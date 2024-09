Pocta Rudolfu Nurejevovi. Umělecký ředitel firmy Dior se nechal inspirovat osobním příběhem

Esprit 7/2024 Foto: Jingxiong Qiao Asistent fotografa: Lorenzo Fioravanti Kreativní koncept a styling: Jan Králíček / Dolce Vita Asistent stylisty: Zdeněk Marek Make-up a vlasy: Yulia Pantiukhina Casting: Timoer Nulens / The Castlog Model: Adrien Dantou / Success Models Produkce: Kseniya Chudarova

Kim Jones v pánské kolekci poprvé využil techniky couture. Například impozantní kimono, inspirované vlastním oděvem Rudolfa Nurejeva, bylo ručně vytvořeno mistry v japonském Kjótu. Jonesovu kolekci pro Esprit oblékl francouzský tanečník a herec Adrien Dantou.

V pánské kolekci Christian Dior pro podzim a zimu 2024–2025 hraje hlavní roli tanečník Rudolf Nurejev (1938–1993), a to díky strýci designéra Kima Jonese Colinu Jonesovi. Colin byl tanečníkem, ovšem restriktivní prostředí baletních souborů se mu začalo zajídat, a tak se stal fotografem, s těsnými vazbami na svět baletu.

V roce 1966 dostal zakázku od americké společnosti Time Life, aby zachytil jeden den v životě Rudolfa Nurejeva. Hvězdný tanečník souhlasil a vznikla série intimních černobílých portrétů, zachycujících Nurejeva v autě při řízení, v trafice s časopisy či při práci na baletním sále.

Rudolf Nurejev pocházel z tatarské rodiny a už místo jeho narození jako by předurčilo jeho další osud: přišel na svět ve vlaku transsibiřské magistrály poblíž Irkutsku. Coby nevídaný talent se přesunul do Leningradu a po škole začal tančit v souboru S. M. Kirova. Vycestoval s ním v roce 1961 do Paříže, kde se stal součástí místní gay scény, což samozřejmě sovětské činitele vyvedlo z míry.

Místo toho, aby pokračoval se souborem do Londýna, mu bylo přikázáno vrátit se do Sovětského svazu – pod záminkou, že jeho matka vážně onemocněla. Tanečníkovi bylo jasné, že v SSSR i kvůli své teď už veřejné homosexualitě půjde do vězení. A tak zůstal ve Francii, působil jako první tanečník The Royal Ballet v Londýně a pak v The Paris Opera Ballet. Tančil na všech významných scénách celého světa. Umírající matku mohl na Sibiři navštívit až v roce 1989.

Overal s ruční výšivkou, legíny s kšandami a náušnice, vše Dior Men.