„Jsem tu pro svůj tým.“ Olympijský vítěz Cancellara pomáhá nové generaci profi cyklistů

Sportovci jsou oblíbenými ambasadory hodinářských značek, profesionální cyklisty samozřejmě nevyjímaje. Dlouholetým sponzorem Tour de France byla značka Festina, s cyklisty od roku 2017 spolupracoval krátce i TAG Heuer, jehož logo se skvělo na růžových dresech závodu Giro d’Italia.

Podporovat a rozvíjet profesionální cyklistický tým se před pár lety rozhodla švýcarská manufaktura Tudor. Buduje jej spolu s bývalým špičkovým švýcarským cyklistou Fabianem Cancellarou. Mimochodem, před Tudorem spolupracoval do roku 2019 se značkou IWC Schaffhausen.

Cancellara je několikanásobný olympijský vítěz, který získal pro své výkony přezdívku Roger Federer cyklistiky či také Spartakus. „Když se někdo chce ve Švýcarsku zabývat cyklistikou, logicky se obrátí na mě,“ říká v telefonickém rozhovoru rodák ze švýcarského kantonu Bern. Zde žije s manželkou a dvěma dcerami. Zrovna nasedá do svého vozu, zapíná handsfree a v dobré náladě a se švýcarskou pečlivostí odpovídá na otázky.

Jdeme stejnou cestou

Fabian Cancellara ukončil profesionální kariéru v roce 2016, to už měl na svém kontě zlatou olympijskou medaili z Rio de Janeira; z olympiády v Pekingu si přivezl zlatou a stříbrnou. Úspěšný cyklista se rozhodl dál působit ve sportu, díky němuž se stal legendou, a patří k největším propagátorům cyklisty ve Švýcarsku.

První jednání mezi managementem značky Tudor a Fabianem Cancellarou proběhla v roce 2019. Tudor Pro Cycling Team s vlastním mana-gementem, závodníky (polovina z nich je ze Švýcarska, ale za tým jezdí taky Čech Petr Kelemen) i špičkovým vybavením, opět zejména švýcarské provenience, se stal součástí profi cyklistické scény v roce 2020.

„Chceme podporovat mladé lidi, aby se stali špičkovými cyklisty. Pokud my pomáháme jim a svému okolí, zase se nám to v určitém ohledu vrátí,“ říká Cancellara s tím, že je vždy otevřený poradit a pomoci jakémukoliv závodníkovi z týmu, pokud ho o to požádá. „I když spolupracujeme s lokálními značkami a snažíme se nedělat mnoho věcí mimo Švýcarsko, náš mindset je mezinárodní. Chceme něco dokázat v celém světě, nejen ve Švýcarsku – a jsme šťastní, že se nám to daří,“ vysvětluje bývalý profesionální cyklista.

„Tudor Pro Cycling Team neexistuje jen díky mně a Tudoru, ale díky všem lidem okolo. Vím moc dobře, že já bych bez nich nebyl nic – a oni by neznamenali tolik beze mě. Jsme všichni na jedné lodi, máme stejný cíl,“ vysvětluje Fabian Cancellara, jenž s lidmi ze značky Tudor nalezl společnou řeč hned na první schůzce. Měli na ni vyhrazené dvě hodiny, ale nakonec si povídali – o všem možném – asi hodin pět. Jediné, o čem nepadlo ani slovo, bylo znění smlouvy a peníze.

Hodinářská značka Tudor se stala partnerem profi cyklistického týmu Tudor Pro Cycling v roce 2020. I když polovina jezdců je ze Švýcarska a švýcarské provenience je i většina vybavení cyklistů, tým má podle svého majitele Fabiana Cancellary rozhodně mezinárodní ambice.

