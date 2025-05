Óda na smyslnost a eleganci. Parfémářský mistr vytvořil kompozici, v níž se květiny mísí s ambrovými tóny

Parfémářský mistr Louis Vuitton Jaques Cavallier-Belletrud myslel při skládání nové vůně na hrdinky; ženy, které posouvaly společnost vpřed a staly se zdrojem inspirace. Vytvořil nečekanou kompozici, v níž se květiny mísí s výraznými ambrovými tóny. „Chtěl jsem vůni, která je komplexní, spontánní a radostná, vůni, která vyzařuje neodolatelné světlo,“ říká Belletrud o své novince v názvem eLVes Louis Vuitton.

Typ odvážné svobodomyslné ženy – průkopnice, jež se nenechá definovat druhými – si spojil s růží. Květinu vidí jako symbol ženskosti a k tvorbě parfému si vybral hned dva její druhy: absolutní esenci růže bulharské a růže stolisté. Poprvé v parfémářské historii značky nechal Cavallier-Belletrud, rodák z jihofrancouzského Grasse, výrazně „promluvit“ konvalinku, která byla dosud považovaná za „tichou květinu“. Zvonkovité květy umocňují vůni čerstvostí a jemností. Buket dále obohacují ovocné tóny – černý rybíz a broskev, ucítíte ale i kapku kokosového mléka.

Ke zvýraznění nuancí vůně, což je umění, v němž vyniká, si Jaques Cavallier-Belletrud vybral jemná koření: skořici a zázvor. Ještě větší intenzitu a hloubku propůjčuje parfému eLVes čistý ambroxan (syntetická ambra). Jako závěrečný mistrovský dotek přidal jemný akord pačuli, který prodlužuje hloubku a sílu parfému.

„Tato ambrová vůně se silným charismatem je dokonalým ztělesněním smyslnosti a elegance 21. století,“ říká slavný „Pan nos“, který vytvořil na 80 vůní včetně kultovních parfémů 90. let se syntetickými tóny vůně moře od Issey Miyake L’Eau d’Issey a Giorgio Armani Acqua di Gio. Flakon parfému eLVes je navržený v ikonické cylindrické siluetě předchozích vůní LV, tentokrát je zabarvený do sytě fialové. Lze ho doplnit cestovním pouzdrem vyrobeným z černé jehnětiny a ebenově černého plátna Monogram. To má vnitřní podšívku z fialového mikrovlákna a zdobí ho stříbrná kovová spona.

Módní dům Louis Vuitton všechny své vůně koncipuje tak, aby se v nich našly ženy, které mají rády jak klasickou eleganci, tak avantgardní rafinovanost. Velké oblibě se těší i unisex vůně, například orientální dřevitá Ombre Nomade se loni stala hitem TikToku, přestože byla do prodeje poprvé uvedena už v roce 2018; kultem byl minulý rok i pánský parfém LV Lovers, jenž vznikl díky spolupráci Jacquese Cavalliera-Belletruda s hudebníkem Pharrellem Williamsem.