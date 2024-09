Procházíme velkými změnami, říká ředitelka pro udržitelnost značky Breitling. Jak získávají nové diamanty?

Aurelia Figueroa se svým tříčlenným týmem pracuje pro Breitling čtyři roky. Aurelia, sympatická a velmi zapálená Američanka, se ochranou planety ale zabývá už patnáct let. A ve vedení švýcarské značky, která letos slaví 140. výročí založení, našla v roce 2020 ve svých snahách velkou podporu.

Během těchto několika málo let se značce Breitling podařilo nejen stát se jedním z lídrů v oblasti udržitelného přístupu k lidem a planetě mezi hodinářskými firmami, ale před dvěma lety také uvedla na trh hvězdný produkt: krásné a elegantní hodinky se sportovním nádechem Super Chronomat Automatic 38 Origins.

Lunetu mají ozdobenou laboratorně těženými diamanty té nejvyšší kvality. Označení Origins navíc znamená, že původ zlata a celý dodavatelský řetězec lze plně dohledat. Zlato použité pro pouzdro a sponu splňuje kritéria švýcarské asociace Better Gold Association.

Hodinky Super Chronomat Automatic 38 Origins z etického zlata jsou průlomovým produktem nejen pro Breitling.

Breitling se však nespokojil pouze s jedním produktem a pokračuje ve své udržitelné misi: označení Origins nesou i jiné zlaté modely, jako je Navitimer GMT 41 nebo dámské hodinky Navitimer 36 a 32. Práce na dalších časomírách z etického zlata v kolekcích Breitling je v současné době v plném proudu. Jde totiž o splnění jasného úkolu: začátkem roku 2026 všechny zlaté hodinky Breitling ponesou označení Origins.

Hovoříme-li o udržitelnosti a značce Breitling, musíme zmínit také nové plně recyklovatelné krabičky, které obdržely certifikát od nadace Solar Impulse. Tato nadace našla celou tisícovku řešení, jež jsou přínosem pro naše životní prostředí i ekonomiku. Založil ji švýcarský psychiatr a vzduchoplavec Bertrand Piccard, od roku 2018 člen tzv. Explorer Squad značky.

O tom, že to Breitling myslí se svým udržitelným přístupem vážně, svědčí nejen hodinky, které jsou samozřejmě nejvíce vidět. Značka spolupracuje také s organizacemi, jako jsou Climeworks, Climate Impulse nebo Surfrider Foundation, kalifornská charitativní organizace zabývající se ochranou oceánů.

Lidovky.cz: Udržitelnost je posláním společnosti Breitling. Vy jste se k této misi připojila v dubnu 2020. Proč jste si pro své působení vybrala právě Breitling?

Znala jsem ducha značky, její 140letou historii, která je plná zásadních inovací. Breitling je lídrem na hodinářském trhu, zejména v oblasti chronografů. Cítila jsem, že zaměstnanci, kolegové i vedení jsou ochotní a připravení být součástí smysluplné udržitelné transformace. A já se mohla stát součástí tohoto důležitého procesu.

Lidovky.cz: Jaká byla největší výzva, jíž jste v počátcích ve společnosti čelila?

Největší výzvou – a to ve velmi pozitivním slova smyslu – bylo najít čas na komunikaci se zainteresovanými stranami ve firmě. Je to poměrně zajímavý příběh, protože jsem do funkce nastoupila v dubnu 2020. Kvůli omezení cestování jsem nemohla být ve Švýcarsku, pracovala jsem z Kalifornie. Zde jsem čekala, až dostanu vízum do Švýcarska.

Lidovky.cz: Jak vše probíhalo?

Bylo to vlastně naprosto ideální. Vstávala jsem brzy ráno, což dělám tak jako tak. Měla jsem asi pět hodin online schůzek se Švýcarskem. Pak jsem měla čas, abych si dohledala a zpracovala vše, co bylo na našich schůzkách řečeno. Vše fungovalo opravdu velmi dobře. Do Švýcarska jsem mohla přijet o tři měsíce později, v červnu 2020. I dnes samozřejmě stojíme před velkými výzvami, protože vše se velmi rychle mění.

Procházíme velkou transformací. V oblasti udržitelnosti jsou úroveň a tempo změn velice rychlé. To skutečně vyžaduje velmi úzké vztahy se všemi zúčastněnými stranami, abychom dokázali držet krok s realitou, abychom dokázali na změny reagovat – a také abychom všichni správně pochopili, jakou cestou se ubírat.

