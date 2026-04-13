Dvě bytosti, jedno já aneb Svět ve 24 časových zónách

Hodinky s ukazatelem světového času (stejně jako časomíry s GMT ručkou schopné určovat čas ve dvou časových zónách) jsou podobně jako pilotní nebo potápěčské modely výsledkem technické revoluce 19. století – s rozvojem vlakové a lodní dopravy bylo nutné sjednotit čas v různých časových zónách. K tomu došlo v roce 1884 na Mezinárodní meridiánové konferenci ve Washingtonu. Stanovila jako základní poledník ten procházející observatoří v Greenwichi.
Na moderní hodinky, které jsou schopné pomocí disků na číselníku určit čas ve všech 24 (v některých případech dokonce 37) časových zónách, bylo nutné ještě pár desítek let posečkat. V roce 1931 si tuto funkci nechal patentovat ženevský hodinář Louis Cottier. Své první kapesní hodinky s komplikací worldtime ovšem nevyrobil pro konkrétní značku, ale pro ženevského dealera klenotů jménem Baszanger. Již o rok později představil první kapesní hodinky s Cottierovou komplikací ženevský Vacheron Constantin – šlo o referenci 3372.
Louis Cottier začal v roce 1937 pracovat pro Patek Philippe a jeho komplikace se dočkala vylepšení – pevné disky se světovými městy změnil na rotující, což znamenalo jednodušší nastavení referenčního města na 12. hodinu. Spatřily tak světlo světa první náramkové hodinky s Heure Universelle (HU). Střed číselníku začal Patek Philippe zdobit motivy map nebo měst pomocí cloisonné smaltu, výroba strojku Heure Universelle ovšem skončila roku 1957. Launch reference 5110 v roce 2000 znamenal návrat hodinek s ukazatelem světového času na sběratelské výsluní a Patek Philippe je uvádí od té doby pravidelně (Reference 5531G-001 s motivem Ženevy vyvedeném cloisonné smaltem oslní též minutovou repeticí).
Patek Philippe následovaly i další hodinářské značky. V roce 2014 La Fabrique du Temps Louis Vuitton představila model Escale Worldtime, který se letos v lednu vrátil zpět ve 40mm platinovém pouzdře. Pro hodinky je charakteristické, že jednotlivá města jsou symbolizována historickými vlajkami, ručně malovanými na číselník, a vycházejí z motivů na kufrech Louis Vuitton. Jeden číselník se v La Fabrique des Arts maluje týden a umělec potřebuje 35 barev. Dva nové modely (jeden je totiž navíc vybaven létajícím tourbillonem umístěným ve středu číselníku) jsou vybaveny novým manufakturním strojkem.
Už loni vzbudila senzaci na veletrhu Watches & Wonders německá manufaktura Nomos Glashütte s kolekcí Club Sport neomatik Worldtimer, která vyniká zejména neotřelými barevnými kombinacemi na číselnících a samozřejmě velmi příznivou cenou 40mm ocelových hodinek s vlastním kalibrem. Koncem loňského roku přibyla do kolekce dvojice modelů Roam a Reverie s číselníkem v barvě šampaňského, který doplňuje světle modrá, respektive písková barva.