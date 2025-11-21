Milostný příběh kreativity. Exšéfredaktor Vogue spouští nový časopis a snaží se přetvořit zaběhaná pravidla

V roce 2023 opustil post šéfredaktora britské „módní bible“, protože už měsíčníku neměl co přinést. Edward Enninful těsně před padesátkou cítil, že musí začít psát novou kapitolu.
„Lidé mě přemlouvali, abych koupil titul, který už existuje, a přetvořil ho. Ale řekl jsem ne, chtěl jsem vytvořit něco, co můžu měnit, jak bude třeba, a co nemá historii,“ řekl pro The Guardian o svém novém časopisu, který dostal jméno 72 podle roku, kdy se Edward Enninful narodil.
V době, kdy tištěná média čelí velké nejistotě, přišel s odvážným postojem: „Ačkoli někteří říkají, že tisk je mrtvý, já věřím opaku – tisk se stal silnějším než kdy dřív a je uměleckou formou, kterou je třeba zachovat.“ 72 je první projekt jeho nové mediální firmy EE72, kterou založil se sestrou Akuou.
Když jste celebrita mezi novináři z módního světa, zcela jistě víte, co říkáte. 72 pojímá jako sběratelský a nadčasový objekt s moderním způsobem vyprávění.
Co to znamená? Dbá na autorské články špičkových novinářů – pilíř, na nějž jiné časopisy často rezignují.
První číslo vyšlo v září a okamžitě se vyprodalo – ale už jen z titulní stránky lze soudit, že se snaží přetvořit zaběhaná pravidla. Místo tradičních titulků je zde seznam dvaceti jmen, včetně Pharrella Williamse, Oprah Winfreyové, italského filmového režiséra Lucy Guadagnina, Gwyneth Paltrowové a dalších.
Hlavní tváří je Enninfulova dlouholetá známá, Julia Robertsová, která nedávno právě s Guadagninim spojila pracovně síly a hraje v dramatu Obvinění, jež mělo premiéru v půlce října. V rozhovoru Julii klade otázky sám George Clooney a rozsah článku je velkorysý - má kolem 6000 slov.
O výběru herečky se slavným stowattovým úsměvem bylo od začátku jasno, kromě jiného hrál roli její věk. I to je inkluzivita, kterou se snaží Edward Enninful celou svou kariéru prosazovat. „U ní věk neexistuje (…) navíc je navzdory tomu, že je jednou z největších filmových hvězd na světě, sama sebou, je to skutečný člověk,“ vyjádřil se pro CNN Style.
Edward Enninful prostě věří, že lidé pořád chtějí listovat zajímavým a krásným časopisem, nemusí ho ale kupovat každý měsíc. 72 proto vychází jako čtvrtletník a není zahlcený reklamou. Jeho společnost EE72 vydělává primárně jinde: produkcí akcí, módními spolupracemi a brandingovými službami. „Chci, aby to byl milostný příběh kreativity,“ vysvětlil zakladatel v rozhovorech. „Nechtěl jsem do tohoto odvětví vstoupit jen proto, abych vydělával peníze. Chci svobodu.“