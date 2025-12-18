Marie Antoinetta…
… a umění ztratit hlavu pro kvalitu
Od jejího narození letos uplynulo dvě stě sedmdesát let, ale její vliv neslábne. Marie Antoinetta zůstává influencerkou non plus ultra, a i v otázce vánočních dárků tak vede k nejednomu nápadu, od méně doslovného poukazu do Ambiente (“Ať jedí koláče z Esky!“) až po výlet do Londýna. Právě tam, ve V&A South Kensington, totiž až do března 2026 probíhá rozsáhlá výstava, která sleduje její stopy v módě i designu, filmu a umění. „Její jméno – jméno nejmódnější, nejzkoumanější a nejkontroverznější královny dějin – evokuje přepych, ale také předměty a interiéry nesmírné krásy,“ říká Sarah Grant, kurátorka výstavy o rakouské arcivévodkyni, která se stala francouzskou královnou a udávala směr evropskému vkusu. „Vytvořila si osobitý styl, který nás dodnes přitahuje a nachází své využití.“
Do osmnáctého století vás přenesou královniny šaty (třebaže se jich poté, co vzal rozlícený dav roku 1789 Versailles útokem, moc nedochovalo), ale také hedvábné pantoflíčky a šperky. Nechybí ani diamanty osázený přívěsek s přírodní perlou, který byl v roce 2018 vydražen za v přepočtu neuvěřitelných 955 milionů korun. Historické exponáty doplňuje současná tvorba, například šperky Victoire de Castellane, která se pro nápady ke svým kolekcím Dior Joaillerie do někdejšího královského paláce ráda vrací.
Sponzorem výstavy je legendární obuvník Manolo Blahnik, jehož dílem jsou všechny ty úžasné páry bot ze slavného snímku Sofie Coppoly Marie Antoinetta, kde mladou královnu ztvárnila Kirsten Dunst. Režisérka pro film, který příští rok oslaví dvacáté výročí, nechtěla nikoho jiného; natolik ji nadchla Blahnikova předchozí práce pro Johna Galliana u Dioru, taktéž evokující 18. století. „Marie Antoinetta mě uchvacuje už od dob, kdy mi máma jako dítěti četla její biografii od Stefana Zweiga,“ řekl Manolo Blahnik Financial Times. „Bylo na ní něco tak teatrálního… Měla auru někoho, kdo žije ve snu. A podle mě byla první skutečnou módní ikonou.“
Obuvník výstavu doprovází novou tematickou kolekcí dvanácti modelů, na níž se květinové vzory setkávají s plisováním a pastelovými barvami a která k Marii Antoinettě neskrývaně odkazuje. Jeden model – poznáte ho podle černého saténu – dokonce čerpá z bot, v nichž šla ke gilotině a proslule přitom šlápla na nohu katovi. „Odpusťte mi, pane,“ měla znít její poslední slova, „neudělala jsem to schválně.“
Málo známé období před její tragickou smrtí si můžete nechat vyprávět od režiséra Gianluci Jodice. Jeho snímek Potopa, který poběží v českých kinech od 4. prosince, se odehrává v roce 1792: královský pár i s dětmi byl zatčen, uvězněn a čeká na nemilosrdný soud. Film volně čerpá ze zápisků komorníka Ludvíka XVI., který s králem zůstal až do jeho popravy.
Stejně jako nejspíš ve skutečnosti nikdy neprohlásila, že pokud lid nemá na chleba, má jíst koláče, nebyla Marie Antoinetta tak docela vinna z vyprázdnění francouzské kasy. Rozhodně ale měla slabost pro všechno v té nejvyšší kvalitě. Ještě štěstí, že tu si můžeme dopřát za o poznání bezpečnějších podmínek.
Anna Wintour…
… a rok, kdy se módní svět otřásl v základech
Mezi předními oděvními značkami, ale také v jednom z nejvýznamnějších vydavatelství módních magazínů letos nezůstal kámen na kameni. Tolik změn naráz se nikdy dřív neudálo. Provokatér Demna Gvasalia se po deseti letech rozloučil s Balenciagou a klíče předal Pierpaolu Picciolimu. Ten, známý svou poeticky elegantní estetikou, zase po čtvrtstoletí u značky Valentino přenechal místo excentrickému Alessandru Michelemu, jehož post v Gucci převzal právě Gvasalia.
