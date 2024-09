Japonští odborníci doporučují na mládnutí květ sakury. Kromě symbolického významu má prý i jeden praktický

Stejně jako v jiných oborech i v kosmetickém průmyslu je Japonsko známé pro své vysoce účinné produkty. Většina z nás si vybaví velké globální značky, jako je Shiseido, Shu Uemura, proslavená péčí o vlasy, nebo SK-II a Hada Labo Tokyo, která je jedničkou na japonském trhu a je určena zejména pro dehydrovanou pleť. Žebříčkům japonské kosmetiky též vévodí luxusní krémy Astalift nebo produkty chránící pleť proti slunečnímu záření Bioré.

Výběr kosmetických produktů, mnohdy dostupných pouze na asijském trhu, je samozřejmě nepřeberný. Jen pro letošní rok se příjmy japonského kosmetického průmyslu předpokládají ve výši přes 47 miliard dolarů (pro srovnání, státní rozpočet USA v minulém roce činil 1,7 miliardy dolarů). Celosvětově pak kosmetický průmysl přináší astronomické příjmy více než 600 miliard dolarů ročně.

Japonci a Japonky jsou vyhlášení perfektní pletí, za kterou může vyvážená strava, kvalitní a pravidelná péče i důsledné používání produktů chránících před účinky slunečního záření, které nezpochybnitelně způsobuje stárnutí pleti. Na rozdíl od korejských produktů (K-beauty), které v posledních letech zažily i na českém trhu nebývalý boom a jež jsou založeny na exfoliaci, pověstný japonský minimalismus se projevuje i v péči o pleť, která spočívá zejména ve velmi precizní a pravidelné hydrataci (J-beauty).

I když se rozhodně ani ženy, ani muži svých oblíbených produktů, které pečují o jejich pleť zvnějšku, ať už jsou japonského, korejského, francouzského nebo v poslední době též německého původu, jen tak nevzdají (a ani nemusejí), pro kvalitní pleť a zejména pro boj proti stárnutí je důležité o tělo pečovat i zevnitř.

O to se snaží celé kosmetické odvětví, jež získalo přízvisko Inner Beauty neboli vnitřní krása. Jak už plyne z názvu, zdraví je důležité pro to, jak člověk vypadá i jak rychle stárne.

Letos na jaře japonský gigant Shiseido ve spolupráci s laboratoří Tsumura, která se specializuje na účinek bylin, a s potravinářskou společností Kagome, jež se zabývá významem potravin pro lidskou krásu, představil novou řadu SBW, zaměřenou v první řadě na Inner Beauty, po níž je ve společnosti v současné době velký hlad. Podle výzkumů totiž celých 72 % žen ve věku od 20 do 60 let pokládá za nezbytné pečovat o sebe i zevnitř. Shiseido tak už loni pro asijský trh uvedlo značku potravinových doplňků pro krásu Inryu.

Produkty Esthe Pro Labo obsahují japonské ingredience, v Japonsku sídlí i výzkumné laboratoře firmy. (zleva) Herbzyme 113 Plain-Detox obsahuje fermentovaný extrakt ze 113 druhů rostlin; Triple Cutter usnadňuje spalování tuků díky prášku z opuncie; Multi-Mineral Premium dodá tělu 100% vstřebatelné minerální látky.

Osudové setkání

Podnikatel Hirojuki Sasaki založil značku Inner Beauty s názvem Esthe Pro Labo už v roce 2007. Vlastnil totiž čtyři kosmetické salony v Tokiu a povšiml si, že mnohdy běžná péče v salonech a kosmetika, byť kvalitní, nedokáže pomoci ženám s problémy jejich pleti. On sám je navíc majitelem několika biofarem a chová také proslavený japonský skot wagyu, a tak mu bylo záhy jasné, že vnější krása souvisí s tím, co denně jíme, a hlavně s tím, jak nám fungují střeva.

