Milostný příběh kreativity. Exšéfredaktor Vogue spouští nový časopis a snaží se přetvořit zaběhaná pravidla

Autor:
  16:30
Edward Enninful, bývalý šéfredaktor britské Vogue, založil mediální firmu s tištěným čtvrtletníkem 72. Jeho první – už vyprodané - číslo zdobí herečka Julia Robertsová.
Fotogalerie2

Bývalý šéfredaktor britské Vogue přichází s novým časopisem. Může tisk zažít obrození? | foto: Foto: Getty Images a Craig McDean/72 Magazine

V roce 2023 opustil post šéfredaktora britské „módní bible“, protože už měsíčníku neměl co přinést. Edward Enninful těsně před padesátkou cítil, že musí začít psát novou kapitolu.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

„Lidé mě přemlouvali, abych koupil titul, který už existuje, a přetvořil ho. Ale řekl jsem ne, chtěl jsem vytvořit něco, co můžu měnit, jak bude třeba, a co nemá historii,“ řekl pro The Guardian o svém novém časopisu, který dostal jméno 72 podle roku, kdy se Edward Enninful narodil.

V době, kdy tištěná média čelí velké nejistotě, přišel s odvážným postojem: „Ačkoli někteří říkají, že tisk je mrtvý, já věřím opaku – tisk se stal silnějším než kdy dřív a je uměleckou formou, kterou je třeba zachovat.“ 72 je první projekt jeho nové mediální firmy EE72, kterou založil se sestrou Akuou.

Bývalý šéfredaktor britské Vogue přichází s novým časopisem. Může tisk zažít obrození?

Když jste celebrita mezi novináři z módního světa, zcela jistě víte, co říkáte. 72 pojímá jako sběratelský a nadčasový objekt s moderním způsobem vyprávění.

Co to znamená? Dbá na autorské články špičkových novinářů – pilíř, na nějž jiné časopisy často rezignují.

První číslo vyšlo v září a okamžitě se vyprodalo – ale už jen z titulní stránky lze soudit, že se snaží přetvořit zaběhaná pravidla. Místo tradičních titulků je zde seznam dvaceti jmen, včetně Pharrella Williamse, Oprah Winfreyové, italského filmového režiséra Lucy Guadagnina, Gwyneth Paltrowové a dalších.

Hlavní tváří je Enninfulova dlouholetá známá, Julia Robertsová, která nedávno právě s Guadagninim spojila pracovně síly a hraje v dramatu Obvinění, jež mělo premiéru v půlce října. V rozhovoru Julii klade otázky sám George Clooney a rozsah článku je velkorysý - má kolem 6000 slov.

O výběru herečky se slavným stowattovým úsměvem bylo od začátku jasno, kromě jiného hrál roli její věk. I to je inkluzivita, kterou se snaží Edward Enninful celou svou kariéru prosazovat. „U ní věk neexistuje (…) navíc je navzdory tomu, že je jednou z největších filmových hvězd na světě, sama sebou, je to skutečný člověk,“ vyjádřil se pro CNN Style.

Edward Enninful prostě věří, že lidé pořád chtějí listovat zajímavým a krásným časopisem, nemusí ho ale kupovat každý měsíc. 72 proto vychází jako čtvrtletník a není zahlcený reklamou. Jeho společnost EE72 vydělává primárně jinde: produkcí akcí, módními spolupracemi a brandingovými službami. „Chci, aby to byl milostný příběh kreativity,“ vysvětlil zakladatel v rozhovorech. „Nechtěl jsem do tohoto odvětví vstoupit jen proto, abych vydělával peníze. Chci svobodu.“

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.