E-neschopenky zatím nebudou, vláda je odložila na rok 2021

PRAHA Vláda ve středu schválila odložení projektu elektronické neschopenky. Mluvčí kabinetu Barbora Peterová řekla, že v návrhu ministerstva práce a sociálních věcí kabinet neučinil změny. Nová úprava, kterou ministerstvo slibuje připravit, by měla fungovat až od roku 2021. Do té doby zřejmě bude fungovat předběžný systém. Podle ministerstva práce není zavedení od ledna 2019 reálné a představovalo by masivní zásah do nemocenské.

Práce na projektu má podle dřívějšího vyjádření ministryně v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) převzít Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která nemocenskou vyplácí. Ministryně předpokládá, že příprava bude trvat dva roky. Ve středu Němcová o návrhu neinformovala, po zasedání se nekonala obvyklá tisková konference. Návrh změny zákona nyní posoudí Poslanecká sněmovna.

Lékaři mohou elektronicky neschopenky vystavovat už nyní, a to od roku 2010. Mohou využít takzvané e-podání. Potřebují k tomu jen počítač s internetem a lékařský software, který službu e-podání podporuje. Musí se pak v ČSSZ registrovat. Tento úřad chce firmám od příštího roku umožnit, aby mohly dodatečně údaje o nemocných pracovnících přes počítač kontrolovat. Vyplývá to z informací, které po jednání v centrále ČSSZ poskytli minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně Němcová a zastupující ředitel správy Pavel Krejčí.

Podle údajů ČSSZ každý rok přibývá neschopenkových formulářů, které doktoři elektronicky posílají. V roce 2015 jich bylo 56.000 a loni 117.000.

Elektronické neschopenky se měly podle zákona v Česku využívat od ledna příštího roku. Lékaři je měli vystavit a odeslat přes počítač. Údaje o pracovní neschopnosti zaměstnance by okamžitě mohl vidět jeho zaměstnavatel. Nemocní by nemuseli tiskopisy nosit do práce a mohli se jít rovnou léčit. Doklady by také hned měla ČSSZ.

Babiš po jednání v centrále ČSSZ řekl, že od ledna příštího roku budou moci lékaři elektronicky posílat dva z pěti tiskopisů k pracovní neschopnosti. Využít se má i registr zdravotníků. Zaměstnavatelé a zaměstnanci se do systému připojí později.

Zatím není jasné, odkdy by e-neschopenky měly být pro lékaře povinné. Němcová míní, že by doktoři měli mít povinnost vystavovat je dřív než za několik let, a to kvůli zamýšlenému zrušení karenční doby. Po zavedení elektronických neschopenek volají zaměstnavatelé. Chtějí díky tomu mít lepší kontrolu nad nemocnými zaměstnanci. ČSSZ jim chce od příštího roku údaje o stonání pracovníků přes svůj portál zpřístupnit. Přihlásit se firmy budou moci přes datovou schránku. Pokud ale lékař nepošle neschopenku elektronicky, data zaměstnavatelé uvidí až poté, co je ČSSZ dostane poštou.