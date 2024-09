Přehlídka haute couture Christian Dior ukázala silnou ženu, vzdala hold sportovcům i afroamerické umělkyni

To, co předvedly modelky na přehlídce haute couture kolekce Dior na nadcházející podzim a zimu, muselo uspokojit oko jak milovníka minimalismu, tak toho, kdo si potrpí na nepříliš nápadné, ale o to víc propracované detaily, trochu třpytu a rafinovanou svůdnost.

Přehlídka Christian Dior v prosterech umělkyně Faith Ringgold

Do návrhů kreativní ředitelky Marii Grazii Chiuri se rovněž promítl duch letošních olympijských a paralympijských her v Paříži. Návrhářka, jež v módním domě působí od roku 2016, chtěla vzdát hold všem sportovcům, kteří od starověku až do současnosti překonávají předsudky a překážky, aby ve sportovních soutěžích zajistili rovné podmínky.

Draperie, vizuální odkaz na klasické sochařství a starověk, se na přehlídkovém mole objevily zejména na hedvábných šatech s výšivkou, průhledných kovových tílkách lemovaných saténem a soupravách, kde sofistikovaná sukně při chůzi odhaluje kalhoty. V barvách dominovala černá, bílá, zlatá a stříbrná, jedinými výraznějšími doplňky pak byly zlaté náramky na obou zápěstích modelek. Maria Grazia Chiuri se také inspirovala dílem afroamerické výtvarnice z newyorského Harlemu Faith Ringgold, která celý život bojovala za rovnoprávnost – snažila se bořit předsudky spjaté s rasismem nebo posílit ženský hlas ve společnosti. Na její tvorbu mělo největší vliv africké umění, navštěvovala hojně především Nigerii a Ghanu.

Ringgold ve spolupráci s Chiuri, jež dlouhodobě zařazuje do své tvorby díla feministických umělkyň, navrhla pro Dior vlastní pojetí ikonické kabelky Lady Dior (nápad vycházel z jejího díla Mama Can Sing z roku 2004) a také se podílela na úchvatné scénografii letošní přehlídky haute couture.

Mozaika Faith Ringgold

Mozaiky barevných figur nejrůznějších sportovců, včetně hráčů baseballu, daly vyniknout kolekci modelů, jež se nesla v neutrálních odstínech. Přehlídky unikátně spojující umění a savoir-faire se ale malířka bohužel nedožila. Zemřela letos v dubnu ve věku úctyhodných 94 let.