Po patnácti letech u Miu Miu nahradil Donatellu Versace Dario Vitale. Jeho vize je sexy stejně jako ta Haidera Ackermanna, který usedl na židli kreativního ředitele značky Tom Ford. A Bottega Veneta je nově teritoriem minimalistky Louise Trotter, která dříve vdechla svěží vítr do plachet Lacoste či Carven. Nahradila Matthieua Blazyho, jenž se stal teprve čtvrtým designérem v historii značky Chanel. A svou přehlídkou v Grand Palais předčil vysoká očekávání. Potřebujete si to nakreslit?
A to pořád není vše! Nového kreativního vedení se letos dostalo bezmála dvacítce globálně známých značek. Snad největší šok způsobila Anna Wintour, když ohlásila, že končí coby šéfredaktorka americké Vogue, a prestižní pozice tím zanikla. Zatímco Wintour svoji kancelář neopouští a dál bude v Condé Nast jako globální ředitelka redakčního obsahu dohlížet na tituly jako Wired, Vanity Fair nebo GQ, hlavou americké Vogue se coby vedoucí redakčního obsahu stala Chloe Malle, shodou okolností dcera herečky Candice Bergen, jež v seriálu Sex ve městě ztvárnila editorku Vogue.
Příchod Anny Wintour – vždy snadno rozpoznatelné podle dokonalého mikáda, velkých slunečních brýlí Chanel na očích a kávy Starbucks v ruce – znamenal ve Vogue revoluci. Její první obálka způsobila šok ještě dřív, než vůbec vyšla. V roce 1988 představovala modelka oblečená do džín Guess v kombinaci s haute couture Christiana Lacroixe něco tak nemyslitelného, že do redakce volali z tiskárny, jestli jim omylem neposlali chybná data. Dnes by si málokdo dovolil vizi nejmocnější ženy módního průmyslu zpochybňovat.
Sama biografii nikdy nenapsala. Koho by ale zajímalo, čím se liší od postavy Mirandy Priestly z filmu Ďábel nosí Pradu, jehož druhý díl přijde co nevidět do kin, měl by sáhnout po knize od Amy Odell. Spisovatelka ji napsala na základě více než dvou set padesáti rozhovorů s přáteli i spolupracovníky legendární šéfredaktorky. O pikantní momenty – včetně toho, kdy žádala retušéry, aby na fotce upravili krk miminku, které jí připadalo tlusté – není nouze. A není o ně nouze ani v letošním žhavém bestselleru Empire of the Elite. Michael M. Grynbaum v něm vykresluje nejvýraznější osobnosti vydavatelství Condé Nast, obávanou perfekcionistku nevyjímaje.
Mimochodem, když už jsme u módy: dobré zprávy nepřicházejí jen z té vysoké. V Praze konečně našel nový domov řetězec Arket a brzy by ho mělo následovat Uniqlo. Malý krok pro světovou scénu, vlastně docela titěrný, ale obrovský skok pro všechny, kterým při nákupech v našich luzích a hájích už pomalu docházel dech.
Robert Redford…
… a nepřekonatelný komfort toho, co je důvěrně známé
Když dojde na filmy, kdy jindy si dopřávat jednu klasiku za druhou, pokud ne právě o svátcích? Ostatně jestli mělo letos něco právo být označováno za „virální“, pak to byly výsledky studie naznačující, že sledování filmů a seriálů, které známe prakticky zpaměti, působí blahodárně na naše duševní zdraví. Má nám to pomáhat regulovat emoce.
Říká se tomu „mere-exposure effect“ neboli efekt samotného vystavení. Čím častěji přijdeme s daným podnětem do kontaktu, tím pravděpodobnější je, že si ho oblíbíme a budeme jej považovat za bezpečný. Jinými slovy, pokud dopředu víte, co vás na televizní obrazovce čeká, může si váš stres jít nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti.
Smělá myšlenka: dejme letos o Vánocích před Láskou nebeskou, kterou beztak většina z nás už zná zpaměti (třebaže mnohdy nekonsenzuálně), přednost některému ze snímků Roberta Redforda. Idol stříbrného plátna, režisér a aktivista je jednou z mnoha osobností, které nás letos opustily. Diane Keaton, Jane Goodall a Giorgio Armani… Z našich končin pak například Dana Drábová. Vzdát jim hold není nikdy od věci a třeba zrovna v případě Redforda se to nabízí i při výběru dárků.
