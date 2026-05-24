„Měl své vlastní Japonsko.“ Ester Geislerová o otci a výstavě GA-I-SU-RA v DOXu

Polovina devadesátých let. Petr Geisler se vrací ze skleničky vína po Národní třídě do své kanceláře v domě s popisným číslem 25, když si toho všimne: právě rekonstruovaný komerční prostor v pasáži Metro halí velký bílý panel. Dostane nápad. V následujících minutách vyběhne schody do pracovny, popadne kyblík s černou barvou a štětec a vrátí se na místo, kde jistou rukou napíše začátek Sútry srdce, nejslavnějšího buddhistického textu. Shodou okolností půjde okolo japonská bohemistka Kiyomi Hirano, svůj fotoaparát jako vždy u sebe, a moment zvěční.
Ani jednoho by v tu chvíli nejspíš nenapadlo, že o třicet let později nechá Geislerova dcera Ester fotografii přetvořit ve videoinstalaci, díky níž budou moci diváci sledovat jeho tahy jakoby v reálném čase, notabene v rámci výstavy věnované jeho dílu v prestižní galerii současného umění. A že bude pohled na monumentální zápis doprovázet imerzivní směsice zvuků nahraných jak na Národní třídě, tak v šibujské svatyni Meidži, zrovna když vítr roztančil dřevěné destičky, na které lidé píšou své modlitby a přání.
Japonolog, překladatel, novinář, kaligraf, fotograf a pedagog Petr Geisler (1949–2009) navštívil Japonsko jen dvakrát. Poprvé v roce 1987, kdy byl v rámci cesty přijat na pozici zpravodaje v japonském deníku Jomiuri šimbun, kam dalších dvacet dva let přispíval svými články o dění v Československu, později České republice, i autorskými sloupky.
Znovu se do země vycházejícího slunce podíval v roce 1998, to když ho malíř Naoki Jamamoto pozval, aby vedl jako lektor workshop kaligrafie v Jokohamském muzeu umění. Takové pozvání je tím obdivuhodnější, že si Petr Geisler kaligrafii osvojil sám. Krátil si jí čas mezi svou novinářskou a překladatelskou prací – a vůbec se přitom nenechal omezovat co do materiálů či témat. Místo po tradičním papíru a tuši neváhal sáhnout třeba po savu a lepence a nebál se ani černého humoru.
Pro své okolí byl natolik inspirativní, že se stal mimo jiné předobrazem postavy pana učitele z románu Anny Cimy Probudím se na Šibuji (Paseka, 2018). Otázkou tedy není, čím byl výjimečný, ale proč jsme o něm dosud prakticky nevěděli…
Právě probíhající výstava GA-I-SU-RA (fonetický přepis jeho jména do japonských znaků), která skýtá kromě zmiňované Sútry srdce také fotografie z první cesty do Japonska, jeho pracovní stůl, kaligrafie, ale i psací potřeby, osobní pečetidla anebo filmové záznamy happeningů japonologů ze studentských let, trvá v DOXu do 7. června.
Autorkami konceptu jsou Geislerovy dcery Aňa a Ester, coby kurátorka je pod ní spolu s japonologem Petrem Holým podepsaná právě Ester Geislerová – herečka, režisérka, umělkyně a v neposlední řadě autorka populárního projektu Terapie sdílením –, která v rozhovoru nabízí možnou odpověď.
Je nedělní odpoledne, jen pár dní po vernisáži, jen hodina a půl do přehlídky kimon, dalšího z nezapomenutelných bodů doprovodného programu výstavy, v rámci níž se po mole projde Aňa, ale třeba i Mia, dcera Ester a hudebnice. „Já ne, já řekla, že se dnes musím konečně vyspat,“ směje se Ester, zatímco na terase kavárny DOX usedáme k šálku kávy.
Ester, paralelně s výstavou ses pustila do natáčení dokumentu Dvě deci tuše, který má tvého otce přiblížit intimněji a měl by být uvedený ještě letos. Co tě k tomu vedlo?
Když jsem vyrůstala, měli jsme to doma takové všelijaké, v míru, hezké, ale někdy i smutné. Po rozvodu rodičů se táta odstěhoval, a abych ho mohla vidět, bylo potřeba za ním jezdit. Také jsem si všimla, že moje vzpomínky na něj jsou jiné než mých sourozenců. Aňa je přece jen o osm let starší, Lela o devět a Felix se zase narodil až třináct let po mně. Musela za tím tedy být potřeba si tátu nějak doplnit.
