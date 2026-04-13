Dvě bytosti, jedno já aneb Svět ve 24 časových zónách

Eva Hlinovská
  15:00
Komplikace ukazatele světového času ve všech 24 časových zónách je vynálezem ženevského hodináře Louise Cottiera. Jako první ji vyráběla značka Vacheron Constantin, proslavila ji manufaktura Patek Philippe. Letos předvedl nové modely Escale Worldtime Louis Vuitton, loni zazářila na opačném konci cenového spektra značka Nomos Glashütte.
Vacheron Constantin, 1931

Hodinky s ukazatelem světového času (stejně jako časomíry s GMT ručkou schopné určovat čas ve dvou časových zónách) jsou podobně jako pilotní nebo potápěčské modely výsledkem technické revoluce 19. století – s rozvojem vlakové a lodní dopravy bylo nutné sjednotit čas v různých časových zónách. K tomu došlo v roce 1884 na Mezinárodní meridiánové konferenci ve Washingtonu. Stanovila jako základní poledník ten procházející observatoří v Greenwichi.

Na moderní hodinky, které jsou schopné pomocí disků na číselníku určit čas ve všech 24 (v některých případech dokonce 37) časových zónách, bylo nutné ještě pár desítek let posečkat. V roce 1931 si tuto funkci nechal patentovat ženevský hodinář Louis Cottier. Své první kapesní hodinky s komplikací worldtime ovšem nevyrobil pro konkrétní značku, ale pro ženevského dealera klenotů jménem Baszanger. Již o rok později představil první kapesní hodinky s Cottierovou komplikací ženevský Vacheron Constantin – šlo o referenci 3372.

Louis Cottier začal v roce 1937 pracovat pro Patek Philippe a jeho komplikace se dočkala vylepšení – pevné disky se světovými městy změnil na rotující, což znamenalo jednodušší nastavení referenčního města na 12. hodinu. Spatřily tak světlo světa první náramkové hodinky s Heure Universelle (HU). Střed číselníku začal Patek Philippe zdobit motivy map nebo měst pomocí cloisonné smaltu, výroba strojku Heure Universelle ovšem skončila roku 1957. Launch reference 5110 v roce 2000 znamenal návrat hodinek s ukazatelem světového času na sběratelské výsluní a Patek Philippe je uvádí od té doby pravidelně (Reference 5531G-001 s motivem Ženevy vyvedeném cloisonné smaltem oslní též minutovou repeticí).

Patek Philippe následovaly i další hodinářské značky. V roce 2014 La Fabrique du Temps Louis Vuitton představila model Escale Worldtime, který se letos v lednu vrátil zpět ve 40mm platinovém pouzdře. Pro hodinky je charakteristické, že jednotlivá města jsou symbolizována historickými vlajkami, ručně malovanými na číselník, a vycházejí z motivů na kufrech Louis Vuitton. Jeden číselník se v La Fabrique des Arts maluje týden a umělec potřebuje 35 barev. Dva nové modely (jeden je totiž navíc vybaven létajícím tourbillonem umístěným ve středu číselníku) jsou vybaveny novým manufakturním strojkem.

Už loni vzbudila senzaci na veletrhu Watches & Wonders německá manufaktura Nomos Glashütte s kolekcí Club Sport neomatik Worldtimer, která vyniká zejména neotřelými barevnými kombinacemi na číselnících a samozřejmě velmi příznivou cenou 40mm ocelových hodinek s vlastním kalibrem. Koncem loňského roku přibyla do kolekce dvojice modelů Roam a Reverie s číselníkem v barvě šampaňského, který doplňuje světle modrá, respektive písková barva.