Vezměte si třeba romantické drama Sydneyho Pollacka Vzpomínky na Afriku, oceněné sedmi Oscary. Herec v něm září po boku Meryl Streep a společně na motivy skutečných událostí vyprávějí příběh ženy, která se svým nevěrným manželem vede kávovou plantáž v Keni a k vlastnímu překvapení si zamiluje jak zemi a její lid, tak i jednoho sexy lovce. Mimochodem, věděli jste, že film letos slaví čtyřicáté výročí?
Pokud love stories nejsou váš šálek horké čokolády, sáhněte třeba po Třech dnech Kondora, v nichž herec ztvárnil introvertního analytika CIA zapleteného do velmi nebezpečné hry. Snímek slaví padesátku. Stejné výročí čeká příští rok Všechny prezidentovy muže, tedy historický thriller rekapitulující aféru Watergate, která vedla k rezignaci Richarda Nixona. O výkon ve vedlejší roli se postaraly hodinky Rolex Oyster Perpetual Submariner. Herci patřily i ve skutečnosti.
V roce 1978 založil herec filmový festival Sundance, aby podpořil nezávislou americkou kinematografii. A ve filmech, které režíroval, usiloval o pozitivní dopad na společnost. Nevyhýbal se přitom těžkým tématům, ať už to byl zármutek, nebo politická korupce, a hned jeho režijní debut z roku 1980 – komorní psychologické drama Obyčejní lidé – získal čtyři Oscary.
V neposlední řadě byl Robert Redford aktivistou. A když se obloukem vrátíme k dárkům, přispět jménem obdarovaného na dobrou věc není nikdy špatný nápad – ochrana životního prostředí se přímo vybízí. Anebo se můžete odrazit od některé z jeho nejslavnějších rolí. Nejsnazší to budete mít nepochybně u Gatsbyho, Fitzgeraldova slavného lumpa s extra drahým vkusem.
Nový papež…
… a nové cesty, co vás zavedou do Říma
Pakliže byl loňský rok na návštěvu Říma tím nejhorším, pak ten příští bude na dlouho dost možná nejlepším. Předchozí papež František vyhlásil na letošek řádné jubileum, tzv. Svatý rok. Ten se koná jednou za čtvrt století a nepřekvapivě mu předcházejí velmi pracné a nákladné přípravy.
A tak zatímco v roce 2024 byly mnohé pamětihodnosti obestavěné lešením, letos už se pěkně blýskaly, jenže kvůli tsunami katolíků z celého světa město praskalo ve švech. Najít ubytování mohlo být obtížné, případně se prodražit. Odtud zřejmě téma letošního pětadvacátého jubilea: Poutníci naděje. Člověk musel při scrollování Bookingem zkrátka hodně doufat.
Město ale bude novotou vonět i příští rok. Darujte například prodloužený víkend v Mama Shelteru, který se nachází prakticky za rohem od Vatikánu a za přátelskou cenu nabízí hostům komfortní ubytování, střešní terasu, krytý bazén i hříšně chutné gelato k snídani.
Dražší, ale tím pádem i luxusnější alternativou je třeba nově otevřený hotel Palazzo Talìa. Budova byla postavená už v šestnáctém století jako soukromé sídlo Angela Marii Colocciho, humanisty a rádce papeže Lva X. Později byla kardinálem Michelangelem Tontim darována svatému Josefu Kalasanskému. Pobyt tady ocení zejména milovníci unikátních prostor. Anebo díla vizionářského filmového režiséra Luci Guadagnina, jehož architektonické studio interiér realizovalo.
„Ne všechno vám musí být pohodlné,“ zní sice z plakátu k jeho novému thrilleru Obvinění s Julií Roberts v hlavní roli, který právě běží v kinech, v hotelu ovšem citát rozhodně neplatí. Palazzo Talìa neleží blízko Vatikánu, pravda. Doslova za rohem nicméně najdete La Rinascente, první obchodní dům v Itálii, jehož tradice trvá přes sto padesát let. A to je – v případě, že věříte spíš v módu než v Boha – podobné.