Původně jsem zamýšlela natočit jen video na výstavu, ve kterém by na něj vzpomínali kamarádi a kolegové, jenže se mi zalíbilo objevovat ho skrze historky druhých v novém světle. Když o něm mluvili, jako by se v jejich očích odrážela jeho osobnost. A čím víc vzpomínek jsem si vyslechla, tím silněji mi bylo jasné, že je nestačí natáčet na foťák nebo iPad. Že si to zaslouží víc a že na to potřebuju prostředky. V jednu chvíli se tak do projektu zapojil producent Ondřej Trojan a jako koproducentka i Aňa – nejlepší producentka na světě!
Zjistila jsi při tom o otci něco nového?
Nové pro mě bylo téměř všechno. Dozvěděla jsem se třeba, že byl spoustě lidí opravdu dobrým kamarádem, a třebaže se roky neviděli ani si netelefonovali, vždy byl ochotný jim pomoct, jak jen mohl. Nejednou jsem slyšela větu, že mi to nevyprávějí, protože jsem jeho dcera, ale protože pro ně opravdu moc znamenal. A zjistila jsem díky rozhovorům i věci, kterými se sám nechlubil. Třeba že když mu vyšel v japonských novinách Jomiuri šimbun článek, druhý den přišlo do redakce na patnáct tisíc pozitivních ohlasů – Japonců je totiž taky hodně.
Měli ho tam skutečně za takového maskota. Kromě klasických článků psal i fejetony a jeho bývalý šéf, pan Micušima, mi během loňské návštěvy Japonska vysvětlil, že ho vnímali spíš jako literáta než novináře, a texty mu proto ani neupravovali. Prý to beztak nebylo potřeba, jeho japonština byla bravurní.
Připadá mi to úplně neskutečné.
Je to neskutečné! Pracoval pro Jomiuri šimbun přes třicet let a byl jediný cizinec, který měl v novinách tak dlouho pravidelný sloupek. Musel být nesmírně zodpovědný, protože navzdory své slabosti pro víno, která se mu nakonec stala osudnou, ráno vždycky vstal a tu práci odvedl.
Znáš seriál Tokyo Vice?
Znám a naprosto ho miluji, taky jsem si na něj nejednou vzpomněla…
Čím to podle tebe bylo, že se právě tvému otci podařilo získat v předním japonském deníku tak prestižní pozici?
Těžko říct, čím pro ně byla tehdy zajímavá zrovna Česká republika, tu pozici každopádně původně nabídli jeho spolužákovi, japonologu Martinu Vačkáři. Ten ji přenechal tátovi. Lidí, kteří u nás mluvili japonsky, nebylo mnoho…
Jak mi pověděl pan Micušima, táta byl nejen inteligentní, ale i bryskní, velice rychle pochytil jejich velmi specifický redakční jazyk. Byl talentovaný, slušný, spolehlivý, reprezentativní. Všichni kolegové si ho pamatovali pro jeho hlubokou znalost japonštiny a Japonska. Chápal souvislosti.
Podle jeho lékaře, se kterým jsem pro dokument dělala rozhovor také, musel mít IQ nad 160, protože naučit se v té době, bez překladače Googlu a dalších věcí, takhle dobře mluvit i psát japonsky bylo neslýchané. On přitom mluvil ještě anglicky, francouzsky, italsky a německy. Určitě pomohlo i to, že měl hudební sluch, byl multiinstrumentalista, uměl hrát na všechny možné nástroje.
Jak se tvůj pohled na něj změnil poté, co zemřel a ty jsi začala blíž poznávat jeho odkaz?
Pro mě byl převážnou část života zkrátka táta. Když jsem ho jako malá kreslila, byla to skoro až karikatura: zrzavé kudrnaté vlasy, modré oči, brejličky, knírek. Samozřejmě mi připadalo zajímavé, že je táta japonolog a píše pro japonské noviny, a jeho kaligrafie jsem znala, ale nevnímala jsem ho jako umělce.