Breitling a cyklistika Vroce 2023 oznámila partnerství s profesionálním cyklistickým týmem též švýcarská značka Breitling, jež je se světem cyklistiky spjata už delší dobu a v minulosti sponzorovala například závody Tour de France a Giro d’Italia. Breitling též podporuje jihoafrickou organizaci Qhubeka, která dodává kola lidem z místních komunit, aby například děti mohly bez problémů dojet do školy nebo se nemocní dostali snáz k lékařské péči. Sám CEO značky Georges Kern je vášnivým cyklistou. Tým Q36.5 (což je italská značka cyklistického oblečení) Pro Cycling s novým partnerem v podobě švýcarské hodinářské manufaktury chce uspět v profi závodech světové série už v roce 2026. Čítá 24 jezdců 13 národností. Jeho poradcem je devětatřicetiletý italský závodník Vincenzo Nibali, jenž coby jeden ze sedmi cyklistů na světě zvítězil ve všech třech závodech Grand Tour, tedy Giro d’Italia (ten vyhrál dokonce dvakrát, v roce 2013 a 2016), Vuelta a España a Tour de France. Na letních olympijských hrách v Rio de Janeiru 2016, kde bodoval právě Fabian Cancellara, bohužel dvanáct kilometrů před cílem upadl a zlomil si klíční kost. Manažerem týmu Q36.5 Pro Cycling se stal Douglas Ryder, jenž mnoho let podporuje právě dobročinnou organizaci Qhubeka. Cyklisté nosí hodinky Breitling Endurance Pro s quartzovým strojkem a ultralehkým pouzdrem. Tým Q36.5

Mnohem důležitější pro úspěšnou spolupráci je totiž podle Cancellary to, aby obě strany sdílely pohled na věc, měly nohy na zemi a věděly, kam spolupráce povede. „Neřekl bych, že jednání bylo snadné. Bylo důležité vědět, jaká pro a proti naše partnerství může mít, o čem vůbec je cyklistika. V žádném sportu totiž nejdou věci tak, jak si je představujete a naplánujete. V Tudoru dobře vědí, co všechno pro úspěch děláme. Jdeme stejnou cestou,“ vysvětluje Cancellara, jenž by chtěl, aby se v letošním roce Tudor Pro Cycling Team účastnil prestižních závodů z Grand Tour. Ale realisticky dodává: „To bohužel není jen na nás. Nejprve musíme dostat pozvání.“

Postoj k životu

Podle Cancellary má k sobě cyklistika a hodinářství poměrně blízko. On sám navštívil manufakturu Tudor v Le Locle a je majitelem několika mechanických hodinek Tudor, které nosí i na jízdy na kole. Například chronograf využívá pro měření krátkých sprintů. „Vezměte si třeba nové materiály, jako je karbon. Využívají se jak pro stavbu kol, tak pro výrobu hodinek. Oba obory mají společné inovace i to, že jak hodinky, tak kolo jsou nástroje, které musejí dokonale fungovat. Cyklista na rozbitém kole nikdy nezvítězí, rozbité či nepřesné hodinky jsou vám také k ničemu,“ říká Fabian Cancellara, jenž nosí mechanické hodinky denně. „Jsou takové moje tetování, protože to opravdické na kůži nemám. Ale do postele je nenosím,“ směje se.

Fabian Cancellara na hodinkách oceňuje jejich historii, práci hodinářů, která je za nimi skrytá, i to, že mít konkrétní hodinky na zápěstí je vyjádření postoje k životu. „Když mám na ruce hodinky Tudor, všichni hned vědí, kdo je mým partnerem, jaká značka je mi blízká. A žádná mi není bližší než Tudor, protože lidé z Tudoru mi dali šanci dělat to, co mám v životě nejraději: věnovat se cyklistice,“ říká sportovec.

A i když on sám nejvíce na cyklistice oceňuje její demokratičnost, protože podle něj na kole může jezdit úplně každý, nakonec jednu radu těm, kdo se chtějí stát profesionálními cyklisty, přece jen dá: „Musejí být šťastní a chápat, proč chtějí jezdit na kole. Prostě si cyklistiku musejí užívat, úspěch pak přijde.“