Breitling spolupracuje například se Surfrider Foundation, kalifornskou nadací, která se zabývá ochranou oceánů.

Lidovky.cz: Od roku 2021 máte na starosti též velice detailní výroční zprávy týkající se udržitelnosti, které si každý může přečíst na webových stránkách značky…

Ano, hodně to pro nás znamená. Všechny jsem je psala já a všechny vznikají uvnitř společnosti. Nechceme, aby náš narativ vytvářela externí agentura, protože my nejlépe známe své hodnoty. V průběhu psaní zprávy navíc máme prostor lépe reflektovat vše, co se stalo v loňském roce. Proč se to stalo právě takhle? Co to znamená pro příští rok? Zpráva za letošní rok je opravdu vzrušující a náročný proces. Strávila jsem s ní řadu víkendů, protože potřebuji prostor k soustředění.

Lidovky.cz: Být transparentní je opravdu důležité, když mluvíme o udržitelnosti.

Určitě. Každé naše sdělení vždy opravdu pečlivě zvažujeme, abychom se ujistili, že vše uvádíme v souvislostech. Jsme součástí, byť malou součástí, procesu zvyšování celkového povědomí o tématech udržitelnosti. Opravdu dbáme na to, abychom komunikovali jen ta témata, která jsou důležitá.

Lidovky.cz: Mechanické hodinky jsou udržitelné samy o sobě. Nejde rozhodně o věc, kterou po pár měsících zahodíme, protože už vyšla z módy, navíc jsou vyráběny ve Švýcarsku. Proč bychom se neměli spokojit s touto skutečností? Proč je potřeba jít dál?

To je velmi dobrá otázka a chtěla bych zdůraznit, že je pro mě skvělé pracovat pro společnost, která takový produkt, o kterém jste mluvila, vyrábí. My stoprocentně přebíráme zodpovědnost za naše výrobky i z dlouhodobého hlediska a poskytujeme možnost hodinky opravit, máme skvělý servis. Ale nesmíme zapomínat na dopad, který má samotná výroba hodinek. Tím myslím zejména těžbu surovin, jako je zlato nebo diamanty.

Dalším dopadem na životní prostředí je samozřejmě logistika, dodavatelský řetězec, služební cesty. Breitling stále produkuje zhruba 20 000 tun emisí oxidu uhličitého ročně. To je významné množství. Nejsme sice hlavním průmyslovým znečišťovatelem životního prostředí, ale všichni se musíme snažit, abychom emise odstranili. Máme jasné cíle a jasnou výzvu – chceme dosáhnout absolutního snížení emisí oxidu uhličitého v celém našem dodavatelském řetězci.

Vzduchoplavec a ambasador značky Bertrand Piccard (vpravo; vlevo CEO Breitling Georges Kern) založil nadaci Solar Impulse.

Lidovky.cz: Jak konkrétně chce Breitling snížit toto množství emisí CO2?

Spolupracujeme s našimi dodavateli surovin, například mapujeme, kde dochází k největšímu znečištění vodních zdrojů. Ptáme se: Kde je největší dopad na klima, kde jsou dopady na biodiverzitu? Financujeme až padesát procent projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Jde například o instalaci solárních panelů při výrobě laboratorně těžených diamantů v Indii. Na emise oxidu uhličitého interně stanovujeme dobrovolnou částku, která činí 40 švýcarských franků za tunu.

To tedy znamená, že máme k dispozici fond ve výši přibližně 800 000 švýcarských franků ročně. Tyto peníze pak můžeme rozdělit našim partnerům, kteří snižují nebo odstraňují emise oxidu uhličitého. Spolupracujeme a vzájemně se podporujeme, nejen co se týká financí, ale sdílíme i naše know-how. Nakupujeme také udržitelné letecké palivo (SAF) od společnosti Swiss International Airlines. S tímto partnerstvím jsme opravdu velice spokojeni. Je to něco, co dává smysl, a měli bychom takovéto spolupráce dělat častěji. Udržitelné palivo je naprosto v souladu s průkopnickým duchem, DNA a technologiemi značky Breitling.

Lidovky.cz: Podporujete také rovnoprávnost žen, která je velkým tématem dnešní doby?

Je to důležitá otázka, zejména v oblastech, kde působíme. Zde mohou existovat hluboce zakořeněné společenské normy, které zrovna nehrají do karet dosažení rovnosti žen a mužů. Například všechny naše laboratorně těžené diamanty získáváme z Gudžarátu, státu v západní Indii. Tam se v laboratořích těží, brousí a leští. V Ahmedábádu, městě s více než pěti miliony obyvatel v Gudžarátu, spolupracujeme s vedoucími pracovnicemi, kteří se zaměřují na ekonomické posílení místních žen. Viděli jsme zde nutnost jejich kvalitního vzdělávání a také prostor pro založení místa, kde by se mohly ženy, jimž jde o rovnoprávnost, setkávat.

