Hromadná policejní nehoda před zápasem Sparty? Policista měl epileptický záchvat

PRAHA Tři policejní a dvě osobní auta nabourané, devět lidí zraněných, z toho osm policistů. Výsledný účet hromadné srážky, k níž došlo loni v srpnu v Praze 4 při manévrech před fotbalovým utkáním mezi pražskou Spartou a Crvenou Zvezdou Bělehrad. Podle závěrů inspekce způsobil nehodu policista za volantem, jenž tou dobou prodělal epileptický záchvat. Potrestán nebude, o zdravotních komplikacích nevěděl.

K havárii došlo 3. srpna 2017 před jedenáctou hodinou dopoledne na křižovatce ulic Štúrova a Zálesí. Policejní vozy se tou dobou přesouvaly z nedaleké policejní akademie - mimo jiné sídla speciální pořádkové jednotky - na Letnou. Právě tam se schylovalo k rizikovému utkání třetího předkola fotbalové Evropské ligy. Fanoušci srbského celku totiž patří mezi nejproblémovější na světě, do metropole jich dorazilo několik tisíc.

Policejní dodávka při řetězové nehodě narazila do brzdícího nákladního vozidla, jež následně vrazilo do další služební dodávky. Ta způsobila ještě postupný náraz do dvou civilních aut, která stála před semafory. Osm strážců zákona a jedna řidička civilního vozu byli lehce zraněni a převezeni na ošetření do nemocnice.

Vzhledem k tomu, že viníkem nehody mohl být policista, případem se od počátku zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pracovala přitom s několika variantami. „Jednou z nich je i možná technická závada na služebním vozidle policie,“ uvedl tehdy pražský policejní mluvčí Jan Daněk.



Ztráta vědomí a soustředění

Řidič vozu, které havárii způsobilo, po události tvrdil, že dodávka nebrzdila, a tak ji nedokázal včas zastavit. Podle znalce z oboru však bylo auto v dobrém technickém stavu a způsobilé zastavit.

„Z kamerových záznamů navíc vyplynulo, že řidič nákladního vozidla policie vůbec před křižovatkou nebrzdil a narazil do policejní dodávky nebrzdící rychlostí,“ přiblížil serveru Lidovky.cz závěry vyšetřování mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

Odstavený havarovaný vůz policie, který mířil na pražskou Letnou.

Zlom ve vyšetřování nastal ve chvíli, kdy pracovníci inspekce zjistili, že policista měl asi dva měsíce po nehodě další nestandardní incident během řízení služebního auta. O co přesně šlo, inspekce neupřesňuje.



„Podstatou bylo, že u něho nastala krátkodobá zdravotní komplikace, která způsobila výpadek vnímání a soustředění,“ uvedl Mitáček. Policista, který o problémech do té doby nevěděl, proto prošel důkladným lékařským vyšetřením.

Bez omezení a bez trestu

Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, který vzápětí vyšetřovatel nechal vypracovat, potvrdil, že se u řidiče v době srpnové nehody objevily stavy krátkodobých epileptických záchvatů.

„Ty s největší pravděpodobností ovlivnily schopnost řízení vozidla. Tato verze byla dále potvrzena další sérií důkazního materiálu, který se podařilo shromáždit,“ doplnil mluvčí GIBS.

VIDEO: Policejní kolona při přesunu v Praze bourala

Vzhledem k tomu, že za dopravní nehodou stála náhlá zdravotní indispozice, vyšetřovatelé dospěli k závěru, že příslušník bezpečnostního sboru za ni není odpovědný. Neporušil žádné právní ani interní předpisy. Případ tak byl odložen.



Policista po specializovaném vyšetření podstoupil operativní zákrok, jenž veškeré komplikace odstranil. V současnosti jej ve službě nic neomezuje.

Na bezpečnost v ulicích hlavního města dohlížely ten den stovky policistů. Zmíněná dopravní nehoda neměla na bezpečnostní opatření žádný vliv.