Až po jeho smrti, hlavně tedy při práci na výstavě jsem pochopila, že byl svým způsobem abstraktní malíř. Objevila jsem i různé kresby, které do té doby nebyly v mém zorném poli. Třeba proto, že si je máma celé roky schraňovala pod postelí. (směje se)
Od jeho smrti a začátku tvého bádání uplynuly téměř tři roky…
Táta zemřel, když jsem byla v půlce studií na AVU. Měla jsem maličká dvojčátka a dost starostí sama se sebou. V té samé době navíc zemřel otec i mému bývalému muži, do toho jsme se starali o jeho nemocnou matku, o našeho psa… A aby toho nebylo málo, skončila jsem v nemocnici s těžkým zápalem plic. Bylo to nicméně právě tohle všechno dohromady, co mi umožnilo udělat krok stranou, podívat se svůj život a zjistit, co mi chybí – a co už naopak nepotřebuju.
Když jsem pak od muže odešla a nastala střídavá péče – to bylo asi ty tři roky po tátově smrti –, měla jsem najednou mentální prostor sama pro sebe a mohla se ohlédnout do minulosti za vztahy v naší rodině. Mě vztahy jako téma vždycky přitahovaly, už od dětství. Asi že u nás doma nikdy nebyly tabu. Když se naši rozváděli, otevřeně jsme se o tom s mámou a ségrami bavily, a později na střední jsem si všimla, že je pro mě díky tomu mluvení o pocitech snazší než pro vrstevníky. Už jsem věděla, že to pomáhá. Dávalo mi to smysl. I díky tomu později vznikla třeba Terapie sdílením. Ale to odbíhám!
V té době, kdy jsem tedy najednou měla prostor pro sebe, se tátova tvorba stala takovým hezkým světem, do kterého jsem ráda utíkala. Především tedy jeho fotky, ke kterým mám jako k médiu osobně blíž. Táta fotil často a rád, měl Pentax Asahi, který mi později, když jsem se v patnácti hlásila na Střední školu Václava Hollara, daroval. Je to foťák s opravdu skvělou optikou, jsou z něj krásné fotky.
Nejprve mi učarovaly fotky rodiny. Působily na mě jako obrazy, připadaly mi inspirativní, a já jsem tak byla zvědavá i na ostatní diapozitivy, o kterých jsem věděla, že stále leží v tátově sklepě. Zajela jsem tam, vytáhla promítačku a začala objevovat další a další, byly jich plné kufry, tisíce…
Obzvlášť pozoruhodné jsou jeho dvojité expozice. Na první pohled by mohly působit jako chyba, ale rychle zjistíš, že je za nimi jasný záměr, například když vyfotil sochu Buddhy a přes jeho tvář pak zachytil ženský obličej. Víš, co ho na tomto formátu lákalo?
Myslím, že ho to nejspíš zkrátka bavilo. A že se tak probouzel ten umělec v něm. Zajímalo by mě, co by tvořil, kdyby vyrůstal v pozdější době a osvojil si třeba nějaký počítačový program jako naše máma (Věra Geislerová – pozn. red.), která je jednou z prvních videoartistek, profesně se věnovala počítačové animaci, a dokonce na FAMU učila multimédia, přestože původně studovala monumentální malbu a vytvářela velkoformátové mozaiky.
Sama jsi vystudovala nová média na AVU a jsi uznávaná umělkyně. Ovlivnil otec svou estetikou tvou vlastní tvorbu?
Nejvíc se jí asi přibližuju teď, kdy pro dokument natáčím přes diapozitivy místa, která vyfotil. Zkoumám tím realitu jakoby přes jeho filtr. Co ale máme určitě společné, je zájem o mezilidské interakce. Odmalička si říkám, jaká je škoda, že nemám v očích kamery nebo foťák neustále při ruce. U jeho snímků si přitom všímám, že přesně věděl, co ho přitahuje, co ho dojímá… Měl cit pro prchavé momenty – a já si dovedu představit, že v tom se potkáváme. I já hledám svou prací téměř filmové emoce.
A pak – ale to máme asi všechny a po obou rodičích – se také snažím vnímat krásu kolem sebe. Jakékoli prostředí, ve kterém vyrůstáš, tě zákonitě ovlivní – a naši rodiče dělali všechno vždy velmi esteticky. Jak mi vyprávěla Lela do dokumentu, když táta krájel hrušku, byla nakrájená na milimetrové plátky a vyskládaná do vějíře, působilo to až slavnostně.
