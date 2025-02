Jak se začíná nová kapitola. Nakladatelství Assouline dostalo k výročí unikátní barvu

Procházet se pařížskou čtvrtí Saint-Germain-des-Prés a minout ho? Téměř nemožné. Stojí ostatně hned na rue Bonaparte, pouhých pár kroků od legendárních podniků Les Deux Magots a Café de Flore. A stejně jako jim mezi kavárnami, i jemu se mezi knihkupectvími může rovnat jen málokteré. První pobočka nakladatelství Assouline totiž navzdory svému zaměření připomíná spíš něco mezi uměleckou galerií a kabinetem kuriozit, kde ve vás každé zákoutí budí zvědavost a podněcuje k novým myšlenkám.

Jeho publikace jistě znáte, i kdyby jen od vidění. U nás byste je nově našli v butikovém knihkupectví Book Therapy. Jsou zpravidla velké a těžké, krásné formou i obsahem. Každá přitom oslavuje jiný kulturní fenomén. Zajímá vás víc přehled vzácných modelů od Patek Philippe, vrcholu švýcarského hodinářství? Anebo se raději vydáte po stopách Jamese Bonda na cestu kolem světa?

Přes veškerou slávu a komerční úspěch přitom nakladatelství – založené roku 1994 manželi Martine a Prosperem Assoulinovými – zůstává rodinným podnikem a nadále plní svou úlohu coby symbol špičkově zvládnutého knihařství i vypravěčství. Jeho tituly, kterých k dnešnímu dni vyšlo okolo 1700, povyšují knihy na objekty s cenami dosahujícími až několika tisíc eur. Přesto je stále kam se vyvíjet.

Assouline

Být vidět i slyšet

Největší novinkou je Culture Lounge, jak se jmenuje nový podcast a zároveň digitální časopis. Můžete ho vnímat jako dalšího průvodce světem luxusu a designu pro ty, kdo věří, že cesta je cíl. Prostřednictvím konverzací s osobnostmi, ale také odkrýváním příběhů vás vtáhne do zákulisí přípravy knih. Alex, syn Assoulinových, jehož vize se do vedení nakladatelství promítá od roku 2016, vás například provede svými oblíbenými místy v New Yorku, Mario Codognato vám zase přiblíží historii slavné benátské šperkařské značky, kterou založil jeho dědeček v roce 1866 a jež dodnes nese rodinné jméno. (Tipujete správně, že i Codognatu patří jedna z novějších knih.)

Jako si tradiční dům Hermès pojíme s oranžovou a šperkařského velikána Tiffany & Co. s nezaměnitelným odstínem modré, dostalo se i Assouline k třicátému výročí unikátní barvy, která jej má v luxusním sektoru učinit nezaměnitelným. Coby prvnímu nakladatelství v historii mu byla ve spolupráci s Pantone Color Institute umíchána vlastní červená.

Ta – pojmenovaná zkrátka Assouline Red – se mimo jiné objevuje na limitované edici nadčasově vyhlížejících sluchátek Master & Dynamic, další z novinek, pochopitelně určené k poslechu podcastu Culture Lounge.

„Je pro nás důležité, abychom rostli v globální luxusní značku, která bude lidi dál inspirovat,“ dodává Alex. Ke dvanácti vlastním obchodům a osmadvaceti prodejním místům tak prý brzy přibyde patnáct nových lokací v Miami, New Yorku, Ósace, Marbelle a Mexico City.

Zákazníci v Rijádu se dočkají i restaurace. Značka tím elegantně naváže na Maison Assouline, první londýnský vlajkový obchod s intimním barem, který letos slaví deset let od svého otevření. Našli byste ho na Piccadilly, jmenuje se Swans Bar a jeho menu nabízí i koktejly inspirované některými z neodolatelných lokací, jež knihy Assouline představují. Je to ostatně právě cestovatelská série, jejímž titulům patří první příčky prodejnosti.

