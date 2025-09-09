Tmavě modrá je dobrá. Keramickým hodinkám dominuje nový odstín

Keramika je materiál, který si našel cestu k hodinkám koncem druhé poloviny 20. století, na popularitě pak získal na přelomu tisíciletí. Keramické hodinky jsou lehké a nepoškrabatelné, na druhou stranu je materiál založený na prášku oxidu zirkoničitého poměrně křehký. Průkopníkem keramických hodinek je značka Rado, jež model DiaStar uvedla už v 60. letech, v letech 80. se keramickými hodinkami proslavil IWC Schaff-hausen a v roce 1986 poprvé použila keramiku i manufaktura Audemars Piguet. Dnes naleznete v keramických pouzdrech uložené strojky bezpočtu značek od Longines přes TAG Heuer až po Chanel nebo Hublot.
Keramické hodinky mohou být vyrobeny v mnoha barvách – černá a bílá dominuje kolekci J12 od značky Chanel, jasně modrou na sebe upozornil Audemars Piguet, Hublot rád pracuje s přitažlivou červenou, IWC zase pro své pilotky volí přírodní odstíny. Letos však jako by se některé manufaktury dopředu domluvily: keramickým hodinkám, představeným k nejrůznějším výročím, dominuje nový odstín – tmavě modrá, přesněji spíše modročerná barva.
Manufaktura z Le Brassus Audemars Piguet letos oslavuje 150. výročí od založení – v rámci něj představila limitovanou edici tří keramických modelů: 41mm Royal Oak Double Balance Wheel Openworked, kdy s keramickým pouzdrem nádherně kontrastuje skeletovaný strojek, a 42mm a 43mm chronografů Royal Oak Offshore. Tmavě modrá barva odkazuje nejen na noční oblohu nad Vallée de Joux, švýcarskou mekou vysoké hodinařiny, ale hlavně k odstínu, jejž značka poprvé použila na číselník přelomových ocelových hodinek Royal Oak z roku 1972. Manufaktura Stern, jež dostala tehdy vývoj číselníku s dekorem pyramidek Petite Tapisserie na starost, totiž původní modrou pokryla černým ochranným lakem v odstínu číslo 50. Černomodrá barva, která se po letech vývoje nyní dostala i na keramická pouzdra a náramky, získala už v roce 1972 speciální název Bleu Nuit, Nuage 50.
Odstín Petrol Blue ozdobil ke 20letému výročí kolekce Big Bang i dva modely Hublot – 42mm Big Bang Unico a dámský 33mm Big Bang One Click s diamantovou lunetou. O pět let starší než kolekce Big Bang jsou hodinky J12 od značky Chanel. Coby upomínku na čtvrtstoletí jejich existence značka své slavné keramické modely poprvé v historii oděla do tmavě modré, navíc s elegantním matným povrchem. Chanel vyvíjel tento odstín limitovaných modelů s velikostmi pouzder od 28 do 42 mm J12 Bleu celých pět let. Pravou ukázkou umění mistrů z La Chaux-de-Fonds jsou nádherné keramické hodinky ozdobené modrými safíry bagetového brusu.