Ale zpátky ke Lvům! Člověk by musel žít v jeskyni, aby mu uniklo, že v květnu klíče od Vatikánu převzal Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost, historicky první americký papež. (Narodil se v Chicagu, třebaže Francouzovi a Italce.) Jeho volba způsobila boom nových trendů, jako jsou „priest core“ nebo „cardinal chic“. Nenápadně čerpají ze symboliky a vizuálního jazyka křesťanství – od růženců vkrádajících se do šperkových kolekcí až po límce připomínající ty kněžské.
Jsou ovšem i nadčasovější způsoby, jak mít kousek Říma u sebe den co den, třeba hodinky Bvlgari Bvlgari od Bvlgari, značky s městem neodmyslitelně spjaté. Právě tento model slavní letos padesáté výročí a na výsluní se při té příležitosti vrací v nových interpretacích s číselníkem z mramoru.
Dan Brown…
… a neutuchající vášeň pro hledání skrytých významů
Letošek byl rokem, kdy se do našich knihoven navrátil Robert Langdon, uznávaný profesor symbologie, protagonista bestsellerů Andělé a démoni (2000), Šifra mistra Leonarda (2003), Ztracený symbol (2009), Inferno (2013) a Počátek (2017). K pětadvacátému výročí vydání první z knih nadělilo nakladatelství Argo českým překladům nové blyštivé obálky. Dokonalý dárek pro každého fanouška tajemna. Či zkrátka Dana Browna.
Jeho románů se prodalo přes 250 milionů v šestapadesáti jazycích. Tři z knih byly adaptovány do celovečerních filmů v režii Rona Howarda s Tomem Hanksem v hlavní roli. Dlouho očekávaná novinka Tajemství všech tajemství vyšla devátého září, a to jak v originálním znění, tak rovnou v bezmála dvaceti překladech.
Langdon v ní přijíždí do Prahy coby doprovod Katherine Solomonové, přední badatelky v oblasti noetiky, s níž je nyní v romantickém vztahu a kterou v matičce stověžaté čeká přednáška. Katherine právě dopsala rukopis své knihy a celý svět se skrze ni co nevidět dozví šokující odhalení o podstatě lidského vědomí. Všechno, čemu lidstvo po celá staletí věřilo, poletí z okna. Alespoň tak to působí, než ráno po přednášce Katherine záhadně zmizí. A s ní i rukopis.
Stránku za stránkou po ní čtenáři spolu s Langdonem pátrají, což je v pražských uličkách o to komplikovanější, že má symbologa na mušce jedna velice mocná organizace, a dokonce i oživlá bytost z prastarých legend… Pokud jste fanoušky Brownova psaní, ani novinka vám nedovolí pustit ji z ruky. „Veškerá umělecká díla, artefakty, symboly a dokumenty zmiňované v tomto románu jsou reálné,“ upoutá vás, než se děj knihy vůbec rozjede. „Veškeré experimenty, technologie a vědecké studie odpovídají skutečnosti. Veškeré organizace doopravdy existují.“
Sám autor na uvedení knihy, kterou popisuje jako svoji zdaleka nejsložitější, nejambicióznější a nejzábavnější, do Prahy přijel, a zahájil tak evropské turné. Za čtyři dny se v Zrcadlové kapli Klementina setkal se sto padesáti místními i zahraničními novináři, ve Velkém sále Lucerny pak s téměř dvěma tisíci fanoušky – a kromě toho navštívil některá z míst, kde se Tajemství všech tajemství odehrává. Jen za první týden se knihy prodalo na sto tisíc kusů.
Brown si z Prahy na památku odvezl dárek od sklárny Moser (mrk) v podobě výroční ručně foukané vázy Magnus s číslem sto šedesát dva. Odkazuje na zlatý řez – motiv, se kterým autor ve svých dílech hojně pracuje. „Kniha má z našeho pohledu potenciál přivést do Prahy kulturně motivovanou klientelu, která se zajímá o historii a na kterou dlouhodobě cílíme,“ říká František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism. „Ze zahraničních zkušeností víme, že díla Dana Browna dokázala příznivě ovlivnit kulturní turismus.“
Vzhledem k tomu, že zmiňované filmy (Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni a Inferno) dohromady vydělaly 2,24 miliardy dolarů, vás asi nepřekvapí ani třešinka na dortu: Ještě před vydáním Tajemství všech tajemství na adaptaci knihy koupil práva Netflix a vzniká seriál. Že nejde pouze o fámu, dokázal producent a scenárista Carlton Cuse (známý třeba seriálem Ztraceni), jenž se pražského křtu zúčastnil jakbysmet.