Assouline

Na počátku byl hotel

Říká vám něco La Colombe d’Or? Jihofrancouzský světově proslulý hotel s neméně vyhlášenou restaurací snoubí provensálský styl života se současným designem a sbírkou moderního umění. A zrovna jemu se začátkem devadesátých let rozhodli Martine s Prosperem vzdát hold svou první knihou. Tenkrát na založení nakladatelství ani nepomýšleli. Jak už to u úspěšných značek bývá, chtěli zkrátka přijít s něčím, co do té doby neexistovalo. V jejich případě to byla knižní publikace plná svůdných fotografií, co vás na dané místo přenesou, aniž byste se museli zvednout z křesla.

S rostoucím úspěchem knihy věnované La Colombe d’Or dávalo smysl pokračovat. Co dalšího manželům chybělo? Třeba knihy otevírající dveře do legendárních pařížských módních salonů, jako je Alaïa, Chanel nebo Vionnet. Tak vznikla populární série Memoire de Mode. A protože byl úspěch brzy mezinárodní, přesídlili do New Yorku, kde konečně založili svou značku.

Mezi jejich klienty se zprvu řadil třeba i Berg-dorf Goodman, pro obchodní dům připravovali katalog. Během večeře s Ronem Fraschem, tehdejším CEO, vyjádřili smělou myšlenku, jestli by nemohli mít v Bergdorfu vlastní prodejní místo. Roku 2003 ho v sedmém podlaží dostali. Fraschovi bylo jasné, že to, co dělají, láká klientelu, na kterou byste natrefili právě spíš v luxusních buticích než v běžných knihkupectvích, a dal jim šanci. Dobře udělal.

Přeskočte tři roky a na pařížské rue Bonaparte otevírají Assoulinovi svůj v úvodu zmiňovaný kamenný obchod. Každá z přítomných knih jeho návštěvníkovi ihned avizuje, že má co dočinění s výsledkem kreativní spolupráce s předními umělci, designéry, fotografy, zkrátka ikonami svých oborů. Dodnes tomu tak je. Téměř všechny knihy se tisknou v Miláně. Některé kusy jsou přitom výjimečnější než jiné. Například ty z Ultimate Collection se vážou ručně.

Knihy doprovázejí nejrůznější objekty, jako jsou kožené obaly a psací potřeby, záložky vytvořené pomocí staletí staré techniky intarzie anebo Alexem navržený stojan Assouline A.

Assouline

Rodinné stříbro

Zatímco Martine do podnikání dál přispívá redakční prací včetně výběru každičké fotografie, která si do finálního díla najde cestu, Prosper má na starosti tvorbu obálek. Alex pak řídí byznys. „Tohle rozvržení vytváří skvělou harmonii a dynamiku, jsem za to moc vděčný,“ komentuje Alex.

„Mám velké štěstí, že jsem díky rodičům vyrůstal v prostředí, kde se kultura těšila tak ohromnému uznání. Je ve mně hluboce zakořeněná. Učili mě nacházet krásu v umění a historii a pěstovali vášeň k poznávání toho, jak se žije v nejrůznějších koutech světa. Vlivem toho jsem měl motivaci přidat se k rodinnému podnikání a dlouhodobě přispívat k jeho rozvoji. Zároveň je podle mě důležité být otevřený vnějším vlivům,“ vypráví dál. „Věřím, že to je klíč k úspěchu naší značky – nebýt omezený na jediný způsob, jak věci dělat, ale být schopný neustále prozkoumávat všechny cesty.“ A přesně to se právě s Culture Lounge a dalšími novinkami děje.

Oslava výročí proběhla loni v polovině září, pochopitelně v širším kruhu rodinném a intimní atmosféře. Tedy… tak intimní, jak jen atmosféra v legendárním podniku Maxime’s může být, když na pozvánce stojí jako dress code „black tie“ a o živou hudbu se starají The Gipsy Kings. Slovy módní kritičky Suzy Menkes, která na události pochopitelně nechyběla: „Jak nádherná oslava PRVNÍCH třiceti let.“