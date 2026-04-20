Jaké štěstí dostat pětku aneb Lehkost v hlavní roli

Vize Gabrielle Chanel byla jasná. První vůně, kterou pod svým jménem uvede, by měla být květinová, ano, ale abstraktně. Musí jít o kompozici, jíž se žádná jiná nepodobá. A taková také je – píše se rok 1921 a pátý ze vzorků, které pro návrhářku nachystal Ernest Beaux, mistr parfémář ruského císařského dvora, si ji okamžitě získává. Těžko hledá slova, aby vůni popsala.
Podařilo se namíchat kompozici, která je svou směsí přírodních a syntetických složek bez přehánění přelomová: zatímco ostatní parfémy se vyznačují jediným těžkým květinovým tónem, v této se jasmín snoubí s ylang-ylang, neroli, májovou růží, santalovým dřevem a bourbonskou vousatkou draslavou. To vše umocňují aldehydy.
Je to vůně osvobozená od konvenčnosti. Čistá, elegantní, tajuplná, a jak se během následujícího století opakovaně prokáže, vymyká se času. Úplně jako móda podle Chanel. Uběhnou pouhé tři roky, než se jí dostane lehčí interpretace v podobě toaletní vody…
Mademoiselle Chanel ji bezmezně milovala. Byla to ostatně právě pětka, na které slavná návrhářka pocházející z chudých poměrů vydělala jmění. Během svého života nosila všechny své parfémy (s výjimkou Gardénie). Když už nic, tak jen aby je vyzkoušela. Ale N°5 byl prostě její. „Ten, který nosila pořád. Její kostýmky jím byly provoněné, nechávala jím nasáknout spodní prádlo ještě předtím, než si ho oblékla, a dokonce ho používala jako sprej do místnosti, voněla jím záclony i krby. Dosud slyším ten hrozný zvuk, když jím velkoryse polévala rozžhavenou lopatu,“ vzpomíná Gabrielle Palasse-Labrunie, jediný přímý potomek Gabrielle Chanel, v nové knížce Chanel: Her Intimate World (Flammarion).
Toaletní vodu N°5 otevírá buket růží, jasmín a ylang-ylang, posilněný aldehydy a doplněný santalovým dřevem s vetiverem, které vůni dodávají na hloubce a textuře. Dokonale reflektuje nové směřování módního domu. Koncem ledna představil nový umělecký ředitel Matthieu Blazy svoji první kolekci haute couture a lehkost obsadil do hlavní role: přehlídku nechal otevřít legendárním kostýmkem Chanel, poprvé v historii ale ne ušitým z těžkého tvídu, nýbrž z hedvábného mušelínu, který kolem siluety modelky povlával jako pavučinka. Osvobození žen oděvem bylo kdysi hnacím motorem i pro Gabrielle.
V této odlehčenější podobě se vůně navrací k flakonku z roku 1924: zlatavá tekutina září z jednoduché lahvičky s černým, cylindrickým uzávěrem. Žádná etiketa, žádný zdobný element, jen to nejnutnější. Název černě natištěný přímo na sklo. I ten byl přelomový: pouhé číslo, citově nezabarvené, bez emocí. „Aby byl člověk nenahraditelný, musí se lišit,“ mínila Gabrielle.
Tváří toaletní vody N°5 v novém – tedy starém – flakonku se stala herečka Margot Robbie, která v novém snímku Bouřlivé výšiny od Emerald Fennell ztvárnila Catherine, vášnivou, nezávislou postavu z pera Emily Brontë odmítající podřídit se společenským konvencím. Jak příznačné!