Co víc, babička z jeho strany (Růžena Lysenková – pozn. red.) byla prvorepubliková herečka a i on měl herecký talent. V rámci výstavy je to vidět třeba na videozáznamech ze studentských let. Nebýt japonolog, mohl být klidně herec, jako jsem já s Aňou. Vynikal tak nějak ve všem. Někdy si říkám, že to je břímě talentovaných lidí – můžou dělat cokoli, a stejně svoji cestu zpochybňují a nikdy nejsou úplně šťastní s tím, kde jsou…
Jakou podobu měla výstava v tvé mysli, když jsi nad ní začínala uvažovat?
Zpočátku jsem si říkala, že by bylo hezké uspořádat takovou Terapii sdílením jen pro naši rodinu a tátovy blízké, kde bychom si na něj společně zavzpomínali.
A proč se nakonec uskutečnila tady a teď?
Mohla už být na více místech a samozřejmě by se nabízelo, kdyby byla deset nebo patnáct let po tátově smrti, jenže každá z oslovených galerií měla nakonec jinou představu než já. Jedna například chtěla společnou výstavu kaligrafií více umělců, v další mi pověděli, že si nemohou dovolit vystavovat někoho neznámého, že potřebují progresivní malíře. A jedna galeristka dokonce chtěla výhradní právo na přeprodej kaligrafií. Vtom se do toho vložila Aňa, která má nos na to, když někde něco nehraje. Navrhla DOX, který by mě ani nenapadl, natož abych si troufla ho oslovit, připadalo mi to jako příliš velké sousto. Mám před tak velkými galeriemi bázeň, pokoru.
Zvláštní, že to říkáš, vždyť jsi sama měla vlastní výstavu ve velké galerii, mám teď na mysli „Co jsme měli říct a neřekli“ v Kunsthalle Praha.
To byla také náhoda. S tím přišla kamarádka a kurátorka Denisa Václavová a já jsem byla přesvědčená, že je nebudu zajímat. Že na to bych musela mít sívíčko aspoň metr dlouhé! Ale kurátorka Christelle Havránek taky projevila opravdový zájem. I proto když galerii DOX naše myšlenka zaujala, jsem tomu po všech svých zkušenostech nedávala velkou váhu a pořád tak trochu čekala, že z toho nakonec sejde. Namísto toho chtěli všechno vidět naživo a několikrát to pečlivě procházeli. A mně došlo, že jestli se to podaří, nebude to jen tak. Že si to místo tady bude muset táta vydobýt sám jako umělec. A jak později řekla Aňa: Kdyby nebyl dobrej, tak by v DOXu nebyl.
Na výstavě se podílel také japonolog Petr Holý. Jak jste měli rozdělené role? Petra neboli „Holouše“, jak táta svého žáka nazýval – a já už mu tak teď říkám taky –, jsem poprosila o pomoc s překlady i při vybírání vystavených kaligrafií. Mně se nějaká může líbit anebo třeba tuším, že je kvalitní, protože už visela v Národní galerii, ale Petr má vytrénované oko a pozná, co je skutečně kvalitní kaligrafie. Navíc krásně píše a tátu nejenom znal, ale cítila jsem, že ho měl opravdu rád. Což je podle mě potřeba, když člověka čeká tolik práce, kolik s takovou výstavou je. Aňa pak všechno zaštiťuje. Oslovila DOX, sehnala finance na naši cestu do Japonska, která byla nakonec důležitá především pro film Dvě deci tuše, domluvila publicitu… To by se mohlo zdát jako maličkost, ale ve skutečnosti je zásadní, aby se o výstavě vědělo. Všechno umí osvěžit svým vizionářstvím.
Má pro tebe některé z děl zvláštní význam?
Popravdě řečeno spousta fotek, které se sem třeba ani nedostaly a pracuju s nimi ve filmu. Jsou to zpravidla ty, které mi o tátovi něco prozradí. O jeho určité něžnosti. A jsou to rodinné fotky, z nichž je cítit jeho láska k nám.
