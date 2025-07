Film, móda a dobře načepované pivo. To je festival, jak má být

Vysoké stropy Grandhotelu Pupp, zrcadla, která odrážejí slavnostní ruch, a v popředí Aňa Geislerová v minimalistických šatech. V rukou láhev plzeňského ležáku, v očích radost z návratu tam, kde to všechno dobře zná. „Vary jsou vždycky trochu jako domů. Je to město, kde se všechno propojí – filmy, přátelé, práce i zábava,“ říká herečka při přípravách v Esprit Clubu.

Jako dlouholetá ambasadorka značky Pilsner Urquell si tuhle roli užívá naplno. „Když jsem slyšela, že letos vzniknou šaty zdobené sklem z pivních lahví, věděla jsem, že to bude něco speciálního. Ale i tenhle klasický styling, malá černá, punčochy a velké brýle, má svoje kouzlo,“ dodává s úsměvem, zatímco stylisté ladí poslední detaily jejího večerního looku.

Přípravy probíhají s lehkostí, která je pro Aňu typická. Ani několik fotografů a celý štáb kolem jí nenaruší její klid. „Pro mě je důležité, aby člověk zůstal sám sebou. Aby to nebyla jen fasáda,“ přiznává, když si bere do ruky třetinku plzně a sleduje svůj odraz v zrcadle.

Když se jí ptáme, co pro ni znamená být tváří kampaně, odpovídá bez přemýšlení: „Je to spojení s něčím, co je opravdové a české. Plzeňský ležák patří k našim tradicím stejně jako film. A na festivalu to všechno krásně funguje dohromady.“

Styl Aňi Geislerové nikdy nebyl o přehnaných gestech. Ani v herectví, ani v módě. „Nejhezčí je, když to působí přirozeně. Když je tam trochu lehkosti. A když se to trochu třpytí,“ směje se, když přejíždí rukou po hladkém rukávu černých šatů.

Když padne řeč na festivalové večery, její odpověď je stejně upřímná jako vždycky: „Těším se hlavně na lidi. Na setkání, která se vám stanou jen tady. A na chvíle, kdy si připomenete, že film je pořád radost.“

V Esprit Clubu, kde se mísí elegance s energií letních nocí, je jasné jedno – Aňa Geislerová prostě ví, jak udělat z každého okamžiku malý film.

Autor – Aňa Geislerová + Pilsner Urquell na KVIFF