedení města mohli zkusit najít nové bydlení. „To také není úplně dostačující,“ tvrdí Kovalčík.

Mohlo by navíc dojít k dominovému efektu, tedy jevu, kdy „malá“ změna bezprostředně ovlivní nejen své nejbližší okolí, ale postupně se stejným způsobem šíří i do vzdálenějších oblastí. Na vině by byly především bezdoplatkové zóny.

Jak totiž vysvětluje pracovník organizace Člověk v tísni, problém je v tom, že některé z těchto ubytoven jsou právě v takzvaných bezdoplatkových zónách, do nichž už není možné se nastěhovat. „Je potřeba, aby město konalo daleko více. Organizace se snaží na něj vyvinout tlak. Většina z těch lidí jsou obyvatelé Ústí, není možné, aby od nich město dalo ruce pryč,“ tvrdí Kovalčík.

V tuto chvíli podle něj hrozí, že se na konci měsíce lidé ocitnou na ulici. „Mají čtrnáct dní na to, aby se svou pověstí lidí z ubytoven sehnali na komerčním trhu bydlení. Jiný plán, než že vyjdou před ubytovnu, není,“ povzdechl si Kovalčík.

Voláme o pomoc, hlásí město

Město ovšem takové nařčení odmítá. Údajně už dlouho volá o pomoc státu při řešení situace v Ústí. „Ovšem bez změny systému vyplácení dávek není možné řešit ani obchod s chudobou a důsledky z toho vyplývající. Je třeba připomínat také odpovědnost majitelů a provozovatelů ubytoven. Pronajímali pokoje i za dvanáct tisíc korun měsíčně. Vydělali miliony. Peníze nevložili do oprav ani údržby objektů, žádné sociální projekty nespolufinancovali. Teď se rozhodli skončit a starost o obyvatele nechali městu,“ tvrdí mluvčí primátorky.

Situace se řeší zrovna v době, kdy skupina poslanců z opozičních stran žádá, aby vláda upustila od omezení dávek na bydlení, které připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna systému může mít podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše negativní dopad až na 300 tisíc domácností. ČSSD mluví o možném negativní dopadu na více než 200 tisíc domácností.