Také mám ráda kaligrafii Střed, která se stala takovým symbolem výstavy a dostala se i na plakát, na tom jsme se s Aňou shodly. Možná to vyzní hloupě, ale táta za života na sebeprezentaci moc nedbal, na to byl příliš skromný, takže ho veřejnost neznala. A mně připadá, že se to výstavou jakoby narovnává. Že jeho smrt vlastně byla jen začátkem nové formy života. Přesně jak praví Sútra srdce: na formě vlastně nezáleží. A tohle je tátův život také. Žije dál ve svém díle. A nemusí být jen můj, nemusí být jen náš, může být všech. Kaligrafie Střed mi evokuje takového ducha, vypadá skoro jako Aladin, kterého někdo vypustil a teď je volný.
Nakonec mám zvláštní slabost i pro kaligrafie, které vytvořil na obálky Jomiuri šimbun, protože je měl ve svojí kanceláři zrovna po ruce. Těch je celá série, některé jsme do výstavy zahrnuli.
Pokud se nepletu, kaligrafie je v Japonsku v podstatě svatá, přesto jako by k ní tvůj otec přistupoval s lehkostí a naprosto beze strachu využíval i ty nejpřekvapivější materiály.
Byla pro něj součástí každodennosti, opravdu se nebál být originální, byl duchem umělec. Na konvence kašlal. Musel kaligrafii dokonale ovládat, rozumět fyzice a vlastně i trochu chemii, aby věděl, kudy tekutina poteče, a přesto šlo napsat znak. Také chápal, že duchovní přesah kaligrafie je mnohem důležitější než její forma. Takže proč ji nevytvořit třeba kávovým lógrem nebo na faxový papír?
Vnímáš jako jeho výhodou, že byl autodidakt?
Možná měl spíš větší svobodu díky tomu, že se kaligrafii začal věnovat až jako dospělý – ze žalu, když zemřel jeho profesor pan Novák. Za jeho stolem je na výstavě dobře vidět, jak si ty tahy osvojoval, vystavili jsme tam toho plnou stěnu. Naštěstí se v určitou chvíli rozhodl začít pracovat i s tuší – a my díky tomu dnes můžeme nahlédnout do jeho světa. Moc se mi líbilo, co na vernisáži řekl kurátor Leoš Válka. A sice že táta si nesl to Japonsko v sobě, měl svoje vlastní Japonsko.
Pomohla ti loňská cesta do Japonska otce lépe pochopit?
Jsou určité věci, které nejdou jednoduše vyjádřit slovy. Japonci mají například úctu k prostoru, k přírodě, ke kameni u cesty… Nechají dožít skomírající strom, aby mu tím vzdali úctu, a ty tak můžeš pozorovat krásu zániku. Táta mi vždycky říkal, že jestli tam pojedu, mám se vydat mimo město, na venkov, do hor, protože tam je ten jiný přístup k životu nejlépe vidět. A opravdu, připadalo mi, že vnímají jinak i zázrak toho, že jsme tady, na téhle planetě. Čas nekonečně protéká. A my? Jak táta říkal často k čemukoli: „Co je to oproti věčnosti? Jen hovno u cesty.“ – To v tom rozhovoru musíš nechat!
Ujednáno. Pověz mi nakonec, čeho bys chtěla výstavou dosáhnout?
Chtěla bych, aby lidé objevili nejen kaligrafa Petra Geislera, ale skutečně nahlédli do světa člověka, který byl citlivý a křehký, přesto velice pracovitý a zapálený do toho, co dělal. Přála bych si, aby se tu cítili dobře, útulně. Proto jsem chtěla místnost, co evokuje jeho kancelář, vymalovat tím zvláštně béžovým odstínem, jaký má papír japonských novin, když zestárne. Přála bych si, aby se vraceli k Sútře srdce a odpočívali u ní. Proto je tam koberec a možnost lehnout si.
Stejně tak bych ovšem chtěla výstavou vyzvat lidi, aby nevyhazovali věci po svých rodičích. Aby se otočili a podívali na to, čím byli jejich rodiče krásní a zajímaví, i když třeba měli absenci. Aby je zaznamenávali, dokud jsou naživu, a povídali si s nimi. Aby zjišťovali, jací ve skutečnosti jsou. Ne na povrchu. Tam uvnitř. A taky že je kolem nás na světě spousta nádherných kultur, ze kterých můžeme čerpat.