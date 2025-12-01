Peříčka vzdorující času. Legendární motiv ožívá v moderním pojetí

Rozkošný malý ptáček sedící na kameni - motiv, který musí rozněžnit každou citlivější duši. V kombinaci s drahými kameny a ušlechtilým kovem je pak tento tvor přímo neodolatelný. Něco takového si možná říkal i designér Jean Schlumberger, když navrhoval dnes už ikonickou brož Bird on a Rock. To bylo před neuvěřitelnými šedesáti lety, a přesto tento něžný motiv neztratil nic ze svého kouzla. Značka Tiffany & Co. se proto rozhodla, že mu dá moderní podobu, aniž by přišel o původní DNA. Tak letos vznikla velkoryse pojatá kolekce Bird on a Rock by Tiffany. Skvosty vznikly podle návrhů Nathalie Verdeilleové, umělecké ředitelky značky. Inspirovala se hlavně krásou jemného ptačího peří a křídlem. Drobného tvora, který jako by právě dosedl na náhrdelník, brož nebo prsten a zvědavě se rozhlížel, najdete na výjimečných, výrazných kusech, ale i v jemnějších špercích, určených k běžnému nošení.
V kolekci naleznete tanzanity, tyrkys, diamanty, platinu i zlato, přičemž plejáda modelů zahrnuje třeba i náušnice, které lze nosit na několik způsobů. Abstraktnější linii z kolekce, Bird on a Rock by Tiffany Wings, dává tvář půvabná francouzská herečka Camille Cottinová. Pro šperky -Tiffany & Co. má prý slabost už léta. „Poprvé jsem je měla na Met Gala. Vybrala jsem si náušnice -Flame Ear Clips z kolekce Schlumberger. Jsou to výrazné a moderní šperky, které jsou zároveň elegantní, precizní, třpytivé a ženské,“ řekla herečka pro magazín HTSI, pro nějž se nedávno nechala vyfotit právě se šperky Tiffany & Co.
Camille letos navštívila Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde představila snímek Z lásky (odnesl si v Hlavní soutěži cenu za režii). Našla si ale i čas navštívit náš Esprit Club, aby zapózovala fotografovi Benediktu Renčovi. Největší pozornost jí u publika vynesla role v seriálu Chci mluvit se svým agentem!, který se stal za covidu nečekaně mezinárodním hitem. Ztvárnila v něm agentku Andréu a na scénáři oceňovala, že její postava není definována jen svou sexualitou, ale řeší také běžné problémy: vztahy, práci, dilemata, která nejsou jen o tom, že je lesba.
Menší, ale zapamatovatelnou postavu Paoly, milenky Maurizia Gucciho, si zahrála ve snímku Klan Guc-ci. Pamatovat si ji ale můžete třeba i z filmu Přízraky v Benátkách nebo Stillwater s Mattem Damonem. Camille je ambasadorkou šperkařského domu Tiffany už druhým rokem a o značce sama říká: „Pro mě je Tiffany & Co. synonymem výjimečných a odvážných návrhů; díky své stálé snaze inovovat zůstává nadčasová.“