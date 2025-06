Čas zabrat do vesel. Chanel se propojil se slavným závodem mezi univerzitami v Oxfordu a Cambridge

Téměř dvě stě let je to událost, kterou si nenechá ujít žádný správný Angličan – ať se děje, co chce, ten den s napjatým očekáváním ladí BBC s přímým přenosem. Správný Londýňan pak spěchá ke břehům Temže, aby tu slávu viděl na vlastní oči. U řeky se tak (s potěšením) tísní až 20 000 fanoušků. The Boat Race, v němž na 6,8km dlouhém úseku zápolí nejzdatnější studenti dvou prestižních univerzit – Oxfordu a Cambridge –, je tradicí, která vznikla už v roce 1829. Jde o jednu z nejstarších a nejslavnějších amatérských sportovních událostí na světě.

Gabrielle Chanel milovala sport.

Závodní trať se táhne téměř sedm kilometrů v přílivové části Temže v západním Londýně, mezi Putney a Mortlake. Letos se závod konal v dubnu a vítězství slavila Cambridge. V úctyhodné historii klání přitom do lodí usedli pouze dva Češi. V roce 2013 Milan Bruncvík za Cambridge, nyní si je užil za stejný tým Gabriel Mahler. Zatímco Bruncvík s tehdejší týmem Oxford neporazil, Mahler se pyšní vítězstvím. „Je to obrovská čest,“ řekl čtyřiadvacetiletý veslař pro server iDNES, „navíc jsme jako Cambridge vyhráli všechny další závody. Všichni jsou tady potěšení. I lidé, kteří by se o sport normálně nezajímali, jsou rádi, že Oxford prohrál.“

Letos poprvé zaštítila vyhlášený závod značka Chanel – stala se nejen jeho hlavním sponzorem, ale také oficiální časomírou. Vždyť k tak prestižní události se více než hodí její ikonické hodinky J12. Značka je uvedla na trh v roce 2000 a jejich název byl odvozen od dvanáctimetrových závodních lodí třídy J z počátku 20. století.

Keramické hodinky J12, Chanel

„Synchronizace při veslování je pro závod stejně důležitá jako hodinářské řemeslo pro přesné měření času. Každý veslař, stejně jako každý mechanismus v hodinkách, musí pracovat jako jeden celek; rovnováha, váha a pohyby vesel musejí být dokonale načasované,“ poznamenal k nové spolupráci Frédéric Grangié, prezident Chanel Watches & Fine Jewellery.

Kultovní hodinky jsou vyráběné ve švýcarské manufaktuře Chanel a uvnitř keramického pouzdra je uložen mechanický strojek se samonátahem z manufaktury Kenissi, kterou Chanel spoluvlastní. Značka měla vždycky blízko ke sportu, sama Gabrielle Chanel byla velice aktivní ženou: jezdila na koni i na kole a hrála tenis. Přála si, aby každá dáma, která stejně jako ona ráda sportuje, mohla vypadat šik, ale taky si dopřát volnost pohybu. Právě na této myšlence a následných návrzích modelů z pohodlného žerzeje pak vybudovala jednu z nejprestižnějších značek na světě. Spolupráce navíc odráží fascinaci Gabrielle Chanel britskou společností – vždyť svůj zamilovaný materiál, tvíd, objevila ve Skotsku a její dva životní partneři, Boy Capel a Hugh Richard Arthur Grosvenor, druhý vévoda z Westminsteru, byli Britové.