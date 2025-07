Filmy, lázeňský klid a trocha adrenalinu na červeném koberci

Pro někoho je karlovarský festival o nekonečných večírcích. Pro Paulie Garanda je ale hlavně o filmech, které jinde neuvidí. „Přivedl mě sem hlavně film, protože miluju filmy a jezdím sem kvůli nim. Ale taky dát si dobrý pití, což je Don Papa, a užít si ten lázeňský styl, protože ho mám hodně rád,“ říká, zatímco si přehazuje řetízek mezi prsty.

Když popisuje svůj nejsilnější festivalový zážitek, neváhá ani vteřinu. „Pro mě to byl film Sbormistr, na který jsem se hrozně těšil. To doporučuju všem,“ dodává.

Na červeném koberci to podle něj byl čistý adrenalin. „Ale pak, když jsem viděl ty záběry, tak to bylo docela elegantní,“ směje se a připomíná, že za fasádou večírků se schovává i lehká nervozita.

Jestli má pro návštěvníky Varů nějaký tip? „Aby se trošku uklidnili a šli hlavně na nějaký film. Většinou to tady chodí tak, že si lidi myslí, že stihnou všechno a nakonec stihnou jenom pár kocovin a tím to končí, což je škoda,“ říká s úsměvem.

Kromě festivalu ho ale čeká i velký hudební milník. „Připravuju se na svůj největší koncert – 7. února 2026 ve Foru Karlín. Oslavíme tam 20 let na scéně. Všechny zvu,“ dodává s lehkostí někoho, kdo ví, že práce a radost jdou ruku v ruce.

Paulie Garand v Esprit Clubu Adrenalin na červeném koberci, klid u skleničky Don Papa

Na červeném koberci adrenalin, v Esprit Clubu klid a trochu lázeňského chilloutu. Rapper Paulie Garand ukázal, že elegance může být i o tom, jak dobře se v outfitu cítíte.

Ve vzduchu voní Don Papa a tlumené světlo se odráží v zrcadlech Grandhotelu Pupp. Paulie Garand se opírá o opěradlo křesla, sklenka rumu položená vedle něj na stolku. „Přivedl mě sem hlavně film a taky ta atmosféra. Mám rád lázeňský styl. Prostě přijít, dát si dobrý pití a zpomalit,“ říká, když si rovná vínový kardigan.

Na festivalu sice zažil adrenalin, ale s odstupem všechno vidí jinak. „Na koberci to byl adrenalin, ale pak, když jsem viděl ty záběry, tak to bylo docela elegantní,“ usmívá se. Právě to vystihuje jeho styl – žádná přehnaná okázalost, jen čistá kombinace uvolněnosti a detailu.

Příprava probíhá tiše, skoro meditativně. Paulie sleduje, jak se sklenka Don Papa pod světlem jemně třpytí. „Je důležité si to tady užít, ale taky si najít chvíli pro sebe. Většinou to tady chodí tak, že lidi chtějí stihnout všechno, a pak stihnou jen pár kocovin. Což je škoda,“ říká a jeho hlas se na moment ztratí v ruchu baru.

I když už chystá velký koncert k 20 letům kariéry, tady není žádný spěch. Jen klid, film a moment, kdy všechno zapadne na své místo. „Těším se na to, až tam budu stát. Ale dneska jsem tady, dávám si Don Papa a jsem v pohodě,“ dodává.

Autor – Paulie Garand + Stock – Don Papa na KVIFF