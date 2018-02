Dýně nezastavíš. The Smashing Pumpkins vyjedou na turné v původní formaci

CHICAGO Kapela na sociálních sítích oznámila, že vyjede na koncertní šňůru a to téměř v původní sestavě - k Billymu Corganovi se znovu připojili kytarista James Iha a bubeník Jimmy Chamberlin. Skupina na turné bude hrát písně jen z prvních pěti desek a diváci ji v původní formaci uvidí poprvé od roku 2000. Nepřijede jen basistka D´Arcy Wretzkyová.

Aleternativně-rocková a grungeová legenda The Smashing Pumpkins na sociálních sítích oznámila, že vyjede na nové turné nazvané Shiny And So Bright Tour. Kapela podle všeho bude hrát písně jenom z pěti prvních a nejslavnějších desek (Gish, Siamese Dream, Mellon Collie and The Infinite Sadness, Adore a Machina), které vyšly mezi roky 1991 až 2000. Podívají se do třiceti šesti amerických měst. Zatím není jasné, jestli se později přesunou i do Evropy.

The Smashing Pumpkins letos oslaví 30 let od svého vzniku a k této příležitosti si kapela přichystala něco speciálního. Ve čtvrtek 15. února tak kapela oznámila, že se ke Smashing Pumpkins znovu připojují zakládající členové James Iha (kytara) a Jimmy Chamberlin (bicí). Diváci tak „pravé“ Smashing Pumpkins uvidí na turné poprvé od roku 2000. To i přesto, že chybět bude baskytaristka D´Arcy Wretzkyová.

Wretzkyová minulý týden poskytla rozhovor do magazínu BlastEcho, ve kterém říká, že ji Corgan místo znovu nabídl, ale později svou nabídku nepochopitelně vzal zpátky. Místo ní nakonec jako baskytarista nastoupí Jack Bates, syn baskytaristy Petera Hooka z kapely Joy Division.