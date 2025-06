Věčnost na zápěstí. Manufaktura z Le Brassus odpálila bombu

Audemars Piguet při příležitosti 150. výročí založení manufaktury představil zcela nový automatický strojek s věčným kalendářem Calibre 7138, jehož údaje lze pohodlně nastavit pomocí korunky. Uložen je do 41mm pouzdra hodinek Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar ze zlata „sand gold“, do ocelových royal oaků a do modelu z kolekce Code 11.59. Každý typ hodinek bude vyrobený v limitované edici 150 kusů. | foto: Foto: archiv Audemars Piguet

Lidé byli odjakživa fascinováni pohybem nebeských těles, jejichž proměny vedly k prvním kalendářům. Pro staré Egypťany například hrála zásadní roli nejjasnější hvězda na obloze; Sirius. Pokud se objevil koncem června při svítání, šlo před 6000 lety o jasné znamení, že řeka Nil se rozvodní. Svá pole začali Egypťané obdělávat v okamžiku, kdy Sirius zmizel z noční oblohy. Hvězda Sirius tak vedla k prvnímu lunárnímu kalendáři vytvořenému už kolem roku 3000 před Kristem, který čítal 365,25 dne.

První velkou reformu původně egyptského kalendáře si vzal na starosti Julius Caesar v roce 46 před Kristem a přidal ke 365,25 jednou za čtyři roky jeden den v roce přestupném. Tento kalendář v některých zemích jako Rusko nebo Turecko platil až do počátku 20. století. Evropský svět se řídil reformovaným kalendářem z pera papeže Řehoře XIII. z roku 1582: třikrát za 400 let vypustil jeden den v přestupném roce dělitelném čtyřmi.

Inovativní věčné kalendáře Už v 80. letech sestavil velmi uživatelsky příjemný věčný kalendář hodinář Kurt Klaus pro IWC Schaffhausen. Značka od té doby s tradicí věčných kalendářů pracuje a loni jim věnovala slavnou kolekci ze 30. let minulého století Portugieser. Značnou pozornost vzbudil takzvaný Portugieser Eternal Calendar, který dokáže samozřejmě pracovat s přestupným rokem, ale nejen to: umí také spočítat výjimky v gregoriánském kalendáři, tedy přeskočit tři přestupné roky jednou za čtyři sta let. Doplňuje jej i velice přesná měsíční fáze. Eternal Calendar, IWC Schaffhausen Endeavour Tutorial, H. Moser & Cie. Tak jednoduchý, že jej dokáže ovládat i dítě. S tímto sloganem představila už v roce 2005 svůj první věčný kalendář nezávislá švýcarská značka H. Moser & Cie. I ten lze nastavit pomocí korunky v jakýkoliv okamžik dne. O deset let později mechanismus uložila do pouzdra Endeavour s modrým číselníkem Funky Blue. Zatím poslední přírůstky do rodiny věčných kalendářů Endeavour se datují do roku 2022, kdy je v modelu Tutorial modrý fumé číselník ozdoben poznámkami a kresbami, jež popisují funkce přelomového strojku od manufaktury nacházející se stejně jako IWC ve městě Schaffhausen.

S únorem dlouhým 28 či 29 dní se museli vyrovnat i hodináři. Povedlo se to v roce 1762 Angličanovi Thomasi Mudgeovi. Hodinky s věčným kalendářem tak dokážou pracovat nejen s různou délkou měsíců, ale i s přestupným rokem.

Jak přežít quartzovou krizi

S velkou hodinářskou komplikací v podobě věčného kalendáře je od svých počátků před 150 lety spjata i manufaktura Audemars Piguet. Jules Louis Audemars, jeden ze zakladatelů značky, vytvořil v roce 1875 zlatý kapesní věčný kalendář s minutovou repeticí odbíjející čtvrti. Dnes jsou tyto přelomové hodinky uloženy v muzeu značky Musée Atelier v Le Brassus.

Do prvních náramkových hodinek značka komplikovaný mechanismus uložila v roce 1921, ale prodala jej až o tři roky později vyhlášenému švýcarskému distributorovi Gübelin. Do roku 1970 hodináři v manufaktuře složili na 188 hodinek s věčným kalendářem. Komplikované hodinky jí pomohly přežít – spolu s ocelovým modelem Royal Oak – i tzv. quartzovou krizi. V roce 1978 představila nejtenčí hodinky se samonátahem a věčným kalendářem a během dalších 18 let dokázala vyrobit na 7000 strojků. Strojek z roku 1978 byl až do loňského roku základem novějších kalibrů s věčným kalendářem.

Když se Audemars Piguet loni limitovanou edicí Royal Oak Perpetual Calendar „John Mayer“ se svým historickým strojkem rozloučil, sběratelé napjatě očekávali, s čím přijde dál. A při příležitosti letošních oslav 150. výročí odpálila manufaktura z Le Brassus bombu: nový strojek se samonátahem a věčným kalendářem Calibre 7138. Jeho výhoda spočívá v tom, že všechny kalendářní funkce (tedy datum, den v týdnu, týden, měsíc a přestupný rok) stejně jako čas lze nastavit pouze pomocí korunky, již je možné vytáhnout do čtyř pozic. Hodinky navíc mají na ukazateli dne/noci červeně vyznačený čas mezi 21. a 3. hodinou, kdy se kalendář automaticky přenastavuje. To proto, že v tuto dobu není radno si s hodinkami pohrávat. Nový strojek zabral pět let vývoje a nese pět patentů.

Značka Calibre 7138 uložila hned do tří 41mm pouzder: jde o model Code 11.59 z bílého zlata, Royal Oak z oceli a Royal Oak ze zlata „sand gold“, nové slitiny zlata a mědi představené loni.