Dua Lipa…
… a její vliv dalece přesahující hudební průmysl
Jak dokonalé načasování! Popová ikona nedávno – tak akorát, když začínáme řešit vánoční dárky – oznámila uvedení své minikolekce péče o pleť. Jedná se o tři produkty vyvinuté ve spojení se značkou Augustinus Bader, jíž už se obdobně hvězdná spolupráce vyplatila; její produkty nesoucí jméno Victorie Beckham jsou dlouhodobě komerčním úspěchem.
Renesance kosmetických značek celebrit se tak docela nekoná, ale přinejmenším Dua Lipa má slibně nakročeno. Kolekce je cenově dostupnější než většina produktů Augustinus Bader a čítá obnovující krém, krémový cleanser a rozjasňující komplex, zpěvaččin oblíbený. „Je to jako kouzlo,“ popsala ho americkému Harper’s Bazaaru. „Začne působit okamžitě, jakmile ho nanesete. Dodává pleti dokonalou jiskru a svěží, rozzářený vzhled.“
Umělkyně, jež se dostala do povědomí hned svým prvním singlem před rovnými deseti lety a kterou dnes jen na Instagramu sleduje osmaosmdesát milionů lidí, zkrátka prodává. Další důkaz? Byla to právě ona, u koho jste letos mohli vůbec poprvé zaznamenat iPhone 17 Pro (notabene v nové barvě Cosmic Orange) od Apple. Použila ho pro zaznamenání jednoho dne během letošního turné ke svému nejnovějšímu albu Radical Optimism.
V jeho rámci vystoupila také u nás. A stejně jako v jiných zemích zahrnula do line-upu speciální vystoupení s coverem písničky od místního umělce. V Austrálii zazněli AC/DC, Kylie Minogue nebo Troye Sivan, v Německu to byl hit 99 Luftballons od Neny, a to v němčině, u nás zazpívala hit Na ostří nože od Ewy Farne. „S každým krokem ve mně sílí pocit, že jsme téměř v cíli,“ zvládala s přehledem česká slova, zatímco se O2 arena otřásala nadšením.
Mezi diváky byla i Farna. „Byl to absolutní hype moment,“ řekla pro Esprit. Po koncertu jí v zákulisí Dua Lipa nabídla, jestli by nazítří nechtěla vystoupit s ní. „Okamžitě jsem začala řešit hlídání, outfit se stylistkou, svoji make-up artistku… a abych mohla vůbec dorazit na odpolední zvukovku. Druhý den šílel internet jak v Polsku, tak v Česku. Já jsem to vše v tichosti pozorovala a těšila se, že máme pár hodin, než přijde šílenství ještě větší. Nikdy na to nezapomenu. Bylo to emočně overwhelming a naprosté požehnání. V rozhovorech na to od té doby vždy padne aspoň jedna otázka,“ směje se zpěvačka. „A písnička Na ostří nože získala po devíti letech druhý život, což bylo cítit jak na jejím streamování, tak na koncertech.“
Vzrůstající příliv zvedá všechny lodě, říká se. Vyzdvihovat ostatní umělce je pro Duu Lipu příznačný modus operandi. Vedle hudební kariéry vede book club Service95, kde sdílí své dojmy z knih. V českém překladu nedávno vyšla kniha Zlozvyk od Alany S. Portero, v poslední době doporučovala také Flash od Davida Szalaye, který za dílo poté získal Bookerovu cenu. Zpěvačka s autory vede rozhovory a sem tam se mezi hosty objeví hvězdy, jako je Margaret Atwood nebo Patti Smith.
Mimochodem, rok 2025 byl pro ni milníkem i na osobní úrovni: v rozhovoru pro britskou Vogue, jejíž červencová obálka jí patřila, Dua Lipa oznámila zasnoubení s hercem Callumem Turnerem, kterého můžete právě vidět v kinech. Romantická komedie, v níž mu patří hlavní role, se jmenuje Navždy s tebou?.