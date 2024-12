Čtverec neboli Cubitus. Švýcarská značka má s novou kolekcí velké plány

Patek Philippe, Cubitus

Sedmnáctého října se zraky hodinkových nadšenců z celého světa upíraly do Mnichova. V bavorské metropoli švýcarská značka Patek Philippe po 25 letech představila novou kolekci Cubitus. Launch měl ovšem trochu hořkou příchuť: americký magazín Fortune s inzercí na novou kolekci totiž posunul své vydání o několik dní dopředu, a hodinky se čtvercovým pouzdrem se zakulacenými rohy tak pronikly na internet a staly se terčem mnohdy toxických spekulací, jak už to ostatně na sociálních sítích bývá. Prezident značky Thierry Stern, který se osobně podílel na designu hodinek, otevřeně vyjádřil své podráždění pro Financial Times a časopis Revolution.

Cartier, Santos de Cartier Jedny z prvních náramkových hodinek světa z roku 1904 pojmenované Santos po brazilském letci Albertu Santosi-Dumontovi měly a dodnes mají čtvercové pouzdro se zakulacenými rohy a osmi viditelnými šroubky na lunetě. Sportovnější řada Santos de Cartier spatřila světlo světa ve druhé polovině 70. let a je pro ni charakteristický integrovaný ocelový tah, římské číslice a chránič korunky. Jedna z letošních novinek vyniká čokoládově hnědým číselníkem.

Podobné hodinky v pravidelných kolekcích značky až do letošního roku chyběly, byť Patek Philippe některé modely se čtvercovým či obdélníkovým pouzdrem uvedl zejména v éře Art Deco. Značka má s novou kolekcí, čítající zatím tři modely s velikostí pouzdra 45 mm, ovšem s velmi tenkým profilem (9,6 mm pro komplikovanou referenci s kalendářem a 8,3 mm pro dva modely s datumovkou v oceli či v kombinaci růžového zlata a oceli), velké plány: vždyť zatím každá z modelových řad od Calatravy z roku 1932 přes Golden Ellipse (1968) a Nautilus (1976) až po Gondolo (1993), Aquanaut (1997) a dámskou řadu Twenty~4 (1999, respektive 2018 pro automatické hodinky) se stala kultem.

Highlightem kolekce, který zaujal i na zápěstí Thierryho Sterna, je reference 5822P-001 Cubitus Instantaneous Grand Date, Day and Moon Phase v platinovém pouzdře s modrým číselníkem s embosovanými horizontálními pruhy (ty zdobí i číselníky dalších dvou modelů). Značka představila zcela nový strojek se samonátahem se šesti patentovanými inovacemi, jež se týkají zejména snadného nastavení všech kalendářních funkcí kdykoliv během dne.

Hublot, Square Bang Unico Novou kolekci Square Bang Unico se čtvercovým pouzdrem uvedla značka Hublot v roce 2022 coby doplněk modelů s pouzdrem ve tvaru soudku Spirit of Big Bang. Uvnitř robustního pouzdra o velikosti 42 mm voděodolného do 100 m je uložen manufakturní kalibr Unico. Letošní modely s otevřeným číselníkem kombinují nejrůznější materiály, včetně keramiky použité na lunetu se 6 viditelnými šroubky a zlata King Gold.

Kalibr je založený na ikonickém strojku 240 z roku 1977. Hodinky zaujmou velkou datumovkou na pozici 12 a zobrazují pomocí ručky též den v týdnu a měsíční fázi na pozici 7, mimostředná sekundovka je umístěna mezi 4. a 5. hodinou. Model je doplněn velice odolným modrým páskem s krémovými stehy.

Vintage nádech nese reference 5821/1AR-001 s modrým číselníkem a integrovaným tahem. Luneta a prostřední články náramku jsou vyrobeny z růžového zlata, zbytek hodinek, které zaujmou kombinací leštěných a satinovaných povrchů, z oceli. Okénko s datem je umístěno klasicky na 3. hodině – stejně jako u posledních ocelových hodinek s olivově zeleným číselníkem 5821/1A-001. Uvnitř pouzder je uložen strojek se samonátahem.