„V Japonsku samozřejmě působí množství kosmetických značek, ale většina z nich se zaměřuje právě jen na vnější krásu,“ popisuje Hirojuki Sasaki při své návštěvě Prahy. Veselý muž v obleku, s koženými mokasíny značky Louis Vuitton a hodinkami Franck Muller na zápěstí je dle očekávání naprosto japonsky zdvořilý a příjemný (a ano, vizitka se opravdu podává oběma rukama). Navštívil na pár dní Prahu v doprovodu svých asistentů a lékařky Many Iwamoto, která dohlíží na účinnost produktů Esthe Pro Labo a zabývá se vědeckým výzkumem.

„Moji zákazníci v salonech často chtěli hubnout, měli problémy s pletí – a naše péče nefungovala, jak by měla. Samozřejmě ani nemohla, protože jsme nevěděli, co vlastně jedí a pijí. A já jsem si uvědomil, že krása bez zdraví není možná. Pro krásu jsou podstatné i další faktory, jako je dostatek spánku a pohybu, ale podle mého názoru tím nejpodstatnějším je stravování, protože kvalitou jídla lze ovlivnit fungování střev,“ vysvětluje Hirojuki Sasaki ve spa luxusního pražského hotelu Andaz.

Pan Sasaki vybudoval za ta léta globální firmu, která má 26 000 prodejních míst nejen v Japonsku, kde je nejpopulárnější, ale v dalších 18 zemích světa, jako je Čína, Tchaj-wan, Vietnam, Singapur, Spojené státy, ale i Dubaj. Česká republika je – díky osudovému setkání s českou distributorkou, jak se usmívá pan Sasaki – první z evropských zemí.

Všechny produkty Esthe Pro Labo jsou vyráběny v Japonsku z japonských ingrediencí, v Japonsku má firma i dvě výzkumné laboratoře s celkem osmi lidmi, ovšem na vývoji nových produktů spolupracuje i s externími výzkumníky a lékaři. „Nyní se zaměřujeme hlavně na boj proti stárnutí, což je v současné době ohromné téma,“ vysvětluje pan Sasaki, „není možné je obsáhnout v osmi lidech, a i proto spolupracujeme s dalšími odborníky.“ Například díky spolupráci se švédskými vědci a Tomohisou Nagamatsuem z farmaceutické fakulty na Univerzitě Sojo má nyní Esthe Pro Labo k dispozici jeden z nejúčinnějších doplňků stravy v boji proti stárnutí – Deazaflavin Hydrohyper, který dokáže aktivovat obnovu buněčných mitochondrií, jež jsou energetickým pohonem buněk v lidském organismu.

Dalším a pro firmu zajisté důležitějším osudovým setkáním bylo pro Hirojukiho Sasakiho to s japonskou lékařkou Manou Iwamoto. Paní Iwamoto má za sebou bohatou kariéru, kromě jiného pracovala právě v laboratořích zmíněného japonského kosmetického giganta Shiseido. Posledních dvacet let – než se začala věnovat Inner Beauty v Esthe Pro Labo – působila v Paříži. Zde se zabývala celostní a alternativní medicínou. „Přes našeho společného přítele, lékaře s vynikající pověstí, jsem se seznámila s panem Sasakim. Bylo to v Kambodži. Pozval mě do Japonska a mě koncept Inner Beauty velice nadchnul. Právě tam ostatně celá moje kariéra směřovala,“ usmívá se paní Iwamoto, vystudovaná dermatoložka na Tokijské univerzitě.

Charcoral Cleanse Jelly velice šetrně čistí organismus

Zdraví je krása

Správné fungování střev je základ zdraví celého organismu. Ve střevech se totiž nachází na 70 % buněk našeho imunitního systému a ty jsou samozřejmě důležité i pro kvalitu naší pleti. V současné době, vlivem stresu a také kvůli konzumaci chemicky upravených potravin, střeva trpí – a s nimi celé tělo. Navíc – zejména v mladé populaci – celosvětově přibývá lidí trpících autoimunitními záněty střev, což je velice nepříjemné a devastující onemocnění, provázené horečkami, smrtelnou únavou a vleklými průjmy bez možnosti přijímat a trávit potravu, ať už jde o Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu.

