S Draculou na nákupech. Jak vypadá nová literární edice tašek od Dioru

Dnes je to už spíš jen vzpomínka, ale kdysi s sebou mladí lidé aspirující na titul „intelektuál“ tahali po městě knihu z pera klasika – a v kavárně, parku nebo MHD ji pak okázale rozevírali tak, aby titul nešlo přehlédnout. Nejvyšší liga pubescentních literárních snobů s sebou vláčela Jamese Joyce, dojem ale udělali i Charles Baudelaire, Franz Kafka nebo Fjodor Michajlovič Dostojevskij.
Při pohledu na kolekci Dior Cover Book Tote z dílny nového kreativního ředitele značky Jonathana Andersona se nelze nezasnít, jak by se tihle devadesátkoví nerdi tvářili, kdyby si své statusové čtivo mohli hodit do tašky, která by vypadala přesně jako to, co nese uvnitř! Andersonova „nositelná knihovna“ si hraje s literárními skvosty, jako jsou Květy zla Charlese Baudelaira, Odys-seus Jamese Joyce, Nebezpečné známosti Choderlose de Laclose, Dracula Brama Stokera nebo Chladnokrevně Trumana Capoteho, přičemž pracuje s obálkami jejich úplně prvních vydání.
Do butiků konečně dorazila Dior Book Tote, nejvzdělanější verze populární kabelky z roku 2018
Tašky jsou vyrobené ze strukturovaného bavlněného plátna a bohatě vyšívané, jednotlivé motivy vznikají jako textilní interpretace knižní grafiky. Modely byly poprvé představeny v rámci pánské kolekce jaro/léto 2026 a okamžitě vyvolaly pozornost. Nyní, po měsících pečlivě dávkovaného hypu, kdy jsme je viděli v náručích Rihanny nebo Jennifer Lawrence, jsou tašky z kolekce Book Cover Tote konečně k dostání v buticích Dior.
Vedle „knižních“ verzí nabízí kolekce i další reinterpretace: Book Tote s vintage efektem z plátna Dior Oblique, modely lemované jemnou krajkou – nadčasovým symbolem domu Dior – nebo zahradní motiv, který odkazuje k lásce Christiana Diora ke květinám. Taška je dostupná ve čtyřech velikostech a kolekce se rozšiřuje i na trička, šátky, mikiny či ikonickou Dior Saddle Bag.
Vše nasvědčuje tomu, že během pár měsíců zaplaví streetstyle – a že žlutá verze inspirovaná Draculou se možná stane jedním z nejvýraznějších symbolů Andersonových počátků v Dioru. Pokud si některou z těchto chytrých krasavic pořídíte, počítejte s tím, že se vás na ni kolemjdoucí budou ptát. Tak si pro jistotu její předlohu aspoň prolistujte.