Elektromobily jako reklama. Firmy si začínají pořizovat auta na elektřinu, i když jsou dražší

PRAHA Ekologické vozy na elektřinu se navzdory dosud relativně vysoké pořizovací ceně a omezenému dojezdu zvolna prosazují i­ v Česku. Přitom většina z pouhých asi 1500 elektromobilů, které aktuálně brázdí české silnice, je součástí firemních flotil. A tento trend bude brzy ještě výraznější –­ díky společnosti Moneta Money Bank, která chce elektromobily vybavit celý svůj autopark.

„V současnosti provozujeme devět elektrovozů VW e-Golf, do konce roku by tento počet měl vzrůst na patnáct. Dosud jsme objednali přes 150 těchto vozů. Očekáváme, že příští rok převezmeme každý měsíc dvacítku nových elektromobilů, toto číslo záleží především na produkčních kapacitách výrobce,“ řekl LN mluvčí banky Jakub Švestka. Tím by se banka stala patrně největším provozovatelem e-flotily u nás.

Obměna celého vozového parku Monety, jenž čítá několik nižších stovek aut, by měla být hotova do pěti let. „Přechodem z uhlíkatých paliv na elektrický pohon u všech našich firemních automobilů usilujeme o snížení naší karbonové stopy,“ vysvětlil šéf banky Tomáš Spurný.

V současnosti má u nás největší flotilu elektromobilů firma Carpoint – zhruba pět desítek.

Zatím pouhý zlomek

Velkým počtem aut na elektřinu dnes přitom nedisponují ani energetické společnosti. „V rámci Skupiny ČEZ je v provozu zhruba třicítka elektromobilů, je však třeba dodat, že řadu vozidel využívají naši partneři, kteří je mají dlouhodobě zapůjčené. Z celkových zhruba 4,5 tisíce vozidel pojížděných v rámci Skupiny ČEZ v Česku to znamená zhruba 0,7procentní podíl,“ uvedl Tomáš Chmelík z Útvaru čistých technologií ČEZ. Dalších několik desítek jich ale skupina připravuje přidat v příštím roce.

Podobně je to i jinde. Například Skupina PRE aktuálně provozuje kolem 40 elektroaut. „Z­ celkového počtu vozidel, která Skupina PRE využívá, je to kolem desetiny vozového parku. Počet elektromobilů bude postupně ve flotile růst v rámci naší strategie obnovy vozového parku,“ uvedl Vojtěch Fried, který má v PRE elektromobilitu na starost.

Ostatně i společnost Innogy dnes provozuje zatím jen pět aut na elektřinu, která používá k přepravě interní pošty mezi jednotlivými pobočkami. „Plán je ale výrazně počet elektrovozů navýšit. Řádově by mělo jít v příštím roce až o 50 aut,“ říká Pavel Tomíček z Innogy.

Zkrátka e-auta zatím Česko dobývají jen velmi pozvolna. A ­i ­v ­případě energetických firem jde spíše o věc prestiže a marketingu než o praktickou záležitost.

Důvodů, proč elektromobily zatím tvoří jen zlomek vozového parku, je víc. Jedním z hlavních jsou relativně vysoké pořizovací náklady. Například jeden z nejlevnějších Volkswagen e-Up! Vyjde podle ceníku na 639 900 korun. Cena jednoho e-Golfu je necelých 900 tisíc.

Vyšší cena, kratší dojezd

I když jsou si firmy schopné vyjednat slevu, která se může pohybovat v řádech nižších desítek procent, běžně využívaná auta se spalovacími motory, jako třeba Škoda Octavia, často vychází cenově lépe. Právě vysoká cena může rovněž vadit i manažerům, kteří firemní vozy používají i ­k ­soukromým účelům. Vyšší pořizovací cena auta se totiž promítá i do vyšší daně, kterou musí v takovém případě státu odvést.

„Ve skutečnosti je největší překážkou elektromobility strach z nového nebo jen jiného vozidla ve firemním vozovém parku. Podíváme-li se totiž na argument vyšší pořizovací ceny, často se zapomíná na výrazně nižší provozní náklady elektromobilu,“ vysvětluje Fried.

„Samozřejmě jsou překážkou i­ parametry dojezdu, a to zejména v situaci, kdy je obtížné pro část flotily specifikovat určení tak, aby vyhovovalo parametrům elektromobilů,“ vysvětluje říká Chmelík z ČEZ. „Často se při analýzách ukazuje, že průměrné nájezdy některých vozidel by nasazení elektromobilů nijak nebránily, ale situaci komplikuje to, že vozidlo občas vyráží na dlouhé trasy nebo musí být schopno zvládat krizové situace a podobně, což je často právě případ nasazení aut v energetice,“ doplnil.

Nicméně podle Frieda dojezd až takový problém není. „Když přejdeme k tématu dojezdu elektromobilů, které mají nyní standardně dojezd zhruba 200 až 300 kilometrů, je faktem, že například v­ Praze je průměrný denní nájezd vozidel okolo 50 kilometrů,“ říká manažer PRE.

Elektromobily v Česku

V neposlední řadě je překážkou malá hustota dobíjecích stanic, jejichž počet sice roste, ale stále jich není dost. Například ČEZ má v­ Česku asi 85 veřejných stanic, PRE kolem 54 a Innogy jen jednu veřejnou dobíjecí stanici. Dobíjení navíc komplikuje skutečnost, že zákazník musí mít smlouvu s daným poskytovatelem. Existují sice snahy prosadit jakousi „síťovou neutralitu“, aby lidé mohli elektřinu čerpat u jakékoliv společnosti. Podle odborníků je taková možnost podmínkou pro rozvoj elektromobility klíčová.

Přestože z 5,3 milionu osobních aut, jež jsou v Česku registrována, je asi jen 1500 elektromobilů, vůbec nejde o slabý výsledek. „V ­kontextu velikosti českého elektromobilního trhu jsme na dvojnásobném počtu oproti roku 2015,“ podotýká například Vojtěch Fried.