Tmavě modrá je dobrá. Keramickým hodinkám dominuje nový odstín

Eva Hlinovská
  16:00
Letos se slaví ve tmavě modré keramice. Audemars Piguet oslavuje 150 let od založení manufaktury, Chanel připomíná čtvrt století kolekce J12 a Hublot upozorňuje na dvacátiny své nejslavnější modelové řady Big Bang.
Fotogalerie4

Audemars Piguet, Chanel, Hublot | foto: Foto: archiv značky

Keramika je materiál, který si našel cestu k hodinkám koncem druhé poloviny 20. století, na popularitě pak získal na přelomu tisíciletí. Keramické hodinky jsou lehké a nepoškrabatelné, na druhou stranu je materiál založený na prášku oxidu zirkoničitého poměrně křehký. Průkopníkem keramických hodinek je značka Rado, jež model DiaStar uvedla už v 60. letech, v letech 80. se keramickými hodinkami proslavil IWC Schaff-hausen a v roce 1986 poprvé použila keramiku i manufaktura Audemars Piguet. Dnes naleznete v keramických pouzdrech uložené strojky bezpočtu značek od Longines přes TAG Heuer až po Chanel nebo Hublot.

Keramické hodinky mohou být vyrobeny v mnoha barvách – černá a bílá dominuje kolekci J12 od značky Chanel, jasně modrou na sebe upozornil Audemars Piguet, Hublot rád pracuje s přitažlivou červenou, IWC zase pro své pilotky volí přírodní odstíny. Letos však jako by se některé manufaktury dopředu domluvily: keramickým hodinkám, představeným k nejrůznějším výročím, dominuje nový odstín – tmavě modrá, přesněji spíše modročerná barva.

Hublot upozorňuje na dvacátiny své nejslavnější modelové řady Big Bang.

Chanel připomíná čtvrt století kolekce J12.

Audemars Piguet oslavuje 150 let od založení manufaktury.

Manufaktura z Le Brassus Audemars Piguet letos oslavuje 150. výročí od založení – v rámci něj představila limitovanou edici tří keramických modelů: 41mm Royal Oak Double Balance Wheel Openworked, kdy s keramickým pouzdrem nádherně kontrastuje skeletovaný strojek, a 42mm a 43mm chronografů Royal Oak Offshore. Tmavě modrá barva odkazuje nejen na noční oblohu nad Vallée de Joux, švýcarskou mekou vysoké hodinařiny, ale hlavně k odstínu, jejž značka poprvé použila na číselník přelomových ocelových hodinek Royal Oak z roku 1972. Manufaktura Stern, jež dostala tehdy vývoj číselníku s dekorem pyramidek Petite Tapisserie na starost, totiž původní modrou pokryla černým ochranným lakem v odstínu číslo 50. Černomodrá barva, která se po letech vývoje nyní dostala i na keramická pouzdra a náramky, získala už v roce 1972 speciální název Bleu Nuit, Nuage 50.

Odstín Petrol Blue ozdobil ke 20letému výročí kolekce Big Bang i dva modely Hublot – 42mm Big Bang Unico a dámský 33mm Big Bang One Click s diamantovou lunetou. O pět let starší než kolekce Big Bang jsou hodinky J12 od značky Chanel. Coby upomínku na čtvrtstoletí jejich existence značka své slavné keramické modely poprvé v historii oděla do tmavě modré, navíc s elegantním matným povrchem. Chanel vyvíjel tento odstín limitovaných modelů s velikostmi pouzder od 28 do 42 mm J12 Bleu celých pět let. Pravou ukázkou umění mistrů z La Chaux-de-Fonds jsou nádherné keramické hodinky ozdobené modrými safíry bagetového brusu.