Každý rok je diagnostikováno zejména v Evropě a USA kolem deseti nových případů těchto onemocnění na 100 000 obyvatel, což je bohužel alarmující číslo. Ovšem tato nemoc se – pravděpodobně kvůli hektickému životnímu stylu zaměřenému na výkon – nevyhýbá ani Japonsku.

Podle pana Sasakiho k nemocím střev přispívají zejména dva velké problémy současné doby. Kromě průmyslově zpracovaných potravin, s nejrůznějšími aditivy a dochucovadly a ohromným množstvím cukru, jejichž přehršel nabízejí japonské obchůdky konbini, to je i hnojení umělými hnojivy. „Japonsko je třetí na světě v používání umělých hnojiv,“ vysvětluje.

Léčba autoimunitních zánětů střev je zdlouhavá a ne vždy funguje, ať už jde o imunosupresiva nebo takzvanou biologickou léčbu, která s sebou nese množství nepříjemných vedlejších účinků. A i když při vzniku těchto onemocnění hrají určitou roli genetické dispozice, je lepší se snažit předcházet propuknutí aktivní fáze onemocnění. A to pomocí vyvážené a čerstvé stravy, omezení konzumace cukru a chemicky zpracovaných potravin, velkou roli hraje i dostatek spánku.

Paní Iwamoto upozorňuje též na důležitost pravidelného zahřívání organismu, jako je stále populárnější saunování, a meditace, které dokážou odbourávat stres a zklidnit lidskou mysl i tělo. „Špatná funkce střev je spjata s nervovým systémem, s nervovými vzruchy, proto je nutné celkové zklidnění. Když se k této nervové nerovnováze přidá u žen v menopauze nerovnováha hormonální, problémy se mohou zásadně zhoršit,“ vysvětluje lékařka.

Hirojuki Sasaki ke všem zmíněným faktorům, které napomáhají ke správnému fungování střev a lidské imunity, dodává i důležitost fermentovaných – tedy kvašených – potravin, které v současné době nabývají na popularitě i v Česku. „Fermentace není specifická jen pro Japonsko, ale například i pro Jižní Koreu. V Japonsku patří fermentace k tradiční úpravě potravin, a ty pak přispívají ke zdravé střevní flóře,“ zdůrazňuje Hirojuki Sasaki, „výzkumy navíc potvrdily, že ve střevech Japonců je velká různorodost buněk, což je samozřejmě též velmi důležité pro jejich dobrou funkci.“

Paní Iwamoto dodává: „Není důležité jen to, co se jí, ale též jak, kdy a s kým. Všichni vědí, že není dobré jíst před spaním, ale velice důležité jsou i dnes tak oblíbené krátkodobé půsty, které dopřejí odpočinek trávicí soustavě. Neméně důležité pak je jíst v klidu, v dobré atmosféře a s lidmi, které má člověk rád.“

Dobrá funkce střev navíc ovlivňuje i geny, které jsou zodpovědné třeba za metabolismus, tudíž správná strava vede i k případné úpravě váhy a redukci civilizačních nemocí, jež s nadváhou, případně obezitou, těsně souvisejí. Ke zrychlení metabolismu, k němuž dochází díky pohybu, napomáhá například přípravek Heat Enzyme.

Fast Pro Water pochází z japonské hory Fuji a lze v ní rozpustit například Tou Cleanse, vitaminový komplex.

Boj proti stárnutí

Stárnutí, respektive boj proti němu, je ohromným tématem dneška. Pomocí krémů a nejrůznějších procedur se jej – alespoň navenek – snažíme zmírnit. Mít v určitém věku (byť k němu neodmyslitelně patří) vrásky je téměř tabu. Herečky, jako například Julia Roberts, jež se vyhýbá plastickým úpravám, jsou bílými vránami, kterým se za jejich „odvahu“ tleská. Když se Pamela Anderson na letošním předávání Oscarů objevila bez make-upu a s vráskami, vzbudila stejný rozruch, jako by si odnesla zlatou sošku za hlavní roli v umělecké verzi Pobřežní hlídky.