Stanovili jsme tedy dobrovolnou cenu 30 švýcarských franků za karát laboratorně vytěžených diamantů, které jsou určeny na podporu zlepšení postavení žen v dodavatelských řetězcích. Spolupracujeme se 40 místními organizacemi, jako je třeba Mahila Housing Trust. Zde pracují a vzdělávají se ženy, aby se mohly stát komunitními lídry. Měla jsem možnost se v Indii s těmito ženami setkat. Pracují s velkým důrazem na zájem svých komunit, opravdu jim to leží na srdci. My jsme schopni financovat vysoce kvalitní vzdělávací program, který by pro ně jinak nebyl dostupný.

Lidovky.cz: Proč se Breitling rozhodl pro použití laboratorně těžených diamantů?

Těžba přírodních diamantů je spojena s velkou spotřebou energie, s dopadem na biologickou diverzitu, s velkým využíváním vodních zdrojů, znečištěním vody a s negativními dopady na místní komunity. Stále také mohou existovat diamanty pocházející z konfliktních oblastí nebo ze států s autokratickými režimy.

Lidovky.cz: Takže laboratorně těžené diamanty jsou způsob, jak pomoci?

Přesně tak. Máme dva dodavatele v Gudžarátu, jak už jsem zmínila. Vysoce kvalitní laboratorně těžené diamanty nám umožňují vyjádřit naše hodnoty a splnit naše cíle udržitelnosti. A díky neuvěřitelné práci produktového a designérského týmu Breitling se nám podařilo vložit naše hodnoty do úžasného produktu, hodinek Breitling Super Chronomat Automatic 38 Origins.

Lidovky.cz: Myslíte si, že hodinky s lunetou ozdobenou laboratorně těženými diamanty a s pouzdrem a sponou z eticky vytěženého zlata mohou být symbolem statusu?

Myslím, že je nezbytné vnímat udržitelnost jako něco, co má skutečný status. Jakmile je spotřebitel o tom, že jeho hodinky jsou vyrobené eticky, informován, může přidat udržitelnost do jejich příběhu, může o ní mluvit, pokud mu někdo hodinky pochválí. V takovém případě je totiž opravdu o čem hovořit. A podrobnosti jsou k dispozici nejen našim zákazníkům v digitálním pasu jejich hodinek, ale i široké veřejnosti.

Lidovky.cz: Od diamantů jsme se přesunuli k těžbě zlata. To je ovšem už výlučně mužská záležitost, je to tak?

Může v ní být přítomno mnoho kulturních norem. V některých oblastech se například věří, že pokud do dolu vstoupí žena, zlato zemře. To je něco, kde se – jako členové systému – můžeme případně zapojit do diskuse. Ekonomické posílení žen v dodavatelském řetězci je pro nás opravdu důležité a nechceme polevovat v našem úsilí. Je to něco zásadního i pro společnost Breitling. Podařilo se nám – díky rovnosti platů mužů a žen ve firmě – dosáhnout ocenění Universal Fair Pay Analyst.

Lidovky.cz: Hodinářský a šperkařský průmysl spotřebuje více než 50 procent světové produkce zlata ročně. Víte, kolik procent z tohoto množství se dá označit za etické?

Dosud jsem žádná data neviděla. Nemyslím si, že je původ zlata v současné době dobře dohledatelný, i když i to se bude určitě měnit. Nezapomínejte, že existuje velké množství již vytěženého a znovu použitého zlata, kterému se někdy říká recyklované zlato. Jeho původ nelze skutečně doložit. V dobách koronavirové pandemie, zejména v Latinské Americe, byl formální sektor silně zasažen a mnoho lidí se vrátilo do sektoru neformálního, což se bohužel týká i nelegální těžby.

Dramaticky se v té době zvýšilo odlesňování Amazonie. Osobně jsem v těchto regionech viděla, jak se kácí prales. Byla jsem v tomto regionu, abych lépe pochopila systémové souvislosti, a viděla jsem na vlastní oči lidi, jak vycházeli z pralesa s motorovými pilami. V tomto regionu je také hodně rozšířená prostituce. Může jít o obchodování s lidmi a může souviset i s dalšími nelegálními činnostmi.

