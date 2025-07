Don Papa očima Marka Štochla

Don Papa není jen rum, je to atmosféra. Jeho ambasador a barman Marek Štochl přináší příběh značky přímo do Karlových Varů, kde exotika filipínských cukrovarů potkává film a letní večery s přáteli.

Karlovarský festival je pro mnoho lidí o filmech a večírcích. Pro barmana a ambasadora značky Marka Štochla je ale také o chutích a vůních, které dokážou dotvořit zážitek. Když popisuje Don Papa, má jasno. „Je to rum, který je přísný a hravý zároveň,“ říká s úsměvem, zatímco kontroluje sklenku.

Jeho signature drink je letos propojený přímo s festivalem. „Don Papa Premiere vlastně spojuje filmový festival v Karlových Varech s filipínskou kulturou a se známými osobnostmi v České republice,“ vysvětluje. A je to znát – atmosféra večera se mění s počtem vypitých skleniček.

Pokud by měl říct, co k Don Papa patří nejvíc, odpovídá bez přemýšlení: „Exotické ovoce. To je surovina, která podle mě nejlépe podtrhne jeho chuť.“ Možná i proto je Don Papa synonymem pro letní koktejly, které mají daleko k obyčejnosti.

Když se Marka ptáte, jaký je jeho ideální večer, jeho odpověď je stejně upřímná jako celý jeho přístup k rumu: „Ideálně s nejlepším kamarádem. A Don Papa na ledu a se sodou.“

A co ho letos ve Varech baví nejvíc? „Atmosféra,“ říká stručně, ale s jistotou. Právě v té atmosféře se potkává všechno – film, přátelé, dobrý drink a pocit, že je léto a všechno je na chvíli přesně tak, jak má být.

Skvělou atmosféru jste mohli zažít na vlastní kůži v Esprit Clubu, kde Marek Štochl a jeho tým servírovali Don Papa s lehkostí, která dělala z obyčejného večera zážitek.

