Blýskněte se. Lesk na rty slaví comeback, je třpytivější a návykovější než cokoliv jiného

Mířím pochopitelně na kryt od Rhode – značky, kterou nedávno Hailey Bieber ani ne po třech letech od založení prodala za neuvěřitelnou miliardu dolarů. Vlajkovou lodí brandu byl přitom právě lesk na rty, okamžitý bestseller a symbol statusu.
Kryt, který s ním víc než počítá, spatřil světlo světa loni v únoru a stal se kultovním doplňkem jakbysmet. Když se vyprodal, o jeho znovunaskladnění dokonce napsal americký Vogue. Podle magazínu tou dobou čekací listina na něj čítala na dvě stě tisíc zákazníků (další čtyři stovky se nemohly dočkat, až bude znovu k dostání samotný lesk). V našich zeměpisných šířkách jste ho mohli zahlédnout třeba u módní návrhářky a influencerky Ivany Mentlové.
A tak nyní sklízíme bouři, kterou Hailey zasela: Kdybyste si v září měli pořídit jediný kousek dekorativní kosmetiky, neváhejte a sáhněte po lesku. Co je kromě vylepšeného složení jinak? Věk ani gender, zdá se, nehrají roli.
Highlight představuje třeba update loňské kolekce Glowies od značky Rabanne Beauty, který stojí na třech nových odstínech růžové (dětsky nevinném, smyslně korálovém a ještě hlubším dřevitém). Obsahuje výtažek z granátového jablka a kyselinu hyaluronovou, takže zanechává rty hebké a vláčné, navíc vůbec nelepí. „Ztělesňuje komfort a letní bezstarostnost,“ míní Diane Kendal, legendární vizážistka a kreativní ředitelka Rabanne Beauty. Pro extra péči doporučuje pod lesk nanést balzám Lovebalm.
Značka míří i na muže, což potvrzuje popová ikona Troye Sivan coby její světový ambasador. „Rád bych řekl, že jsem si Glowies oblíbil, když chci svůj look pozvednout, ale skutečnost je taková, že ho používám každý den,“ říká. „Často si nechám pleť čistou a použiju jen lesk na rty. A nevím, jestli by se to tak vůbec mělo dělat, ale občas si dám trochu i na víčka. Stačí úplně malinko.“
Odpověď: Ano, má se to tak dělat. Nebojte se ho aplikovat ani na hranu nosu, lícní kosti, zkrátka kamkoliv, kde by vaše pleť uvítala trochu lesku, který jí dodá na plasticitě. Anebo pod rtěnku coby podkladovou bázi.
Jiný zážitek zase představuje novinka Dior Addict Lip Glow Butter z kolekce Dior Backstage. Skrze ni dává Peter Philips, další legenda a kreativní ředitel Dior Beauty, možnost používat stejné produkty, co jsou nedílnou součástí příprav na přehlídky, focení i červený koberec.
Dior Addict Lip Glow Butter, který udrží šťavnatý look až osm hodin, je obohacený o peptidy a ceramidy. Chrání tak kožní bariéru a stimuluje tvorbu kolagenu, takže jsou rty hladké a působí plně. Co víc, můžete ho použít i jako zklidňující masku na rty přes noc, skvěle se na to hodí.
Třešinkou na dortu je pak neodolatelné balení s přívěskem ve tvaru slavného motivu Dior Oblique. „Je to náš nejnovější poklad. Božský balzám na rty. Péče, barva a lesk v té nejlákavější zdobené tubičce,“ uzavírá láskyplně Peter Philips. „Budete si říkat, jak jste bez něj vůbec mohli být. Zkrátka dokonalost.“