Došli jsme tedy k závěru, že všechny tyto faktory jsou součástí těžby zlata jako celku, byť my v těchto oblastech neoperujeme. Proto jsme se rozhodli, že nechceme být součástí tohoto systému a že chceme naprosto jasně deklarovat, odkud naše zlato pochází. Můžeme otevřeně informovat o tom, co se na cestě zlata z dolu až k hodinkám odehrálo z environmentálního a sociálního hlediska.

Zlato, které je plně trasovatelné, značka Breitling v současné době odebírá ze dvou řemeslných dolů v Peru.

Lidovky.cz: Kolik zlatých dolů je součástí dodavatelského řetězce společnosti Breitling?

V současné době dva, řemeslné těžební provozy zlata v Peru, které spolupracují s řadou malých dodavatelů a zpracovávají zlato centrálně před vývozem do Švýcarska.

Lidovky.cz: Je obtížné najít důl, který splňuje ekologické standardy společnosti Breitling?

Řekla bych, že ano. A trvá nám dlouho, než můžeme s našimi partnery spolupracovat.

Lidovky.cz: Navštěvujete je?

Ano, navštěvujeme je pravidelně. Je to důležité. Doly se nacházejí na velmi nedostupných místech, takže někdy nebývá ani možné uskutečnit hovor přes Zoom. Potřebujeme své partnery dobře znát, protože pak s nimi intenzivně spolupracujeme. Jsme spolu v kontaktu každý týden, abychom se vzájemně informovali o pokroku našich iniciativ. Naši místní partneři, kteří s námi sdílí naše hodnoty, jezdí pravidelně do dolů, aby mohli pozorně sledovat, jak vše postupuje.

Loni v listopadu jsme byli dva týdny v Peru – já, náš provozní ředitel a náš manažer pro udržitelnost. Ujeli jsme 3000 kilometrů a dostali se do nadmořské výšky 5500 metrů. Během našeho nejdelšího dne jsme strávili 16 hodin v autě. Nemáte tam připojení k internetu. Obvykle jedete po hrbolatých cestách a držíte se, co to jde.

Lidovky.cz: Do března 2026 bude mít veškerá produkce značky Breitling označení Origins. Je to tak?

Přesně tak. Právě na tom pracujeme. Bude to vyžadovat velké úsilí. Ale myslím, že díky tomu můžeme dosáhnout širší spolupráce v celém oboru. Nejde jen o Breitling, ale i o naše dodavatele. Jde o to, abychom dokázali vytvořit životaschopné dodavatelské řetězce, které respektují potřeby místních pracovníků, komunity a ochrany i obnovy životního prostředí.

Lidovky.cz: Musíte najít další udržitelné doly?

Ano. A myslím si, že jich musíme najít ještě více, než aktuálně potřebujeme, protože na trhu a v jednotlivých zemích panuje velká míra rizika. Měli jsme naplánované návštěvy, ale museli jsme je zrušit kvůli nepokojům v zemi nebo v regionu. Takže opravdu musíme vědět o velkém množství různých možností a mít v záloze potenciální řešení. Musíme najít takové partnery, kteří jsou připraveni a ochotni provést změnu k větší udržitelnosti spolu s námi. Musíme najít partnery, kteří sdílejí naše hodnoty. Jen to nám pomůže pokračovat v cestě, kterou jsme nastavili. Jde o proměnu celého oboru, na které pracujeme.

Lidovky.cz: Jak je to vůbec s ocelí, když už mluvíme o zlatě?

Každý materiál je důležitý, ale musíme vše vnímat v kontextu. Na našich emisích oxidu uhličitého se ocel podílí méně než 1 %. Takže i když ocelářský průmysl jako celek představuje asi 3 % celosvětových emisí oxidu uhličitého, naše ocel tvoří asi 70 tun z 20 000 tun emisí oxidu uhličitého. A ve skutečnosti je v průmyslu standardně velmi vysoké množství recyklované oceli. Takže tato pozitivní změna se děje tak jako tak.

Lidovky.cz: Breitling je mezi hodinářskými značkami lídrem v udržitelném přístupu. Myslíte si, že jej budou ostatní následovat?

Spotřebitelé se o udržitelnost zajímají, a to včetně spotřebitelů luxusních hodinek, napříč regiony i generacemi. Trh s hodinkami je silně orientován na přání a potřeby zákazníků. A samozřejmě vše posouvají dopředu i zákony o ochraně přírody. Věřím, že větší důraz na udržitelnost se bude týkat celé řady odvětví, nejen hodinářství.