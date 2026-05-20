Styl napříč věky. Nová kolekce od Dioru má znovu definovat pánskou módu

Nechybí inspirace rokokovým ornamentem 18. století či irský tvíd s barevnými nopky, nazývaný donegalský, jenž je poctou lásce Christiana Diora k Velké Británii. Do 20. století nás naopak přenese uvolněná inspirace stylem Ivy League a denim.
Foto: Giuseppe Triscari
Asistent fotografa: Arfin Yoon
Kreativní vedení a styling: Jan Králíček / Dolce Vita
Make-up a vlasy: Kateřina Brans / Dior Beauty a Kemøn
Modelové: Gabriel Nhial / 16 Paris Management a Axel Gay / Success Models
Casting: Dominika Svetíková
Produkce: Marek Jaroš Production
Košile a džínové bermudy Delft, oboje pánská kolekce Dior Fall 26
Košile, polo triko s výšivkou, kravata s výšivkou, džínové bermudy Delft s potiskem Blason, boty D de Dior typu derby, vše pánská kolekce Dior Fall 26; šperky modela vlastní
Košile, kravata s výšivkou, džínové bermudy Delft, tenisky Dior Roadie s krajtím potiskem, vše pánská kolekce Dior Fall 26
Košile a kravata s výšivkou, oboje pánská kolekce Dior Fall 26
Sako, mikina na zip, kalhoty, vše pánská kolekce Dior Fall 26
Sako Bar, košile, džíny, kravata s výšivkou, vše pánská kolekce Dior Fall 26; náušnice modela vlastní
Džínová košile, triko s výšivkou, kravata s výšivkou, vše pánská kolekce Dior Fall 26
Polo triko s výšivkou a kalhoty, vše pánská kolekce Dior Fall 26; náušnice modela vlastní
Triko z pleteniny s výšivkou a bavlněný svetr, oboje pánská kolekce Dior Fall 26
Sako a džínové bermudy Delft s potiskem Blason, oboje pánská kolekce Dior Fall 26; náušnice modela vlastní
Sako Bar, košile, džíny, kravata s výšivkou, semišové pantofle Dior Antibes, vše pánská kolekce Dior Fall 26; náušnice modela vlastní
Semišová bunda na zip a kravata s výšivkou, oboje pánská kolekce Dior Fall 26; náušnice modela vlastní
Kašmírový svetr s výšivkou, pánská kolekce Dior Fall 26
Mikina s kapucí a výšivkou, kalhoty, tenisky Dior Roadie s krajtím potiskem, vše pánská kolekce Dior Fall 26