SENÁTNÍ SOUBOJ: Emmerová, „jazyk“ Foldyna a dvojí piráti

PRAHA Platí za spojenkyni prezidenta Miloše Zemana. Jeden čas to dokonce vypadalo, že za „jeho“ Stranu práv občanů – Zemanovce bude kandidovat v krajských volbách. Bývalá ministryně zdravotnictví Milada Emmerová ale nakonec zůstala věrná ČSSD a letos bude v jejích barvách obhajovat svůj senátní mandát. Před volbami upozorňuje na nízký počet nemocnic v Plzeňském kraji.

Třiasedmdesátiletá politička se ve volebním obvodu Rokycany postaví sedmičce vyzyvatelů. Ve svém programu nezapře, že se celý život věnuje zdravotnictví. Soustředit se chce na zachování nemocnice v Rokycanech.

„Jsem členkou krajského výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Často jsem v něm slýchala i kuloárně, že by bylo nejlepší ji zrušit. Vždy s argumentem, že je to jen patnáct kilometrů do Plzně. Jenže v kraji jsou úzké silničky, klikaté. Nějaká rychlá pomoc záchranky je tak problém,“ řekla LN Emmerová.

Exministryně upozorňuje, že má Plzeňský kraj nejméně nemocnic ze všech krajů v republice. „Máme zde sedm okresů, ale jen v pěti z nich je zajištěna lůžková zdravotní péče.“

Nárůst seniorů a rozflákané silnice

Emmerová se soustředí rovněž na seniory. V kraji přibývá starších lidí, kteří budou časem potřebovat péči v některém ze specializovaných zařízení. „Jenže zatímco počet seniorů vzrůstá, zařízení je pořád stejné množství,“ říká Emmerová.

Kromě zdravotnických témat ji trápí také dopravní situace. O silnicích v Plzeňském kraji hovoří jako o „rozflákaných“. A rozkopané jsou podle ní i ulice krajského města.

V kampani bude částečně spoléhat na to, že je za dlouhá léta v politice už dostatečně známá. Použije ale i osvědčenou taktiku z kontaktní kampaně. „Rozložím si stánek v některé z obcí, lidem budu měřit tlak a přitom si s nimi povídat,“ popsala svůj plán Emmerová.

Bývalá televizní zpravodajka řeší migraci

Hnutí ANO vysílá do senátních voleb v obvodu Rokycany rodačku z nedalekých Hořovic Lucii Groene. Někdejší televizní zpravodajka se nyní prezentuje jako režisérka filmů a dokumentů. Serveru Parlamentní listy poskytla předvolební rozhovor, v němž se staví rezervovaně k migrační vlně směřující do Evropy z Afriky a Blízkého východu.

„Problémy Afriky se musí řešit místně, a ne nějakými přesuny statisíců nebo dokonce milionů lidí. Musí je řešit především, a to zdůrazňuji, především její obyvatelé,“ řekla Parlamentním listům Groene.

Ve stejném obvodu se pokouší uspět také Martin Uhlíř. Bývalý člen TOP 09 kandiduje s podporou své někdejší strany, za sebou má také drobnou ekologickou stranu LES, jejímž předsedou je exministr Martin Bursík. Uhlíř býval za „topku“ zastupitelem v Praze 10. Stranu později opustil na protest proti krokům tehdejšího předsedy Miroslava Kalouska.

Dnes je známý hlavně jako protiruský aktivista. Letos v květnu vystoupil na demonstraci proti nacionalistickému a proputinovskému motorkářskému klanu Noční vlci. Při tom se dostal do konfliktu s jejich zastáncem Jaroslavem Foldynou. Poslanec ČSSD se na něj natlačil a „chtěl mu dát jazyk“, což neuniklo médiím.

Piráti a „trucpiráti“

Piráti chtěli, aby za ně v Rokycanech kandidoval exministr vnitra Jan Ruml. Jeho nominaci ale nakonec stáhli. Nahradili ho lékařem a záchranářem Zdeňkem Hessem. Občasný autor sci-fi povídek má za sebou zkušenosti s dlouholetou prací v zahraničí, region ale velice dobře zná.

Proti němu se postaví kandidát „trucpirátů“. Minulý týden totiž náhle vznikla Moravská a Slezská pirátská strana, od níž se sněmovní Piráti distancovali. Sídlí v Praze a kandidáta staví právě v Rokycanech. Je jím Michal Drabík, který se představuje jako politický vězeň z éry komunismu.

Se svými kandidáty do Senátu se vytasily i další strany. O vstup do Valdštejnského paláce se za necelé dva měsíce pokusí starosta Vejprnic Pavel Karpíšek (ODS). Stejnou metu má před sebou zastupitel Horní Břízy Zdeněk Chýnovský (KSČM). Za SPD kandiduje David Redl z Fakultní nemocnice Plzeň.