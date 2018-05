Šlechtová jako ministryně pro místní rozvoj utrácela za VIP salonek i při cestách po Evropě

PRAHA Politici z hnutí ANO rádi říkají, jak chtějí zefektivnit fungování státu. Tvrdí, že jsou jiní než tradiční politické strany. V případě ministryně obrany Karly Šlechtové to zřejmě neplatí.

Ještě jako šéfka ministerstva pro místní rozvoj (MMR) často létala na služební cesty do zahraničí. Na tom by nebylo nic divného. Využívala ale přitom služeb VIP salonku Letiště Václava Havla v Praze. Za nemalé státní peníze. Ostře to kontrastuje s tím, jak si podobných služeb dopřávali Šlechtové předchůdci. Například Kamil Jankovský (Věci veřejné, poté LIDEM) salonek podle svých slov navštívil jednou či dvakrát. Věra Jourová (ANO) si nevzpomíná, že by ve VIP salonku kdy byla. „Ani nevím, jak to tam vypadá,“ napsala LN.



Kompletní přehled cest, při nichž Šlechtová využila exkluzivní servis pražského letiště za peníze státu, získaly LN na základě dotazů podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V letech 2014 až 2017 šlo o 26 případů, za které muselo MMR zaplatit 310 249 korun. Kompletní VIP odbavení jednoho cestujícího vyjde na 4400 korun. Šlechtová většinou necestovala sama. Tak například při cestě do Indonésie v roce 2016 na zasedání OSN ji ve VIP salonku doprovázeli čtyři lidé. Faktura pro stát zněla na 19 300 korun.

Jak VIP služba vypadá? Personál vám odbaví zavazadla, vyřídí letenky. Čekání na let si užijete s all inclusive občerstvením, místo je vyhrazeno pouze pro vás. A limuzínou vás odvezou až k letadlu.

„Salonek umožňuje zrychlené odbavení. Jeho využitím jsem tedy šetřila drahý čas lidí a statisíce jsem ušetřila i tím, že jsem nelétala byznys třídou. Úspory vzniklé tímto výběrem převyšují náklady na VIP salonek, nemluvě o bezpečnostních výhodách, které poskytuje,“ hájí se Šlechtová.