Gloria Swanson byla pravou filmovou divou. Cartier se inspiroval jejím šperkem

Eva Hlinovská
  15:30
Americká herečka Gloria Swanson na fotografii se svým hereckým kolegou ze snímku Sunset Blvd. (1950) Williamem Holdenem. Herečka je ozdobena platinovými náramky s diamanty a křišťálem od značky Cartier. Cartier moderní verzi šperku uvedl před čtyřmi lety coby Cartier Libre. Do pružného náramku s trojúhelníkovými články zasadil pouzdro hodinek s quartzovým strojkem.

„V pořádku, pane DeMille (Cecil B. DeMille byl slavný režisér němých filmů – pozn. red.). Jsem připravena na close-up.“ Touto větou končí snímek Billyho Wildera Sunset Blvd., který měl premiéru před 76 lety, v roce 1950. Pronese ji Norma Desmond, bývalá hvězda němého filmu, která se pokouší o comeback za pomoci mladého chudého scenáristy (hrál ho William Holden). Zhrzená hvězda v podání herečky Glorie Swanson (1899-1983) nakonec mladíka zavraždí. Ta slova pronese psychotická Norma poté, co ji za doprovodu reportérů přijede zatknout policie.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Film Sunset Blvd. získal tři Oscary, vydělal studiu Paramount přes tři miliony dolarů a dodnes je považován za jedno z nejlepších děl režiséra Billyho Wildera, který pro roli Normy Desmond oslovil několik slavných hereček němé hollywoodské éry. Například Mary Pickford se – coby bývalý „miláček Hollywoodu“ – zděsila, že by měla ztvárnit ironickou roli ženy, jež za pomocí dárečků svádí neznámého mladíka. Další hvězda němých snímků Pola Negri se vyoutovala už během telefonátu s režisérem: byla nepoužitelná pro svůj silný polský akcent.

Na Glorii Swanson padl Billy Wilder v podstatě náhodou poté, co mu ji doporučil režisér George Cukor s tím, že v éře její největší slávy ji hollywoodské studio přenášelo na speciálním křesle ze šatny na scénu, aby nemusela udělat ani krok. Kdo jiný by tak mohl zahrát roli Normy Desmond, která blouzní o comebacku v domě plném svých fotografií z mládí (jde o skutečné Gloriiny fotky) a která pronese další nesmrtelnou větu – „Já jsem velká, to filmy jsou dnes malé!“?

Gloria Swanson byla pravou filmovou divou – se svými šesti manželstvími, mnoha milenci i extravagantním vzhledem ženy vamp. Ten doplňovala i opulentními šperky – díky filmu Sunset Blvd. a britskému snímku Perfect Understanding (1933), který sama také produkovala, se staly nesmrtelnými dva masivní platinové náramky z křišťálu a diamantů od Cartier. Pařížský ateliér značky je pro herečku vytvořil počátkem 30. let a využil právě tehdy populární křišťál – značka sama jej proslavila v hodinářství a šperkařství poté, co jej začala roku 1912 používat na číselníky svých známých stolních mysteriózních hodin.

Náramek Cartier Libre inspirovaný šperkem Glorie Swanson

Značka se art deco náramky inspirovala před čtyřmi lety v kolekci Cartier Libre. Uvedla v ní modely na pomezí šperků a hodinek. Náramky jsou totiž pružné a lze je otočit číselníkem ke kůži – tak, aby nebyl vůbec vidět. Cartier představil tři nádherné verze: první je vyrobena z bílého zlata a ozdobena diamanty a černými spinely; druhá z růžového zlata s brilianty, rubíny, černými spinely a typem živce s duhovými odlesky, jemuž se v češtině říká měsíční kámen nebo adulár. Poslední varianta je též z růžového zlata a ozdobená brilianty, černými spinely, safíry, korály a chryzoprasy.

Vstoupit do diskuse

ONLINE: Levici hrála Internacionála. Pochod antifašistů provázely strkanice

Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

Úhel pohledu

Čím více názorů máš, tím více jsi právníkem? O čem svědčí dva protichůdné názory téhož subjektu

Sídlo Agrofertu, 17. října 2025.

Špidla zakládá Novou sociální demokracii. Není tady dobře, říká expremiér

Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla

Pohled Zdeňka Lukeše

Od Bílé labutě k bruselské Světové výstavě. Kdo byl uznávaný architekt Josef Hrubý?

Pavilon EXPO 58 v Praze

Názor

Státní podpásovka. Školy mají povinně učit děti plavat, ale peníze na to nedostanou

Ilustrační snímek

Moravec stále odmítá šest měsíčních platů z České televize. Ať je utratí jinde, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Obří chobotnice z období křídy mohla měřit až devatenáct metrů. Byla pravák

Pravěká obří chobotnice podle představ umělce

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Názor

Nekuřácká generace v Británii. Má stát zakázat kouření, nebo to nechat na volbě lidí?

ilustrační snímek

Jablko za tři stovky? Děláme něco špatně, žasl Putinův zmocněnec na Čukotce

Ruský diktátor Vladimir Putin navštívil Čukotku. (10. ledna 2024)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.