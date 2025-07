Aňa v Esprit Clubu

Pro Aňu Geislerovou je návrat do Karlových Varů jako cesta domů.

Letos sem přijela s novým filmem Karavan a s úsměvem přiznává, že festival je pro ni ideální kombinací radosti, práce a drobných rituálů – včetně těch, které se odehrávají u půllitru legendárního ležáku.

„Vracet se do Karlových Varů je jako vracet se domů,“ říká Aňa Geislerová a je vidět, že to myslí doslova. Festival podle ní spojuje všechno, co má ráda – energii premiér, setkání s přáteli i chvíle, kdy se na chvilku zastaví čas. „Tady věci fungují. Hodně se tu radujeme, ale mezi tím máme povinnosti – a to je přesně ta kombinace, kterou mám strašně ráda,“ vysvětluje.

Nový film Karavan, který ve Varech představila, v ní zanechal hlubší stopu, než čekala. „Natáčení bylo extrémně krásné a zároveň náročné. Dalo mi do života Zuzanu, Davida, Dášu… a vztah k Davidovi, který se stal tak trochu mým dalším dítětem,“ vzpomíná s úsměvem.

Když přijde řeč na Pilsner Urquell, její tvář se rozzáří ještě víc.

„Vždycky mi přijde legrační, že pivo Pilsner Urquell je starší než naše republika. Čili máme se od něj co učit,“ říká pobaveně. A dodává, že pro ni samotnou je slavný ležák symbolem jistoty a pohody. „Pro mě znamená bezpečí, jistotu, pokojíček.“

Aňa přiznává, že je spíš městský typ, i když přírodu dokáže ocenit – pokud v ní najde malý ostrov civilizace. „Může to být příroda, ale musí tam být nějaký cíl. Hospůdka, kavárna… prostě něco,“ směje se.

O karavanových dobrodružstvích má jasno.

„Zažila jsem tři týdny v karavanu s rodinou na Novém Zélandu – to bylo bezvadné. Pak tři měsíce se štábem, to bylo náročné. Ale třeba s manželem, to bych klidně dala,“ dodává a její smích je stejně nakažlivý jako filmové role, které milujeme.

Na premiéru v Karlových Varech oblékla šaty v elegantním střihu, které podtrhly její přirozený šarm a nenucenou eleganci – další z drobných detailů, které dělají festivalové večery nezapomenutelnými.

Karlovy Vary pro Annu Geislerovou zůstávají místem, kde se radost, práce i malá zastavení prolínají v jeden příběh. Příběh, v němž je prostor pro přátele, film, trochu dobrodružství a půllitr plzeňského piva. Protože nejlepší bublinky ve Varech? Přece ty od Pilsner Urquell.

Autor – Aňa Geislerová + Pilsner Urquell na KVIFF