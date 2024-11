„Vždy jsem byl členem smečky.“ Co je podle manažera Zenithu největším nepřítelem luxusního byznysu?

Letošní novinky značky Zenith Pilot Automatic Zenith přišel s modelovou řadou Pilot loni a slaví úspěchy. Ocelové tříručky s tmavě modrým číselníkem s podélnými drážkami, charakteristickými pro tuto pilotní kolekci, a datem umístěným na pozici 6 mají pouzdro o velikosti 40 mm, 60h rezervu chodu a snadno vyměnitelný řemínek. DEFY Skyline Chronograph Linie DEFY Skyline byla uvedena v roce 2022. Ocelová novinka s pouzdrem o velikosti 42 mm nadchne zejména kombinací zlaté a šedé barvy a dekorem hvězd – symbolu značky Zenith – na číselníku. V pouzdru, voděodolném do 100 m, je uložen strojekEl Primero 3600 s rezervou chodu 60 hodin. Chronomaster Sport Titanium Linie Chronomaster Sport byla představena v roce 2021. Nové 41mm hodinky jsou vyrobeny z titanu a zaujmou nádhernými odstíny šedé barvy, které vyniknou i díky kartáčovanému pouzdru. Uvnitř něj je uložen chronograf El Primero, který dokáže měřit časové úseky s přesností 1/10 sekundy.

Letošní leden byl ve znamení změn v hodinářské divizi skupiny LVMH. Jejím CEO se stal Frédéric Arnault, jenž dosud vedl značku TAG Heuer. Na jeho místo nastoupil Julien Tornare ze Zenithu, jemuž se podařilo během několika let manufakturu, silně zasaženou poklesem trhu v Číně před covidovou pandemií, dostat do černých čísel. Dlouho se však v TAG Heuer neohřál – v létě nahradil CEO Hublotu Richarda Guadalupeho a TAG Heuer od září vede Antoine Pin z Bulgari. Mnoho jmen, mnoho změn, jež dávají tušit, že skupina se pečlivě připravuje na letošní rok, který je zatím ve znamení poklesu švýcarského hodinářského exportu kvůli problémům v Číně a Hongkongu.

S tím se musí vypořádat i Benoit de Clerck, který vede Zenith od letošního ledna a přestoupil do LVMH ze skupiny Richemont. Ostřílený manažer, jenž pracoval pro značky IWC Schaff-hausen nebo Panerai, však na dubnovém veletrhu Watches & Wonders v Ženevě působil klidně. „Dobrý kapitán se pozná na rozbouřeném moři,“ řekl muž, jenž za 25 let v hodinářském byznysu zažil už krizí více než dost, „jsem optimista, nevidím problémy, vidím příležitosti. Největším nepřítelem luxusního byznysu je nejistota. Když si pustíte televizi nebo přečtete noviny, všude jsou jen špatné zprávy. Ale když vyjdete ven a jdete se projít po Ženevě, restaurace jsou plné, lidé jezdí v autech Porsche, ženy nosí drahé šperky a kabelky – nemám strach o budoucnost.“

Podle něj jeho předchůdce Julien Tornare odvedl skvělou práci: nejenže Zenith už není tolik orientovaný na čínský trh, ale daří se mu v Japonsku a na Blízkém východě. Má i dobře poskládané portfolio produktů, které není tak široké, aby zákazníci ztráceli přehled, ale ani příliš úzké, že by nebylo z čeho vybírat. Benoit de Clerk považuje za velkou devízu Zenithu první automatický vysokofrekvenční chronograf na světě, strojek El Primero z roku 1969. Značka tak může díky přesným chronografům vyprávět příběh. „Zenith je unikátní svou autentičností,“ dodává Benoit de Clerck, „a pak také skvělým týmem. Tým stojí i za mými dosavadními úspěchy. Už od mládí jsem byl rád součástí smečky. Nemůžete být dobrým lídrem bez dobrých lidí kolem sebe.“

Když se Benoita de Clercka ptám, zda sbírá hodinky, směje se. „Je to drahý koníček a mám velké děti. Se ženou je naší prioritou vzdělání, tak jim raději zaplatím univerzitu, než abych sobě koupil hodinky. Ale když jsem pracoval v roce 2005 v Hongkongu pro IWC, zrovna jsme na trh uváděli modely s Malým princem, který ke mně osobně velmi promlouvá. Jedny hodinky Le Petit Prince jsem koupil synovi. Bylo mu v té době osm a já mu řekl, že je dostane k osmnáctinám. V den jeho narozenin jsem ráno ještě spal a on mě vzbudil: Tati, tak kde jsou ty mé hodinky? To je jeden osobní příběh o mém sběratelství.“