Jen ve Spojených státech byznys navázaný na nejrůznější estetické procedury generuje příjem 11,8 miliardy dolarů ročně, z toho 8,5 miliardy připadá na plastickou chirurgii.

Samozřejmě že pokud někdo chce řešit stárnutí pomocí nejrůznějších zákroků, je to výlučně jeho rozhodnutí, protože tělo i obličej patří pouze jemu a nikdo nemá právo jej kritizovat. Pokud se ale se stárnutím rozhodne bojovat jinak, a hlavně myslet na zdraví svého těla, jsou tu právě produkty Esthe Pro Labo.

Nicméně nabízí se teoretická otázka: Jak vlastně střevo souvisí se stárnutím? „Samotné trávení bere organismu energii, zatěžuje jej. Klíčem k úspěchu je tedy snížení příjmu kalorií, aby se tělo nezatěžovalo a mělo dostatek energie na regeneraci,“ popisuje jednoduchý princip paní Iwamoto. A ke správné funkci střev právě pomáhají i produkty Esthe Pro Labo.

A s jakými produkty ze širokého portfolia Esthe Pro Labo bychom měli začít, pokud se jimi rozhodneme podpořit změnu životního stylu? Hirojuki Sasaki nedá dopustit na vodu (japonsky mizu) Fast Pro Water, které denně vypije tři litry. Mimochodem, nejrůznější „řemeslné“ typy vody se podle Financial Times zejména ve Velké Británii a Spojených státech stávají velkým trendem, který začíná ovlivňovat i chování tradičních pijáků piva. Voda Esthe Pro Labo pochází z hory Fudži a díky speciálnímu čištění je v ní zachováno množství prospěšných minerálů. Obyvatelé japonského ostrova Okinawa se dožívají vysokého věku, přestože konzumují velké množství vepřového masa. Jednou z příčin může být právě to, že si tam oblíbili vodu z hory Fudži. Ať tak či onak, hydratace organismu je pro zdravý životní styl velice důležitá.

I když samozřejmě každému – i s ohledem na životní styl a věk – vyhovuje jiný produkt, pan Sasaki sám denně užívá fermentovaný rostlinný extrakt ze 113 druhů japonských bylin, zeleniny, ovoce, řas a dalších druhů rostlin s názvem Herbzyne 113 Plain-Detox. Obsahuje enzymy, které podporují dobré trávení. Produkty Esthe Pro Labo jsou obecně velice šetrné k lidskému organismu a upoutají nejen barevnými obaly, ale i skvělou chutí. Osobně jsem vyzkoušela Charcoal Cleanse Jelly, které díky dvěma typům uhlí z červené borovice a z kokosových skořápek podporuje trávení, reguluje chuť k jídlu a pomáhá snižovat cholesterol. Chutná výborně a je určeno zejména pro ty, kdo si neodpustí tučné potraviny. Takže i taková společenská večeře se šlehačkovým dezertem, která by jinak způsobila hodně nekvalitní spánek, zůstane díky Charcoal Cleanse Jelly bez následků.

Ženám, které právě prožívají nepříjemnou menopauzu, by ji měl usnadnit produkt Women’s EST, jenž obsahuje houbu zvanou v Japonsku hanabiratake (kotrč) z japonského ostrova Hokkaidó: podle výzkumů Tokijské univerzity by měla upravovat hormonální nerovnováhu žen.

Když se pana Sasakiho a paní Iwamoto ptám, jakou z mnoha japonských ingrediencí, které jejich produkty obsahují, by speciálně vyzdvihli, vzbudím mezi nimi vášnivou diskusi. Jejich odpověď je nakonec velice poetická: je to květ sakury, tradičního japonského symbolu krásy přírody i její pomíjivosti. Kromě symbolického významu má prý i jeden praktický: pomáhá udržovat elasticitu pokožky.