Bůh rozverného luxusu. Ikonické kabelky od japonského umělce se na vás smějí

Na říjnovém veletrhu Art Basel Paris se zjevil japonský výtvarník Takashi Murakami jako popový Poseidón. V Grand Palais vypustil na koberec osmimetrovou růžovou chobotnici, která svými chapadly ochraňovala jedenáct nových kabelek Louis Vuitton – a ty se na kolemjdoucí doslova smály. Kolekce Artycapucines VII je další ódou na dlouhodobou spolupráci módního domu s hravým výtvarníkem, která začala už před dvaceti lety.
Louis Vuitton v rámci projektu Artycapucines už sedm let proměňuje svou ikonickou kabelku Capucines v galerijní plátno. Svěřuje ji předním světovým umělcům, aby ji přetvořili k obrazu svému, a když se do ní pustil Murakami se svým dětským, kaleidoskopickým viděním světa, každému rozverně naladěnému sběrateli se zrychlil tep.
Japonský malíř, který kdysi převlékl klasický monogram LV do pastelového deliria, znovu stvořil svět, kde naivní estetika kawaii potkává haute couture. Chobotnice, oči, květy i pandy – všechny Murakamiho oblíbené symboly se přetavily do kůže, štrasu a mosazi.
Každá kabelka je malým uměleckým objektem: od psychedelické Capucines Mini Mushroom ověšené desítkami 3D hub přes kabelku Capucines Tentacle, kterou ovíjejí chapadla, až po Capucines EW Rainbow se zářivou květinkou smějící se jako po požití dobrého modelu LSD. Na druhé straně stojí zdrženlivější, zlatem pokrytá Capucines BB Golden Garden nebo psaníčko jako pro školačku Panda Clutch, poseté šesti tisíci štrasových kamínků.
Louis Vuitton a Takashi Murakami znovu dokazují, že i přepych může být hravý, ironický a trochu šílený
Kabelka z kolekce Artycapucines už vznikla ve více než třiceti verzích – z dílen umělců jako Beatriz Milhazes, Ugo Rondinone, Vik Muniz, Daniel Buren, Henry Taylor či Tschabalala Self. Brazilská malířka Milhazes pro svůj model použila osmnáct druhů kůže a zlacení a proměnila ho v kaleidoskop barev a textur. Umělec Vik Muniz se inspiroval svou sérií Quasi Tutto a ozdobil kabelku 154 vyraženými nebo vsazenými ikonami – od čajníku přes dinosaura až po květ Louis Vuitton, vytvořenými z archivních kusů kůže.
Švýcar Ugo Rondinone se nechal inspirovat estetikou harlekýnů a na kabelku nechal do vzoru kosočtverců ručně přišít téměř patnáct tisíc korálků. Každá z těchto interpretací dokládá, že značka, jež si od dob Gastona-Louise Vuittona pohrává s hranicí mezi designem a uměním, dokáže do módy přenášet stejné nadšení a svobodu, jaké vládnou v galeriích. Od spoluprací se Solem LeWittem, Yayoi Kusamou či Richardem Princem až po otevření Fondation Louis Vuitton architekta Franka Gehryho značka důsledně potvrzuje, že luxus může být tvůrčí disciplínou.