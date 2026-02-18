Doba kamenná trvá. Hodináři stále milují číselníky z polodrahokamů a meteoritů

Koncem listopadu se v Dubaji již posedmé konala událost, které profesionálové zprvu příliš šancí nedávali: Dubai Watch Week. Organizuje jej Ahmed Seddiqi z prominentní arabské rodiny, který založil byznys s luxusními hodinkami již v roce 1950, a celou událost má na starosti jeho dcera Hind Abdul Hamied Seddiqi.
Akce, jíž zprvu dominovaly zejména nezávislé značky, se i díky uvolněné prosluněné atmosféře stala jednou z povinných zastávek švýcarských hodinářů. Vždyť diskusí v rámci dubajského hodinkového týdne se loni účastnily i takové osobnosti jako Jean-Frédéric Dufour, CEO Rolex, či Georges Kern, CEO Breitling.
Loni zde vystavovaly velké a slavné značky jako Rolex, Audemars Piguet nebo TAG Heuer, ale též většina ze známých jmen nezávislé hodinařiny od Biver po Voutilainen. Některé hodinářské brandy v rámci Dubai Watch Week představily novinky, které jsou určené nejen pro stále významnější trh na Blízkém východě. A mimo jiné potvrdily trend, který jsme mohli pozorovat už v uplynulých dvou letech: sběratelé se stále zajímají o unikátní číselníky z polodrahokamů a též z meteoritů.
Jméno hodináře a designéra Géralda Genty zná asi každý, méně se ví, že svou vlastní značku založil v roce 1969 v Ženevě. Znovu spatřila světlo světa roku 2023 díky uměleckému řediteli Matthieuovi Hegimu a La Fabrique du Temps Louis Vuitton v ženevské čtvrti Meyrin. V Dubaji značka představila dvojici 41mm hodinek Gentis-sima Oursin 41, jejichž titanové pouzdro se 234 zlatými kulatými výběžky je inspirováno mořským ježkem. Krásné hodinky se sportovním kaučukovým páskem, jehož design odráží dekor pouzdra, zdobí meteoritové číselníky v modré, případně olivově zelené barvě. Oba pánské modely tak doplňují menší hodinky kolekce s perleťovými či opálovými číselníky.
La Fabrique du Temps Louis Vuitton naopak vsadila ve značce Louis Vuitton na polodrahokamy, a to zelený malachit a tyrkys v 30kusové limitované edici Escale. 40mm pouzdra jsou vyrobena z platiny a z polodrahokamu je vytvořen nejen číselník, ale i kroužek kolem střední části pouzdra – to na první pohled elegantním jednoduchým modelům dodává na unikátnosti.
Ve stejném roce jako značka gérald genta vznikl i brand Biver, který založil Jean-Claude Biver se svým synem Pierrem. I když zpočátku sázeli zejména na velmi komplikované kusy, v Dubaji značka představila vymazlené tříručky v kolekci Automatique a vsadila na krásu barevných kamenů – číselník 39mm platinových modelů zdobí křemenec, který svou modravou barvou připomíná zamrzlé jezero, nebo jadeit v levandulovém odstínu. Hodinky z růžového zlata pak doplňuje černo-hnědý obsidián a žluté zlato patří číselníku z tygřího železa, což je směs hematitu, jaspisu a křemene.